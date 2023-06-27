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igotosochi
Инвестиции

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать? Вопрос не имеет смысла. Отбросим маркетинговые уловки (а я ведь и сам своего рода маркетолог, причём это даже правда), которыми завлекают брокеры про любую сумму, хоть 100 рублей. Инвестировать хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей не имеет никакого смысла от слова совсем, если это разовая акция.
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Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы
Photo: Andre Taissin, Unsplash

Второй по бессмысленности вопрос — «куда инвестировать миллион рублей?» Там слишком много уточняющих вопросов нужно самому себе задать, чтобы сделать выбор, а сам вопрос задают только в рекламных статьях.

Статистика этих запросов в Yandex Wordstat:

  • с какой суммы можно начать инвестировать — 104 запроса в месяц,

  • куда инвестировать миллион — 208 запросов в месяц.

Ещё любопытно посмотреть запросы про вложения:

  • с какой суммы можно начать вкладывать — 3 запроса в месяц,

  • куда вложить миллион — 2 910 запросов в месяц.

Как видим, искусственно зафорсенный вопрос про то, что с каких сумм можно начинать инвестировать, задают в 35 раз чаще, чем аналогичный про вложения, а миллион в 14 раз чаще хотят вложить, а не инвестировать. Хотя, что то, что другое — низкочастотники, по которым мой пост не наберёт много просмотров;)

В реальной жизни все вопросы про то, куда инвестировать, да и вложить тоже, миллион я слышал исключительно в сослагательном наклонении. Вот вымышленный миллион куда вложить — это интересно, да. Настоящий же — обычно люди примерно знают, куда его вложить, инвестировать или потратить. Не самая частая ситуация — появился вдруг миллион, а вы не знаете, что с ним делать. Но бывает, уверен.

Деньги & время

Деньги и время — два ресурса, которые нужно уметь грамотно инвестировать. В образование, в здоровье и в финансовое благополучие. Не забывая про развлечения, естественно, иначе зачем это всё. Люди, которые говорят, что нужно инвестировать в себя / в саморазвитие, на мой взгляд, немного лукавят.

Саморазвитие — важнейшие инвестиции для обретения финансового благосостояния, хотя это и не единственный путь к баснословным миллионам. А народный фольклор неустанно напоминает о том, что время — деньги или что сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя... Саморазвитие, карьера и бизнес — важнейшие составляющие успеха, но не стоит отрицать, что умение зарабатывать не равно отсутствию необходимости сберегать, копить, вкладывать и инвестировать. Это также очень важно.

Так вот, возвращаясь к вопросам. Чтобы начать инвестировать, нужно понимать, сколько вы готовы инвестировать регулярно, а не один раз и всё. А куда инвестировать миллион — ну к тому моменту, когда будет миллион, он уже будет во что-то проинвестирован. И тут уже кому что ближе: депозиты, золото, акции, недвижимость, ПИФы или микс из различных активов. Исходя из своего риск-профиля, знаний и предпочтений.

А вот чтобы больше инвестировать, нужно больше зарабатывать. Неважно, в найме, в бизнесе или другими законными способами. И/или меньше тратить.

Инвестор с ежемесячным доходом в 50 000 рублей и пополнением портфеля в 10 000 рублей в месяц навряд ли «угонится» за инвестором с ежемесячным доходом в 500 000 и пополнением портфеля в 250 000 рублей в месяц. Весовые категории разные, а значит и инвестиционные цели будут различаться. Так-то даже 10 000 в месяц — это на 1 200 000 за 10 лет больше, чем если не инвестировать ничего, хотя и всё равно крайне мало. Капитал зарабатывается не через инвестиции. Инвестиции/вложения — это инструмент, который позволит его увеличить. Возможно, эффективно, но это не точно.

Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать. Краткий пересказ любой статьи про инвестиции. Других рецептов у меня для вас нет.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

    Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать? Вопрос не имеет смысла. Отбросим маркетинговые уловки (а я ведь и сам своего рода маркетолог, причём это даже правда), которыми завлекают брокеры про любую сумму, хоть 100 рублей. Инвестировать хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей не имеет никакого смысла от слова совсем, если это разовая акция.

    Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы
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