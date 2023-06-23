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Ценные бумаги

Свежие облигации: ВУШ на размещении

Прошлым летом ВУШ вышел на рынок облигаций с дебютным выпуском, который вызвал определённый скепсис у ряда инвесторов, но всё равно стал прошёл успешно и нашёл свою аудиторию.
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Свежие облигации: ВУШ на размещении
Фото: ВУШ

Позже ВУШ вышел и на IPO с акциями, а теперь ожидается второй выпуск облигаций. Мне всегда нравились и акции, и облигации этой компании, самое время посмотреть на отчётность и второй выпуск.

Ну правильно, не только же лизинговые компании выпускают облигации. Конечно, год назад ключевая ставка ЦБ была выше, поэтому доходность по облигациям была предложена поинтереснее, чем в этот раз. Тем не менее, выпуск видится мне интересным по всем параметрам.

Объём выпуска — 3 млрд, доходность ожидается 11,9–12,2%, срок 3 года, без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартально. Рейтинг A- от АКРА был подтверждён в апреле 2023 года.

ВУШ — разработчик технологических решений и оператор микромобильности. Даёт прокатиться за деньги на электросамокатах и электровелосипедах (пока что не везде). Тикер 🛴💨 Сайт: https://whoosh-bike.ru.

  • Выпуск: ВУШ-001Р-02.

  • Объём: 3 млрд.

  • Начало размещения: 6 июля 2023 (сбор заявок до 4 июля).

  • Срок: 3 года.

  • Купонная доходность: 11,9–12,2%.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: нет.

Почему ВУШ? Ещё не запретили ездить на этих ваших демонокатах быстрее 7 км/ч?

Да, есть такие риски. Недавно гуляли по центру столицы, тротуар довольно узкий был, пешеходов было немного, но достаточно для того, чтобы объезжая их, влететь в ступеньку у входа в магазин и полететь через руль электросамоката. Что, собственно, и произошло с пацанчиком на наших глазах, хорошо, что остался цел и никого не задел. Так что над культурой катания ещё работать и работать.

Но запрет электросамокатов зависит пока что только лишь от степени веры в это в головах инвесторов. А ВУШ — лидер по самокатам и начал в этом году предлагать ещё и велосипеды. Провёл ребрендинг, увеличил базу пользователей, растёт.

Холивар по поводу электросамокатов, сезонности бизнеса, конкуренции с Яндексом и прочих культурных ценностях предлагаю перенести сразу в комментарии, а пока — посмотрим на отчётность. ВУШ с уважением относится к инвесторам и публикует отчётность, делает красивые презентации и выделяет ключевые показатели.

Выручка в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 годом с 4,12 млрд до 6,38 млрд, а по сравнению с 2020 годом — рост в 9 раз. EBITDA выросла с 2,65 млрд до 3,28 млрд, при этом за счёт инвестиций в развитие инфраструктуру и интервенций чистая прибыль сократилась с 1,79 млрд до 0,83 млрд. При этом скорректированная чистая прибыль (финансовый показатель, который отражает доходность компании после корректировки финансовых отчетов на влияние определенных факторов, таких как одноразовые расходы, прибыли от продажи активов и другие вещи, которые могут исказить общую картину в финансах компании) 1,4 млрд за 2022 год — снижение не такое существенное. Любимый инвесторами в облигации коэффициент Чистый долг / EBITDA в районе 1,1. Даже увеличение долговой нагрузки в 2 раза (что и произойдёт) приведёт показатель к 2,2, поскольку почти весь долг — это бонды.

Понимаю, что скепсис никуда не денется, но лично мне компания нравится. Она не столько про самокаты и велосипеды, сколько про айтишку, количество пользователей и развитие шеринговых историй, которые набирают обороты. У ВУШ растёт база, растёт средний чек, лидирующие показатели в отрасли, работающая бизнес-модель и сильные финансовые показатели. Ещё немного цифр. 75 000 только самокатов ВУШ. 47 регионов присутствия. Срок окупаемости одного самоката — 2 сезона. Маржинальность после амортизации — 47%. 15+ млн активных пользователей у всех кикшеринговых сервисов. 51% — доля поездок на самокатах ВУШ. 39% — доля самокатов ВУШ.

Моя позиция по компании, думаю, понятна. У меня есть и первый выпуск облигаций, и акции, и по второму выпуску участвую в размещении. Доходность в районе 12% — вполне рабочая для текущей ставки ЦБ, а вот апсайда ждать скорее всего не приходится. Беру в свой портфель, не забывая про диверсификацию. Как ни крути, а риски тут есть.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    igotosochi
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    Свежие облигации: ВУШ на размещении

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