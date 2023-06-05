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Ценные бумаги

Ценные бумаги. Зелёные облигации Москвы — новые ОФЗ-н

Но как же позеленели облигации при Сергее Семёновиче! Были раньше ОФЗ-н — облигации для населения (народные, как их ещё называют), которые можно было в банке купить, получать купоны, а продать по номиналу. Перестали их продавать, новых выпусков нет и пока не планируется, но слово «народные» не будет пылиться без дела.
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Ценные бумаги. Зелёные облигации Москвы — новые ОФЗ-н

Теперь появились зелёные народные облигации Москвы для населения. Сорян, слишком уж сложный нейминг, так как старались охватить вообще всех. И народ, и население, и тех, кто топит за зелень. Но не за ту6 за которую многие подумали.

  • Выпуск: RU36001MOS0.

  • Объём: 2 млрд.

  • Купонная доходность: 8,5% (за вычетом НДФЛ — 7,4% годовых).

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Срок: 2 года.

  • Можно купить до: 23.11.2023.

Очень похожи на ОФЗ-н, тоже не являются биржевыми, тоже можно продать за что купил. «Благодаря этим облигациям воздух в Москве станет чище, а транспорт —экологичнее. Средства будут направлены на финансирование московского городского проекта по замене автобусов на электробусы. Цель — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта». Штош, дело хорошее. Кому интересна не только финансовая, но и зелёная составляющая, вот красивый сайт: https://greenbonds.moscow

Купить их можно на Финуслугах (проект Мосбиржи). Пришлось зарегиться, чтобы посмотреть, как это работает. Работает — ну и славно. Сам по себе сервис не шибко оригинальный, там можно выбрать вклад, кредит или страховку. Из инвестиций — только зелёные облигации.

Купоны выплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты, указанной в календаре купонных выплат, за вычетом налога. Продажа облигаций возможно только эмитенту по цене приобретения с учетом НКД в любое рабочее время до даты погашения облигаций без потери дохода. То есть, хорошая альтернатива вкладу.

При покупке, естественно, нужно будет заплатить НКД. Храниться будут в ЛК Мосбиржи-Финуслуг. Перепродажа невозможна, а значит не будет никаких рыночных рисков.

Не перестаю, естественно, удивляться профессионализму сотрудников Мамбы. В пресс-релизе указано, что срок обращения —1 267 дней (до 15 июня 2026 года). На Финуслугах дата погашения — 27.05.2025. Ребят, определитесь. Спасибопожалуйста.

Брать себе в портфель я их, конечно же, буду на всю котлету (нет).

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Ценные бумаги. Зелёные облигации Москвы — новые ОФЗ-н

    Но как же позеленели облигации при Сергее Семёновиче! Были раньше ОФЗ-н — облигации для населения (народные, как их ещё называют), которые можно было в банке купить, получать купоны, а продать по номиналу. Перестали их продавать, новых выпусков нет и пока не планируется, но слово «народные» не будет пылиться без дела.

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