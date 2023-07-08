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Инвестиции

Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже

Хорошие новости для неквалифицированных инвесторов, предпочитающие инвестиции в азиатские фонды. Уже 12 июля СПБ Биржа начинает торги гонконгскими ETF с расчетами в юанях и гонконгских баксах, а именно: 6 фондов, расчёты по которым возможны как в юанях, так и в гонконгских долларах, и 2 фонда только в гонконгских долларах.
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Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже
Photo: Li Yang, Unsplash

Я не фанат инвестиций в индексные фонды акций (мой канал всё же больше про облигации и акции РФ), но если смотреть на зарубежные бумаги, то это интересный вариант для инвестиций в валютах, которые в России не считаются токсичными. CNY стоит в районе 12,6 RUB, HKD стоит в районе 11,5 RUB, так что любого цена пая небольшая получается.

Что предлагают

Tracker Fund of Hong Kong — индекс Hang Seng (крупнейших по капитализации акций 73 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65 % от общей капитализации фондовой биржи Гонконга) от Hang Seng Investment Management Limited.

  • CNY — тикер: 82800, ISIN: HK0000871464, цена: около 17,5 CNY

  • HKD — тикер: 2800, ISIN: HK2800008867, цена: около 19 HKD

Hang Seng China Enterprises index ETF — индекс Hang Seng China Enterprises (50 крупнейших компаний материкового Китая, акции которых торгуются за пределами Китая, при этом контрольные пакеты — у правительства КНР) от Hang Seng Investment Management Limited.

  • CNY — тикер: 82828, ISIN: HK0000251360, цена: около 59 CNY

  • HKD — тикер: 2828, ISIN: HK2828013055, цена: около около 64 HKD

CSOP Hang Seng TECH Index ETF HKD — индекс Hang Seng TECH (крупнейшие технологические компании Гонконга) от CSOP Asset Management Limited.

  • HKD — тикер: 3033, ISIN: HK0000642568, цена: около 3,8 HKD

iShares Hang Seng TECH ETF HKD — тоже индекс Hang Seng TECH (крупнейшие технологические компании Гонконга) от Blackrock North Asia.

  • HKD — тикер: 3067, тикер: HK0000651213, цена: около 8,2 HKD

ChinaAMC CSI 300 Index ETF — фонд от China Asset Management (Hong Kong) Limited на CSI 300 (индекс китайского тракториста, он же взвешенный по капитализации индекс на 300 лучших акций на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Считается китайским аналогом индекса S&P 500 и лучшим индикатором китайского фондового рынка.

  • CNY — тикер: 83188, ISIN: HK0000110269, цена: около 39,5 CNY

  • HKD — тикер: 3188, ISIN: HK0000123577, цена: около 42,5 HKD

CSOP FTSE China A50 ETF — индекс FTSE China A50 (ещё один индекс китайских компаний, 50 лучших) от CSOP Asset Management Limited.

  • CNY — тикер: 82822, ISIN: HK0000112307, цена: около 11,5 CNY

  • HKD — тикер: 2822, ISIN: HK0000127412, цена: около 12,3 HKD

iShares FTSE China A50 ETF — тоже индекс FTSE China A50, но от Blackrock North Asia.

  • CNY — тикер: 82823, ISIN: HK0000343787, цена: около 12 CNY

  • HKD — тикер: 2823, ISIN: HK2823028546, цена: около 12,9 HKD

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF — фонд на индекс MSCI AC Asia ex Japan (акции азиатских компаний без Японии — крупнейшие компании 12 стран Азии и Океании: Китай, Австралия, Тайвань, Индия и другие) от Blackrock North Asia.

  • CNY — тикер: 83010, ISIN: HK0000310034, цена: около 46,5 CNY

  • HKD — тикер: 3010, ISIN: HK0000051877, цена: около 49,3 HKD

Листинг всех фондов на на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Это, конечно, не исключает инфраструктурные риски полностью, но по словам СПБ Биржи эти ETF станут первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым будут проводиться с использованием цепочки дружественных международных депозитариев. Главное с ними дружить.

Как по мне, так это более интересная история, чем юань, юаневые облигации и попытки разобраться, какие отдельные азиатские акции покупать. Но рисков много, так что котлетить эти ETF точно не буду.

Для начала присмотрюсь, что из них у какого брокера ещё можно будет покупать. Кажется, что к Tracker Fund of Hong Kong или ChinaAMC CSI 300 Index ETF можно присмотреться. Хотя тут нужно мнение от экспертов по Азии, конечно. Торги с 8 до 18 часов в режиме T+2 по будням с 12 июля.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже

    Хорошие новости для неквалифицированных инвесторов, предпочитающие инвестиции в азиатские фонды. Уже 12 июля СПБ Биржа начинает торги гонконгскими ETF с расчетами в юанях и гонконгских баксах, а именно: 6 фондов, расчёты по которым возможны как в юанях, так и в гонконгских долларах, и 2 фонда только в гонконгских долларах.

    Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже
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