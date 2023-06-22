«Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба. Непредсказуемое предсказуемо?

Закончил книгу, которая считается одной из самых важных и популярных книг про инвестиции. Ну как про инвестиции, в книге Талеба нет скурпулёзной проработки Грэма или информации о том, чем отличается ПИФ от дериатива. Она про не менее важное — про психологию и магию предсказаний. Инвесторы, как мы знаем, имеют очень короткую память, и верят в разные фигуры.

Она про не менее важное — про психологию и магию предсказаний. Инвесторы, как мы знаем, имеют очень короткую память, и верят в разные фигуры. Талеб же заходит с другой стороны.

Почему «Чёрный лебедь»?

До открытия Австралии люди верили, что все лебеди белые. Открыли, оказалось, что не все. Удивились.

Автор

Нассим Талеб — американский трейдер, философ и математик ливанского происхождения. С 2008 года — профессор по анализу степени риска нью-йоркского Политеха. Работал в брокерских компаниях и на биржах. Заработал 40 млн долларов в «Чёрный понедельник» 19 октября 1987, когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%, а многие его знакомые совершили самоубийство. Он говорит, что 97% всего его заработка за жизнь он заработал в тот день. Однако именно этот день помог ему понять, что непредсказуемые события способны радикально изменить судьбу рынков.

Чем-то в молодости напоминает одного известного, хоть и вымышленного, казахстанского журналиста.

Под знаком непредсказуемости

«Чёрный лебедь» — книга про сильнейшие аномальные события, которые нельзя предвидеть. Они случаются именно потому, что их никто не ждал. Но их влияние на мир огромное и революционное. Нассим предлагает не полагаться на планирование, а развивать в себе импровизацию и стараться не упускать подворачивающиеся шансы.

Новые чёрные лебеди не будут похожи на предыдущих, поэтому нельзя под них подстроиться и адаптироваться. Кроме того, Талеб делит мир на два множества: Среднестан и Крайнестан. Это он ещё про Блогистан не знает, про него лучше ничего не говорить, конечно. Так вот, жители Крайнестана будут неистово богатеть, когда прилетит чёрный лебедь, а жители Среднестана — не будут. И про эту теорию лучше почитать подробнее в книге — крайне любопытно.

Превью

Предсказать появление чёрных лебедей по мнению Талеба невозможно (и это логично, нельзя предсказать то, о чём никто понятия не имеет), но нужно уметь их ловить, как только они будут появляться. Для этого нужно уметь жить в состоянии неопределённости и быть открытыми к появлению позитивных случайностей. Кроме того, Талеб уверен, что люди склонны ошибаться в прогнозах, переоценивая свои возможности и преуменьшая риски, ОСОБЕННО, если в прошлом успешно их миновали. Магия цифр часто одурманивает, поэтому не стоит на них концентрироваться.

В общем, нужно мыслить шире и не пытаться предсказать конкретного чёрного лебедя. Стоит сосредоточиться на последствиях, которые можно предвидеть. Звучит довольно туманно, расплывчато и воздушно, возможно, кому-то книга покажется водой. Но другие смогут найти для себя много интересных мыслей. Не самая тривиальная книга про критическое мышление. Ну и нельзя не упомянуть про юмор и местами забавную стилистику повествования.

Про что еще: про закон итерированных ожиданий, искажение нарратива, эпистемократию и проблему скрытых свидетельств. Про жизнь в условиях непредсказуемости, серых лебедей и о том, как не быть лохом. Про примеры из истории, про кривую распределения и на самом деле много всего классного.

Кому читать: всем, кто ещё не читал, можно попробовать. В первую очередь — людям, которых интересуют инвестиции, но я бы не сказал, что книга чисто для инвесторов. Как мне кажется, она и предпринимателям, и тимлидам или креаторам тоже будет полезна, равно как и многим-многим остальным.

Резюме: смело ставлю книге 49 оттенков чёрного лебедя из 50. Читается легко, философия переплетается с историей и финансами, материал усваивается легко и даже жить становится чуточку позитивнее. Рекомендую однозначно. Да, является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестировать своё время в чтение этой книги — гуд.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю не только про книги, но ещё про финансы, свой путь в инвестициях, о том, как коплю на квартиру в Сочи и о недвижимости.