Итоги 23 месяцев инвестиций. 2,10 млн рублей. Про деньги, стратегию и планы

1 июня, значит пора защищать детей и подводить итоги мая! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 23 месяца позади, портфель перешагнул рубеж в 2 млн. Погнали!

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа — красный, Тинькофф — желтый, ВТБ — синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) в этом году буду пополнять на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). После того, как ИИС будет пополнен под завязку, остальные пополнения будут на 3 БС и крауд (что это). Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 мая 1 949 818 ₽:

Депозит: 960 739 ₽

БС + ИИС (красный): 847 575 ₽

БС (желтый): 71 950 ₽

БС (синий): 31 346 ₽

Краудлендинг: 38 208 ₽

Ездил в Этномир в Калужской области, где от увиденного взгрустнул и стал плакать. Достал платок, чтобы вытереть слёзы, и обнаружил завёрнутыми в него 80 000 рублей. Это меня хоть как-то приободрило, а деньги я решил немедленно проинвестировать на ИИС. А позже пришёл ещё и вычет по ИИС — 52 000. Я его как пополнение не считаю, заношу в доходность, всю сумму, естественно, отправил туда же.

В мае я немного чистил портфель, продавая облигации, которые мне разонравились или которые я не понимаю, для чего покупал. Также пришли дивиденды от Сбера, Новатэка и ЦМТ. Поэтому сумма в итоге на покупки получилась приличная (более 160к), покупал облигации и по чуть-чуть акции.

Облигации: ТГК-14, Гарант-Инвест, ЛСР, Лайфстрим, Делимобиль, Софтлайн (все на размещениях) + РКК, ВИС, Сейф-Финанс, Апри, ГФН (докупал имевшиеся). Больше всего — Лайфстрим. Да, много ВДО, ОФЗ мало.

Акции: Русгидро (это был рандом), ЦМТ, МТС, Интер РАО, Новатэк, Сбер, Русал, Эн+, Магнит и Газпром.

Результат мая сделал вычет, он добавил 52 000. Да и без его учёта результат приемлемый, учитывая, что в мае то была просадка индекса, то отмены ряда дивов, то очередная волна геополитики. На этот раз драйвером роста портфеля ценных бумаг стали облигации.

Май детально так:

Депозит: 960 739 + 8 397 (проценты) = 969 136 ₽.

БС+ИИС (красный): 847 575 + 80 000 (пополнение) + 52 000 (вычет) + 8 510 (рост) = 988 085 ₽.

БС (жёлтый): 71 950 + 0 (пополнение) + 836 (рост) = 72 786 ₽.

БС (синий): 31 346 + 0 (пополнение) + 586 (рост) = 31 932 ₽.

Краудлендинг: 38 208 + 0 (пополнение) + 446 (рост) = 38 654 ₽.

Суммарно: 1 949 818 + 80 000 (пополнение) + 52 000 (вычет) + 18 775 (рост) = 2 100 593 ₽.

Ставка ЦБ 8 месяцев держится 7,5%, на улице жара, возможны осадки в виде дивидендов (как и новые отмены). Лично я больше всего жду дивиденды Лукойла и МТС. А если говорить о тех, кто объявил уже достаточно щедро, но у меня их нет, то это ещё ЛСР, Башнефть и Ленэнерго — они заплатят дивы с доходностью более 10%. Кстати, от ПНК пришли дивиденды, но сами паи пока не погашены. Ждём в июне, исходя из официальной информации. В портфелях паи уже исчезли. Кстати, депозит по текущим условиям лежит ровно год, осталось ему ещё 2 года.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 969 136 (+159 136 или +19,65%).

БС + ИИС (красный): 896 000 → 988 085 (+92 085 или +10,28%).

БС (жёлтый): 61 000 → 72 786 (+11 786 или +19,32%).

БС (синий): 29 000 → 31 932 (+2 932 или +10,11%).

Краудлендинг: 35 000 → 38 654 (+3 654 или + 10,44%).

Суммарно: 1 831 000 → 2 100 593 (+269 593 или +14,72%).

Средняя сумма пополнения: 79 608 ₽ в месяц. Когда только начинал, ставил планку в 66 000. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не получается.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность мая получилась 0,88% или 10,5% в переводе на годовые. Портфель перешагнул отметку в 2 млн, а благодаря вычету сразу и 2,1 млн! За эти деньги можно взять Haval F7X (это который похож на BMW X6), да не какой-то там, а в самой лучшей минимальной комплектации! А ещё это 7,3 метра в Сочи по цене объявлений 288к за метр! Всему своё время, а пока сижу на двух миллионах, а одной ногой уже даже не третьем. Ежемесячные пополнения и сложный процент делают своё дело медленно, но верно. При высокой инфляции обогнать её — первостепенная цель. Вот бы ещё зарплату индексировали.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации 60%+, фонды недвижимости 10%, акции 25%, краудлендинг до 5% (но не более 200 000 рублей). ИИС буду пополнять на 400к в год для получения вычета — 52к. Депозит лежит и лежит, пока не время о нём думать.

Май стал продуктивнее апреля благодаря вычету, но не благодаря акциям. Кто-то надеется на иранский сценарий, кто-то верит в дивиденды, а кто-то ждёт инвесторов с востока. Я не знаю, чего ждать, обстановка нестабильная, поэтому в акциях у меня до 25% портфеля ценных бумаг.

Что ещё?

Посетил Этномир, не понравилось. Какая-то бутафорская обветшавшая ерунда, кажется, что заброшена уже лет 20, но на самом деле ещё даже не достроена.

Решил похудеть к зиме. Почему бы и нет, хуже не будет, и дополнительная лёгкость на горнолыжке не помешает. Несколько раз удалось поиграть в Horizon. Времени не хватает, но ничего, я же не киберспортсмен. Рабочих задач ещё много, скоро ж ПМЭФ ещё. Но держимся.

Канал подрос с 2970 до 3200 подписчиков (+230, хуже апреля). Ростом недоволен, меньше трактора.

По челленджам. Озона не будет (ничего не покупал в мае), манки будет.

Подсел на сушёное манго. Это самый настоящий кайф, какой только может быть. Слюни на клавиатуру от одной лишь мысли.

У моего стикерпака уже более 14 300 установок (+1 600). Добавил второй стикерпак с Пепе Инвестором. Пока 100 установок.

Планы на июнь: опять поиграть в Horizon. Снова вкотлетить ИИС. Пережить ПМЭФ. Кушать сушёное манго. Пить пивко, пока лето.

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