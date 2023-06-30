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Инвестиции

Свежие облигации: Электрорешения на размещении

Появление новых эмитентов на рынке облигаций — всегда приятное событие, особенно, если они дают приятную доходность и при этом достаточно надёжны. Конечно, появление новых компаний на рынке акций приятнее (ибо реже), но сегодня взглянем на компанию Электрорешения.
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Свежие облигации: Электрорешения на размещении
Иллюстрация: EKF (Электрорешения)

Конечно, не Опель с новой молнией на логотипе, а более скромная компания, производящая электрооборудование.

На конец июня — начало июля выбор новых выпусков не слишком разнообразный, весной было больше всего, в июне лизинг массово оккупировал биржу, но пора и ускорять внедрения проектов локализации, для чего, собственно, и Электрорешения и выпускают облигации.

Объём выпуска — 1 млрд, доходность ожидается 12–12,5%, срок 3 года, без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB от АКРА от апреля 2023 года.

Электрорешения под брендом EKF занимается электрооборудованием, там 17 000 наименований в 36 товарных направлениях, в том числе «умный дом», освещение, счётчики, системы обогрева и др. Собственные заводы во Владимирской области, испытательная лаборатория, КБ, 7 логистических центров в России, Казахстане, Узбекистане и Китае. Число сотрудников — 1 500. Входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Тикер ⚡️🔌 Сайт: https://ekfgroup.com

  • Выпуск: Электрорешения-001Р-01.

  • Объём: 1 млрд.

  • Начало размещения: 10 июля 2023 (сбор заявок до 5 июля).

  • Срок: 3 года.

  • Купонная доходность: 12–12,5%.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: нет.

Почему Электрорешения? Они что, видеокарты производят, что ли?

Нет, видеокарты они не производят, но есть много не менее важного оборудования от лампочек до трансформаторов.

Посмотрим на отчётность.

Выручка по итогам 2022 года составила 12,1 млрд против 7,7 млрд в 2021 (+ 57%). Чистая прибыль в 2022 году составила 938 млн против 504 млн в 2021 (+86%). К слову, у компании отличные показатели по росту не первый год.

Если смотреть последние 5 лет, то выручка росла каждый год, а с 2018 по 2022 год выросла в 6+ раз. Также у компании хорошие показатели ROE и ROA.

Электрорешения реально решают, компания год за годом увеличивает выручку и прибыль, а теперь стоит и новая задача по локализации производства, ну правда, не только же ESG внедрять.

Выручка и прибыль — это хорошо, но что с долгами? На конец 2022 годы долговые обязательства составляли 7,3 млрд рублей, из них 6,4 млрд — краткосрочные долги. Выпуск облигаций позволит провести ребалансировку.

При небольшом остатке денежных средств и денежных эквивалентов Чистый долг выше 7 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA по РСБУ получается в районе 3,5. Это не отлично, но и не ужасно, а при учёте высокого FFO (средства от операционной деятельности) ситуация выглядит ещё стабильнее.

Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2022 году составило 4,9, хотя показатель всё равно недостаточно высокий.

Если смотреть на бренд и вообще на то, что делает EKF, то компания в целом вызывает положительное впечатление.

В каждой 5 квартире РФ установлены автоматические выключатели EKF, а это более 200 млн штук, а также оборудование используется в БЦ, на стадионах, на улицах городов и т.д. То есть, продукция популярна и пользуется спросом.

Есть собственное производство, есть поставки в другие страны. Компания не входит в топ-10 производителей электрооборудования (там 10 место с выручкой 19 ярдов), но есть шансы в ближайшие годы попасть туда.

Как бы охарактеризовать-то этот выпуск?

Думаю, что подойдёт фразеологизм «ни рыба ни мясо». Каких-то прям серьёзных причин скипануть размещение нет, но вот по мелочам набирается: ставка могла бы быть повыше (ближе к 13%, а то и больше, всё же BBB), компания могла бы быть повыше в рейтинге, да и долгов могло бы быть поменьше, хотя динамика развития компании очень хорошая. Апсайд я тут не ожидаю.

Доходность 12%+ вполне рабочая, с точки зрения диверсификации разумно брать, а поскольку в планах инвестировать в ЗПИФ РД до конца лета, долю на этот выпуск у себя в портфеле отвожу скромную.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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