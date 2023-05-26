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Общество

ЛО — лидер по вводу жилья на человека за год. МО — вторая. Москва — 51-я, СПб — 31-й

Интересное исследование провели в РИА, на этот раз даже и придраться не к чему, потому что про деньги ничего нет. Только квадратные метры, только недвижимость, которая всегда растёт (как минимум — по её объёму).
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ЛО — лидер по вводу жилья на человека за год. МО — вторая. Москва — 51-я, СПб — 31-й
Photo: Scott Blake, Unsplash

Я периодически разбираю про такие исследования у себя в канале, если они интересные. В основном — про недвижимость, зарплаты и прочие финансы. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Так вот, в 2022 году строительная отрасль России поставила очередной рекорд — объем ввода жилья вырос на 11 процентов и составил 102,7 миллиона квадратных метров. Больше всего новой жилплощади в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской, Московской и Тюменской областях, меньше всего — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях.

Лидеры по суммарному объёму ввода жилья за 2022

Данные полностью тут: https://ria.ru/20230502/zhile-1868189337.html

Больше всего новой жилплощади построили в Московской области — более 14 млн квадратных метров. На втором месте — Краснодарский край, там, правда, почти вдвое меньше — 7,5 млн метров. Москва на третьем месте, 6,8 млн метров. Деревянные медали тут у Ленинградской области, почти 4 млн метров, а следом идёт СПб с почти 3,5 млн метров.

Самые жирные районы страны — Москва и СПб, но в связи с ограниченностью места под строительство, конечно же, стройка перетекает на окраины и далее в область. Краснодарский край активно застраивается уже не первый год подряд, все хотят жить в тепле, а не в этих ваших сибирях. Активно застраивается и Краснодар, и побережье, и вся область. Татарстан и Башкирия тоже в лидерах, в десятке Свердловская область (тут жильё одно из самых дешёвых в России), Тюменская и Ростовская области. К слову, Ростов-на-Дону при похожем тёплом климате всё же уступает в росте Краснодарскому краю. Видимо, близость к побережью и экономика играют важную роль. При этом квартиры в Краснодарском крае в среднем дороже Ростовской области.

Посмотрим теперь лидеров по вводу на жилья в пересчёте на одного жителя

Лидеры по объёму ввода жилья на одного жителя в 2022 году

Тут ситуация сильно отличается. В топе нет уже ни Москвы, ни СПб. Но есть их области.

Данные полностью тут: https://ria.ru/20230502/zhile-1868189337.html

Больше всего повезло жителям ЛО, в среднем они стали жить просторнее на 2 квадратных метра. Не все, конечно, но это не треть метра лучше, чем у жителей МО. Почти 2 метра на человека построили в ЛО, 1,6 метра в МО, 2,4 метра в Тюменской области, а следом неожиданно идёт Чечня с 1,3 метрами! В топе Краснодарский край (1,3), Калининградская область (почти 1,3), Сахалинская область (1,1), Севастополь (1), Адыгея (0,9) и Владимирская область (0,9).

МО и ЛО — тут всё понятно, города притягивают к себе, а в областях жильё доступнее, транспорт развивается постепенно, проще уже ездить в город из области. Адыгея и Краснодарский край притягивают климатом (по сути, Адыгея — это пригород Краснодара), Калининград — близостью к Европе, архитектурой, морем и вообще классно там.

А что с обеспеченностью жильём?

Тут, конечно, есть корреляция, но стоит понимать, что ситуация в разных регионах разная. Ну и ради интереса стоит понимать, где мы относительно других стран. В России на одного человека в среднем около 28 метров, примерно как в Польше. В Канаде 76, в США 70, в Германии и Франции по 39, в Японии и Турции по 17. В среднем за год строится 0,5 метра на жителя в России. Но за 2022 год даже больше 0,7.

Хуже всего дела обстоят в Тыве (15 метров на человека), Ингушетии (16), Чечне, ХМАО, КБР, Москве (по 21), Дагестане, Севастополе и ЯНАО (по 22).

Данные полностью тут: https://ria.ru/20230502/zhile-1868189337.html

Лучше всего — в Псковской, Тверской, Рязанской, Новгородской, Липецкой и Белгородской областях, где более 35 метров на человека. Почти как в Германии и Франции. Есть где развернуться.

Данные полностью тут: https://ria.ru/20230502/zhile-1868189337.html

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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    ЛО — лидер по вводу жилья на человека за год. МО — вторая. Москва — 51-я, СПб — 31-й

    Интересное исследование провели в РИА, на этот раз даже и придраться не к чему, потому что про деньги ничего нет. Только квадратные метры, только недвижимость, которая всегда растёт (как минимум — по её объёму).

    ЛО — лидер по вводу жилья на человека за год. МО — вторая. Москва — 51-я, СПб — 31-й
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