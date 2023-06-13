Святой рандом июня. PHOR (акции ФосАгро)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса и РусГидро.

А в июне случайной компанией оказалась ФосАгро. Этих акций у меня ещё не было, поэтому вдвойне интересно посмотреть на эту компанию.

Акции ФосАгро торгуются на данный момент по 7400–7600 рублей, в лоте 1 штука. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 1 лот. Акции дороже 5 000, так что по правилам больше одной не получается. Ну я и купил, мне она обошлась по 7 407 рублей.

Что такое ФосАгро?

Группа «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе, а также азотных и сложных удобрений. ФосАгро в 2023 году получил наивысший кредитный рейтинг — AAA от АКРА и Эксперт РА.

Хороший рандом?

Исходя из последнего годового отчёта, кажется, что и да, и нет. 2022 год стал очень крутым для ФосАгро. ​​Выручка выросла с 420 до 569 млрд (+35%), себестоимость — снизилась с 206 до 254 млрд (-22%), чистая прибыль выросла с 129 до 184 млрд рублей (+42%). Но четвёртый квартал 2022 года был слабым из-за падения стоимости удобрений. Первый квартал 2023 года продолжил тренд, и за 2023 год, кажется, отчёт будет хуже прошлогоднего. Причина — всё то же падение цен на удобрения, правда ослабление курса рубля поправит ситуацию.

Акции ФосАгро — дивидендная история. Дивиденды выплачиваются на основании значения свободного денежного потока (FCF) в зависимости от уровня долговой нагрузки: от 75% FCF, если Чистый долг / EBITDA

История дивидендов ФосАгро

За 9 лет ФосАгро ни разу не пропускали выплаты дивидендов, причём в большинстве случаев они были не просто ради галочки, а весьма достойными. В 2021 и 2022 годах они были гигантскими даже по российским меркам — 15% и 18%. Дивиденды ещё и платятся четырежды в год, так что для безработного пенсионера могут стать хорошей инвестиционной идеей (а могут и не стать). В принципе, я доволен выбором. Единственный нюанс — рост бизнеса не поспевает за ростом акций. Надо было раньше вложиться;) Сама компания мне нравится, думаю, что буду продолжать покупать её акции.

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