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Инвестиции

Мосбиржа: активных инвесторов становится больше, они продолжают делать 80% объёма в торгах акциями и приносят новые деньги на биржу

Мосбиржа поделилась итогами четвёртого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги мая и взглянем на народный портфель майского инвестора.
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Мосбиржа: активных инвесторов становится больше, они продолжают делать 80% объёма в торгах акциями и приносят новые деньги на биржу
Иллюстрация: Hans Eiskonen/Unsplash

Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню май с апрелем, так проще оценить динамику. Пока Мосбиржа рассказывает о росте в 3 раза, месяц к месяцу показатели растут намного скромнее.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 года составило 25,56 млн (+496,3 тыс. человек за май 2023 года); ими открыто 43,34 млн счетов (+955 тыс. счетов за май).

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек. То есть, в мае было 10,95% активных инвесторов.

Виден постепенный рост активных инвесторов, а приток свежей крови по месяцам примерно равный, около полумиллиона ежемесячно.

При этом физлица довольно заметны на рынке акций и фьючерсов. Их доля в объёме торгов акциями — 80,8%, в объёме торгов облигациями — 30,2%, на спот-рынке валюты — 17,9%, на срочном рынке — 64,2%. Хоть доля физиков в торгах акций и снизилась, но незначительно, всего на 0,7%.

Кроме того, физики несут деньги на биржу. Не так активно, как до февраля 2022, но по нарастающей. С октября 2022 года чистый приток рос почти каждый месяц. Исключением стал лишь март 2023 года, когда показатель упал на 35,62% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 47 млрд.

Всего за четыре месяца 2023 года объём ценных бумаг в портфелях частных инвесторов увеличился в 1,5 раза — с 482 млрд на конец 2022 года до 759 млрд на конец апреля.

Для сравнения, по итогам мая 2022 года этот показатель был на уровне 301 млрд, а на конец февраля прошлого года — 334 млрд. Чистый приток средств в акции и биржевые фонды на них достиг 31,8 млрд, в корпоративные и государственные облигации — 45,6 млрд и 11,8 млрд соответственно.

Это связано и с ростом индекса Мосбиржи, и с началом дивидендного сезона, и с доходностью облигаций, но в целом, факторов может быть ещё больше.

Дивидендный сезон продолжался и в мае. Дивиденды от многих компаний уже пришли, в июне также ожидаются выплаты.

Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в мае составил 107,2 млрд рублей, на рынке акций – 17,9 млрд рублей. По сравнению с апрелем (тогда наторговали акциями на 38,4 млрд рублей, а облигациями – на 62,7 млрд) видно смещение фокуса в сторону облигаций.

Да, в мае было много интересных размещений, в том числе ВДО, интерес к которым со стороны физиков повышенный.

Общий объём торгов в мае вырос на 4,35% и составил 94,23 трлн рублей (90,3 трлн в апреле).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 13,1% и составил 1 825,6 млрд рублей (1 614,1 млрд рублей в апреле). Это 1,93% всего объёма (было 1,78%). Объёмы торгов акциями росли на дивидендных новостях и отчётах, но всё равно очень низкие. Ликвидность есть только в 1 эшелоне, а акции 2 и 3 эшелонов продолжают разгоняться спекулянтами (хотя с ними теперь борются). Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций мая по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,5% и 8% соответственно), акции Газпрома (20,7%), ЛУКОЙЛа (11,4%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5%), акции Яндекса (4,8%), Роснефти (4,7%), НОВАТЭКа (4%) и МТС (3,6%).

Сбер как всегда вне конкуренции. Газпром продолжают любить, несмотря ни на что, как и Норникель. Лукойл, Роснефть, НОВАТЭК и МТС покупают за дивиденды, Яндекс за то, что его продают.

Объём торгов облигациями снизился на 1,1% и составил 1 386,7 млрд рублей (1 401,4 млрд рублей в апреле). Облигации снова уступили акциям по объёму. Доля от всех торгов — 1,47% (было 1,55%).

В мае на фондовом рынке Московской биржи размещено 62 (в апреле тоже было 62) облигационных займа на общую сумму 1 878,6 млрд рублей (в апреле 1 496,1 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 1 180,3 млрд рублей (932,5 млрд в апреле), которые, как обычно, портят всю статистику.

Но размещений было всё равно достаточно. Например, Делимобиль, Лайфстрим, Софтлайн — самые интересные на мой взгляд из тех, в которых я поучаствовал.

Срочный рынок подрос на 18% и составил 5,9 трлн рублей (5 трлн рублей в апреле) или 6,26%. Показатели такие же, как в марте, в апреле было сильное снижение.

Валютный рынок упал на 4,1% и составил 21 трлн рублей (21,9 трлн рублей в апреле). Это 22,28% объёма.

Денежный рынок вырос на 5,89% и составил 62,9 трлн рублей (59,4 трлн рублей в апреле). 66,75% от всего объёма. По сравнению с мартом всё равно сильно ниже.

Рынок золота и других металлов. Я обратил внимание ещё в марте, что был резкий рост объёмов торгов золотом, в апреле объём увеличился ещё в 2 раза. В мае рост прекратился, золота было закуплено значительно меньше.

Объём торгов упал на 36,56% и составил 25,5 млрд рублей (40,2 млрд рублей в марте), в том числе объем торгов золотом – 24,6 млрд рублей.

Как обычно, у золота почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает закупаться в последние 3 месяца, но уже не так интенсивно. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля (да и не только рубля), да и вообще поможет пережить кризис. Вот только кризис по идее уже наступил. Или нет? Впрочем, если смотреть на %% от всего объёма, то это сильно меньше 1%.

Что в итоге? По фондовому рынку рост продолжился. Акции растут — растут объёмы, люди любят, когда рост и дивиденды. Три месяца подряд рос индекс. Продолжают довольно активно покупать золото.

По облигациям изменений почти нет, эмитенты продолжают радовать инвесторов новыми выпусками, в том числе ВДО, но больше — корпоративными с высоким кредитным рейтингом.

Всё ещё подавляющее большинство торгов акциями на фондовом рынке ведётся физлицами.

Они ещё и приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние, в том числе и на рост индекса. Но рынок, как говорится, тонкий и хрупкий, любая новость может сильно повлиять на котировки. Только вот риски никуда не делись, поэтому нельзя забывать про осторожность.

Игроки из числа юрлиц пока настроены консервативно и не спешат на рынок акций. Но кто знает, кто окажется прав.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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