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Ценные бумаги

Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже

КарМани знакома инвесторам по облигациям, теперь вот они будут листиться на Мосбирже. Облигации, к слову, доступны только квалифицированным инвесторам, а акции будут доступны всем, что в целом хорошо. Во-первых, новая компания третьего эшелона для разноообразия, во-вторых, сама сфера в целом и компания в частности довольно интересны.
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Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже
Photo: Egor Myznik, Unsplash

КарМани знакома инвесторам по облигациям, теперь вот они будут листиться на Мосбирже. Облигации, к слову, доступны только квалифицированным инвесторам, а акции будут доступны всем, что в целом хорошо. Во-первых, новая компания третьего эшелона для разноообразия, во-вторых, сама сфера в целом и компания в частности довольно интересны.

CarMoney — частная российская финтех-компания по предоставлению услуг займов под залог автомобилей. Зарегистрирована как микрофинансовая компания, имеет соответствующую лицензию и подлежит регулированию со стороны ЦБ РФ. Лидер в сегменте рынка по количеству выданных займов.

Последние 4 года зарабатывает чистую прибыль. В среднесрочной перспективе планирует направлять акционерам до 50% от чистой прибыли в форме дивидендов, сохраняя баланс между ростом кредитного портфеля и достаточностью регуляторного капитала. Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее расширение бизнеса – увеличение размера собственного капитала для последующего наращивания кредитного портфеля.

Основной продукт — автозайм. Как правило, это займы до 1 млн рублей под залог автомобиля сроком до 4 лет с платежами 1 раз в месяц. В 2022 году средний объем выданного займа составлял 277 000 при средней стоимости залога 856 000. Кредитный рейтинг BB- от Эксперт РА.

Звучит круто. Но тут стоит посмотреть отчётность.

Основные финансовые показатели за 2022 год:

  • Процентные доходы: 2 476 млн (+1% г/г) — 2022 год был скромным, до этого рост был сильнее.

  • Прибыль до налогов: 479 млн (+32% г/г)

  • Чистая прибыль: 403 млн (+66% г/г)

  • ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал): 23% — то есть каждый рубль, который компания инвестирует в активы, приносит 23 копейки прибыли за год

  • Коэффициент Активы / Капитал: 2,5

Если бы речь шла о покупке их облигаций, то было бы всё намного проще. Как эмитент облигаций КарМани мне нравится, но что там по акциям?

Общий объем предложенных инвесторам акций будет эквивалентен 600 млн. Торговый тикер — CARM. Компания оценивается аналитиками из Открытия по методу дисконтирования ожидаемых дивидендных потоков - (DDM) и методу сравнения мультипликаторов в 5,3 млрд рублей при собственном капитале 3 млрд. Выход на биржу предполагает выставление серии заявок в рамках широкого диапазона цен через равные промежутки, общий размер которых составит до 600 млн. Диапазон цен и количество акций пока неизвестны.

Ключевым будет показатель free-float, который позволит понять, в какую сумму оценивается капитализация компании. Так что ждём. Ну или не ждём?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже

    КарМани знакома инвесторам по облигациям, теперь вот они будут листиться на Мосбирже. Облигации, к слову, доступны только квалифицированным инвесторам, а акции будут доступны всем, что в целом хорошо. Во-первых, новая компания третьего эшелона для разноообразия, во-вторых, сама сфера в целом и компания в частности довольно интересны.

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