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Инвестиции

Мосбиржа: + 3 млн инвесторов за полгода 2023. Доля физиков в объёмах на рынке акций снижается, а рубль падает

Мосбиржа поделилась итогами шестого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги июня и оценим народный портфель июньского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июнь с маем, так проще оценить динамику.
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Мосбиржа: + 3 млн инвесторов за полгода 2023. Доля физиков в объёмах на рынке акций снижается, а рубль падает
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК https://quote.rbc.ru/news/article/64a589a49a79474243dcc7ce

Если сравнивать с июнем прошлого года, то рост составил 32,4%.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года составило 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь 2023 года); ими открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь), а всего за полгода пришли 3 млн человек. Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июне составило 2,9 млн человек (2,8 млн в мае). То есть, в июне было 11,75% (10,95% в мае) активных инвесторов. Рост замедлился, но активных инвесторов стало больше.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке стала снижаться, впервые за долгое время став ниже 80% — в июне доля стала 76% (80,8% в мае), что говорит о том, что юрлица стали чуть активнее. Доля физлиц в объёме торгов облигациями — 34%, на спот-рынке валюты — 18,2%, на срочном рынке — 61%.

Дивидендный сезон продолжался и в июне. В июле уже не такой большой объём дивидендов, которые сильно подогревают интерес частных инвесторов.

Общий объём торгов в мае вырос на 3,25% и составил 97,3 трлн рублей (94,23 трлн в мае).

Данные с начала года (в млрд рублей)

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 3,67% и составил 1 892,7 млрд рублей (1 825,6 млрд рублей в мае). Это 1,94% всего объёма (было 1,93%). Объёмы торгов акциями сохранялись на дивидендных новостях и отчётах, но всё равно очень низкие. Ликвидность есть только в 1 эшелоне, а акции 2 и 3 эшелонов продолжают разгоняться спекулянтами. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций мая по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции Газпрома (18,4%), ЛУКОЙЛа (11,4%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,9%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,4%), НОВАТЭКа (4%) и Магнита (3,8%).

Сбер как всегда вне конкуренции. Газпром продолжают любить, несмотря ни на что, как и Норникель. МТС уступил место Магниту.

Объём торгов облигациями снизился на 14,9% и составил 1 180,2 млрд рублей (1 386,7 млрд рублей в мае). Облигации снова уступили акциям по объёму, но в этот раз снижение объёма очень сильное. Доля от всех торгов — 1,47% (было 1,55%).

В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов (в мае было 62) на общую сумму 2 283,1 млрд рублей (в мае 1 878,6 млрд), включая объем размещения однодневных облигаций на 1 783,9 млрд рублей (в мае 1 180,3 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Но размещений было всё равно достаточно. Например, ВУШ, ВИС, ТД РКС, СибАвтоТранс — самые интересные на мой взгляд из тех, в которых я поучаствовал.

Срочный рынок подрос на 16,9% и составил 6,9 трлн рублей (5,9 трлн рублей в мае) или 7,1%. Фьючерсы стали популярнее в июне.

Валютный рынок вырос на 13,3% и составил 23,8 трлн рублей (21 трлн рублей в мае). Это 24,46% объёма.

Денежный рынок упал на 1,9% и составил 61,7 трлн рублей (62,9 трлн рублей в апреле). 63,41% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. Я обратил внимание ещё в марте, что был резкий рост объёмов торгов золотом, в апреле объём увеличился ещё в 2 раза. В мае рост прекратился, а в июне снова виден рост.

Объём торгов упал на 36,56% и составил 29,0 млрд рублей (25,2 млрд рублей в мае), в том числе объем торгов золотом — 28,2 млрд рублей.

Видим большие объёмы торгов золотом, это почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает мощно закупаться в последние 5 месяцев. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля. Девальвация рубля как раз происходит прямо сейчас. Доллар и евро штурмуют новые высоты.

Что в итоге? По фондовому рынку рост продолжился, хотя уже в июле можно ожидать снижение. Акции всё ещё растут — растут объёмы, люди любят, когда рост и дивиденды. Полгода подряд рос индекс. Продолжают активно покупать золото. По облигациям снижение, возможно, в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс никуда не поднимается.

Синий — индекс RTS, жёлтый — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами, хотя их доля в объёмах впервые за долгое время стала ниже 80%. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на рост индекса. Второй фактор роста — дивиденды. Третий — девальвация рубля, многим компаниям слабый рубль идёт в плюс, в частности экспортёрам. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно осторожно идут на рынок акций.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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