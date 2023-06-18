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Ценные бумаги

Обезьяний портфель: ровно 1 год эксперименту. Демо портфель из случайных акций

Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
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Обезьяний портфель: ровно 1 год эксперименту. Демо портфель из случайных акций
Photo: Jamie Haughton, Unsplash

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя двенадцать месяцев портфель продолжает быть впереди планеты всей, хоть и откатился за месяц, а индекс наоборот отрос и сократил отставание. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

🧮 Результат 12 месяцев:

  • Портфель мартышки: +59,42%.

  • Индекс Мосбиржи: +32,46%.

И обезьяний портфель, и индекс выросли за прошедший месяц и за прошедший год. Правда если индекс достиг максимума, обезьяний портфель был и побольше.

Обезьяний портфель вырос с +54% на +59,42%. Всё те же 9 из 10 бумаг в плюсе, и лидер тот же — ОВК (+287%), а в минусе только Россети (-8%). Вообще, бумаг, которые за год оказались в минусе, было не так уж и много. Результаты за год такие:

  • ОВК +287%.

  • Озон +136%.

  • НКНХ-ао +40%.

  • Самолёт +34%.

  • Телеграф-п +33%.

  • НКНХ-ап +22%.

  • Акрон +23%.

  • Аптека 36,6 +11%.

  • Детский мир +8%.

  • Россети-ао -8%.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно детальнее посмотреть весь состав.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс всё ещё отстаёт от портфеля, но в течение года разрыв был намного больше. По прошествии годы разница в 27%. Индекс считается как фонд, то есть, в нём полная доходность с учётом дивидендов. Индекс был и в минусе, но в итоге за год дал очень хорошую доходность. Мартышка вообще уделала всех экспертов и аналитиков.

Выводы? Каждый может сделать сам. А к эксперименту вернусь через год, посмотрим, что произойдёт за 24 месяца.

Пока что думаю сделать ещё один эксперимент. Например, случайные акции против акций народного портфеля (а именно — 10 самых популярных акций у частных инвесторов). Как думаете, интересно было бы сравнить или ну его? Или есть какие-то другие идеи? Делитесь в комментариях.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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