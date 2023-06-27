Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

Второй по бессмысленности вопрос — «куда инвестировать миллион рублей?» Там слишком много уточняющих вопросов нужно самому себе задать, чтобы сделать выбор, а сам вопрос задают только в рекламных статьях.
Статистика этих запросов в Yandex Wordstat:
с какой суммы можно начать инвестировать — 104 запроса в месяц,
куда инвестировать миллион — 208 запросов в месяц.
Ещё любопытно посмотреть запросы про вложения:
с какой суммы можно начать вкладывать — 3 запроса в месяц,
куда вложить миллион — 2 910 запросов в месяц.
Как видим, искусственно зафорсенный вопрос про то, что с каких сумм можно начинать инвестировать, задают в 35 раз чаще, чем аналогичный про вложения, а миллион в 14 раз чаще хотят вложить, а не инвестировать. Хотя, что то, что другое — низкочастотники, по которым мой пост не наберёт много просмотров;)
В реальной жизни все вопросы про то, куда инвестировать, да и вложить тоже, миллион я слышал исключительно в сослагательном наклонении. Вот вымышленный миллион куда вложить — это интересно, да. Настоящий же — обычно люди примерно знают, куда его вложить, инвестировать или потратить. Не самая частая ситуация — появился вдруг миллион, а вы не знаете, что с ним делать. Но бывает, уверен.
Деньги & время
Деньги и время — два ресурса, которые нужно уметь грамотно инвестировать. В образование, в здоровье и в финансовое благополучие. Не забывая про развлечения, естественно, иначе зачем это всё. Люди, которые говорят, что нужно инвестировать в себя / в саморазвитие, на мой взгляд, немного лукавят.
Саморазвитие — важнейшие инвестиции для обретения финансового благосостояния, хотя это и не единственный путь к баснословным миллионам. А народный фольклор неустанно напоминает о том, что время — деньги или что сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя... Саморазвитие, карьера и бизнес — важнейшие составляющие успеха, но не стоит отрицать, что умение зарабатывать не равно отсутствию необходимости сберегать, копить, вкладывать и инвестировать. Это также очень важно.
Так вот, возвращаясь к вопросам. Чтобы начать инвестировать, нужно понимать, сколько вы готовы инвестировать регулярно, а не один раз и всё. А куда инвестировать миллион — ну к тому моменту, когда будет миллион, он уже будет во что-то проинвестирован. И тут уже кому что ближе: депозиты, золото, акции, недвижимость, ПИФы или микс из различных активов. Исходя из своего риск-профиля, знаний и предпочтений.
А вот чтобы больше инвестировать, нужно больше зарабатывать. Неважно, в найме, в бизнесе или другими законными способами. И/или меньше тратить.
Инвестор с ежемесячным доходом в 50 000 рублей и пополнением портфеля в 10 000 рублей в месяц навряд ли «угонится» за инвестором с ежемесячным доходом в 500 000 и пополнением портфеля в 250 000 рублей в месяц. Весовые категории разные, а значит и инвестиционные цели будут различаться. Так-то даже 10 000 в месяц — это на 1 200 000 за 10 лет больше, чем если не инвестировать ничего, хотя и всё равно крайне мало. Капитал зарабатывается не через инвестиции. Инвестиции/вложения — это инструмент, который позволит его увеличить. Возможно, эффективно, но это не точно.
Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать. Краткий пересказ любой статьи про инвестиции. Других рецептов у меня для вас нет.
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