Какие бывают ОФЗ и что значат их номера? Классификация облигаций

Классификация
ОФЗ-ПД — облигации с постоянным доходом (фиксированный купон).
ОФК-ПК — облигации с переменным купоном (ставка привязана к RUONIA).
ОФЗ-ИН — облигации с индексируемым номиналом, они же инфляционные (номинал растёт на уровень инфляции, а точнее — пропорционально индексу потребительских цен Росстата), а купон у них 2,5%.
ОФЗ-АД — облигации с амортизацией долга (номинал гасится частями), а не адские или адовые, они бывают ПД и ПК.
ОФЗ-н — их населению предлагают купить в банках (Сбер, ВТБ, ПСБ и Почта), на бирже не торгуются.
Номенклатура
Две первых цифры в номере ОФЗ указывают класс облигации. Остальные цифры указывают порядковый номер, который присваивает Минфин. Чем он больше, тем позже появился выпуск. А первые цифры расшифровываются вот так:
24 — ОФЗ-ПК до 5 лет.
25 — ОФЗ-ПД до 5 лет.
26 — ОФЗ-ПД до 30 лет.
27 — ОФЗ-ПД до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).
28 — ОФЗ-ПД до 30 лет (сейчас таких выпусков нет).
29 — ОФЗ-ПК до 30 лет.
45 — ОФЗ-АД (ПД) до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).
46 — ОФЗ-АД (ПД) до 30 лет.
47 — ОФЗ-АД (ПК) до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).
48 — ОФЗ-АД (ПК) до 30 лет (сейчас таких выпусков нет)
52 — ОФЗ-ИН до 30 лет.
53 — ОФЗ-н до 5 лет (старые есть, а новые пока не планируются).
По сути, из 11 кодов на данный момент есть 6. Больше всего 26-х и 29-х. По несколько выпусков 46-х и 52-х. А коротких 24-х и 25-х — один и два выпуска соответственно. Но по факту 25-й, который торгуется, только один.
А вот что касается ОФЗ-н (для населения, хех), то это уже блюдо для отвязных гурманов, которые хотят купить бонды в отделении банка, а купоны получать на карту. Кажется, что хотели как лучше, а получилась никому не нужная фигня.
Для чего нужны ОФЗ в инвестиционном портфеле?
Во-первых, это самый надёжный инструмент для получения доходности «выше вклада». Это не всегда так, бывает, что у вкладов выше. Но на ИИС можно получить дополнительную доходность за счёт налогового вычета.
Во-вторых, облигации, а в частности и ОФЗ, влияют на волатильность портфеля в сторону её снижения.
Ну и в-третьих, когда говорят, что держат деньги в кэше, зачастую имеются в виду именно ОФЗ. Как максимально ликвидный инструмент, он хорош для того, чтобы держать в нём деньги в ожидании покупок, которые инвестор сочтёт выгодными. Неизвестно, сколько может продлиться ожидание, а получать доходность хочется. Для этого обычно используют короткие выпуски.
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