Свежие облигации: ЭР-Телеком на размещении

В ожидании повышения ключевой ставки ЦБ покупка нового выпуска облигаций на размещении — решение спорное. Есть риски (как и у всех облигаций), что они подешевеют, и тогда можно будет купить их выгоднее. Но мимо выпуска ЭР-Телеком не могу пройти.

В сентябре 2022 года я писал про их прошлый выпуск. С тех пор один из выпусков погашен, а через 3 месяца нужно гасить ещё один, вместе с новым их останется 3.

Прошлый выпуск на 9 ярдов инвесторам очень понравился, так что доходность по нему снизилась, вероятно, что и по новому тоже будет апсайд, несмотря ни на какие значения ключевой ставки.

Только вот есть вероятность, что купон по новому выпуску будет сильно ниже (у прошлого — 12,3%), и новый разместят под купон ниже 12%. Об этом косвенно свидетельствует сильный апсайд прошлого выпуска, который уронил эффективную доходность до 10%.

В общем, про ЭР-Телеком не могу не написать. Да и прошлый разбор был уже довольно давно про Электрорешения. Спойлер: он был поинтереснее. А когда будет что-то новое, неизвестно. Медси — скучно, Урожай — не успели, про РЖД с 8,7% лучше вообще не вспоминать.

Объём выпуска — 5 млрд, доходность ожидается 12–12,25% (но не удивлюсь, если будет ниже), срок 2 года, без оферты, без амортизации. Купоны четырежды в год. Рейтинг BBB+ от АКРА (июль 2023) и A- от НКР (апрель 2023).

ЭР-Телеком — это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ и всё сопутствующее, владелец бренда ДОМ.РУ. Тикер: 🌐📺 Сайт: https://ertelecom.ru/

Выпуск: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03.

Объём: 5 млрд.

Начало размещения: 13 июля 2023 (сбор заявок до 10 июля).

Срок: 2 года.

Купонная доходность: 12–12,25%.

Выплаты: 4 раза в год.

Оферта: нет.

Амортизация: нет.

Почему Эр-Телеком? Доступ в интернет разве завтра не заблокируют всем?

Да, конечно же, заблокируют скоро. А так-то Эр-Телеком входит в топ-5 крупнейших телеком-компаний России, в топ-2 операторов кабельного ТВ и в топ-2 национальных интернет-провайдеров.

Короче, в большой четвёрке он на почётном 5 месте, и то лишь из-за того, что мобильной связи нет.

У компании на самом деле вообще всё отлично. Есть лишь один недостаток, зато весьма существенный — долгов больше, чем дырок в швейцарском сыре. Но на это есть чем ответить: хорошая выручка с абонентской базы и значительная доля рынка.

Посмотрим на финансовые показатели. Эр-Телеком стабильно генерит выручку и прибыль.

За 2022 год выручка составила 46 млрд (47,7 млрд в 2021), чистая прибыль составила 1,16 млрд (3,67 млрд в 2021). При этом в 2022 году уплачено 11 млрд долгов (6,5 млрд в 2021). EBIT при этом держится на уровне 11 млрд в последние 3 года.

Всего долгов почти на 99 млрд. Много это или мало? Примерно как 2 годовые выручки. И если банковские кредиты обеспечены, то облигации — без обеспечения. Хотите — верьте, хотите — нет, но показатель Общий долг / EBIT получается то ли 9, то ли 10… Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что Общий долг / OIBDA в районе 4,5–5. Чистый долг не сильно ниже, поскольку денежных средств и эквивалентов на 1,5 млрд.

Если смотреть на отчёты рейтинговых агентств, то они признают долг большим. Но при ухудшении финансовых показателей кредитоспособность высокая за счёт высокой рентабельности и показателей ликвидности. Рентабельность компании по OIBDA — около 38%, а денежные средства с учётом неиспользованных лимитов открытых кредитных линий покрывает 63% совокупного долга, а компания сохраняет приемлемый уровень обслуживания долга, в основном благодаря положительному операционному денежному потоку.

Все остальные аргументы «за» — это размер компании, доля рынка, поглощения, интервенции, госконтракты и вот это вот всё. Соглашусь, это важно, но оптимизма котлетеров облигаций по 103% я не разделяю, зато это возможный апсайд и по новому выпуску.

Выпуски, к слову, у ЭР-Телеком не самые стандартные. То 2 года и 2 месяца, как прошлый, то 2 года, как нынешний.

Моё мнение такое, что если и брать, то на размещении, желательно не слишком много, а что касается рисков — 12% купон ну не солидно для держателя 10–11% рынка ШПД. ВУШ и Делимобиль поинтереснее.

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