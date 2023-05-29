Какие бывают ОФЗ и что значат их номера? Классификация облигаций

Хочешь, такой, купить ОФЗ, а их так много разных, что не понимаешь, чем они отличаются. Но на самом деле всё проще, чем кажется, а по номеру выпуска уже сразу можно понять, это ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-АД или ОФЗ-ИН. Разве что ОФЗ-н не сможете опознать, потому что на бирже их нет (они же для населения, а население, как мы знаем, на биржах не водится).

Классификация

ОФЗ-ПД — облигации с п остоянным д оходом (фиксированный купон).

ОФК-ПК — облигации с п еременным к упоном (ставка привязана к RUONIA).

ОФЗ-ИН — облигации с ин дексируемым номиналом, они же ин фляционные (номинал растёт на уровень инфляции, а точнее — пропорционально ин дексу потребительских цен Росстата), а купон у них 2,5%.

ОФЗ-АД — облигации с а мортизацией д олга (номинал гасится частями), а не адские или адовые, они бывают ПД и ПК.

ОФЗ-н — их населению предлагают купить в банках (Сбер, ВТБ, ПСБ и Почта), на бирже не торгуются.

Номенклатура

Две первых цифры в номере ОФЗ указывают класс облигации. Остальные цифры указывают порядковый номер, который присваивает Минфин. Чем он больше, тем позже появился выпуск. А первые цифры расшифровываются вот так:

24 — ОФЗ-ПК до 5 лет.

25 — ОФЗ-ПД до 5 лет.

26 — ОФЗ-ПД до 30 лет.

27 — ОФЗ-ПД до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).

28 — ОФЗ-ПД до 30 лет (сейчас таких выпусков нет).

29 — ОФЗ-ПК до 30 лет.

45 — ОФЗ-АД (ПД) до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).

46 — ОФЗ-АД (ПД) до 30 лет.

47 — ОФЗ-АД (ПК) до 5 лет (сейчас таких выпусков нет).

48 — ОФЗ-АД (ПК) до 30 лет (сейчас таких выпусков нет)

52 — ОФЗ-ИН до 30 лет.

53 — ОФЗ-н до 5 лет (старые есть, а новые пока не планируются).

По сути, из 11 кодов на данный момент есть 6. Больше всего 26-х и 29-х. По несколько выпусков 46-х и 52-х. А коротких 24-х и 25-х — один и два выпуска соответственно. Но по факту 25-й, который торгуется, только один.

А вот что касается ОФЗ-н (для населения, хех), то это уже блюдо для отвязных гурманов, которые хотят купить бонды в отделении банка, а купоны получать на карту. Кажется, что хотели как лучше, а получилась никому не нужная фигня.

Для чего нужны ОФЗ в инвестиционном портфеле?

Во-первых, это самый надёжный инструмент для получения доходности «выше вклада». Это не всегда так, бывает, что у вкладов выше. Но на ИИС можно получить дополнительную доходность за счёт налогового вычета.

Во-вторых, облигации, а в частности и ОФЗ, влияют на волатильность портфеля в сторону её снижения.

Ну и в-третьих, когда говорят, что держат деньги в кэше, зачастую имеются в виду именно ОФЗ. Как максимально ликвидный инструмент, он хорош для того, чтобы держать в нём деньги в ожидании покупок, которые инвестор сочтёт выгодными. Неизвестно, сколько может продлиться ожидание, а получать доходность хочется. Для этого обычно используют короткие выпуски.

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