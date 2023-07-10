Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц пятнадцатый

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после 15 месяцев (апрель 2022 — июнь 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек.

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты. Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в мае июне

Озон там вроде как перестал быть убыточным, став вместо этого прибыльным. Приятно, конечно, но вот каких-то классных скидок стало меньше. Видимо, унификация какая-то произошла.

Что сделал я

Особо интересующиеся моими успехами (а таких, уверен, нет) обратили внимание, что поста по маю не было. И покупок в мае практически не было, и ничего нового не происходило, а вот июнь порадовал. Июль, думаю, тоже порадует.

Прикупил себе всяких ништяков модных, например, манго, сиропчики, чехол для телефона, а также видюху увидал по какой-то фантастической цене, не смог мимо пройти.

Теперь го к цифрам.

За май-июнь:

Потрачено: 50 388 ₽.

Накоплено скидками: 1 581 ₽.

Средний процент скидки: 3,13%.

За 15 месяцев:

Потрачено: 310 311 ₽.

Накоплено: 19 377 ₽.

Средний процент скидки: 6,24%.

В апреле было 8,42%, а май с июнем получились отвратительными с показателем 3,13%. И дело не только в том, что видюха была дорогая, а скидка на неё по карте была маленькой. Вовсе нет, по всем покупкам было мало.

Если бы мой эксперимент был не экспериментом, то я бы расстроился, но поскольку это всего лишь эксперимент, а при желании я бы мог хоть вчера купить телек, не вижу ничего страшного.

Озон за последний год изменил политику, сейчас скидок стало меньше – это просто констатация моего опыта. Видюха кстати вот: https://www.ozon.ru/product/videokarta-gainward-geforce-rtx-3070-ti-8-gb-phantom-ned307t019p2-1047m-881981412/

Покупал за 40к, сейчас почему-то стоит уже 54к. Щито поделать, бизнес есть бизнес. За полтос можно и другую поискать, от той же палки, а не от дочки палки.

В целом, доволен, хотя разницы особой не заметил. Пришлось ещё и проц под неё новый брать, но тут выбор пал на DNS, а не на Озон.

Также покупал немного всего по-мелочи, даже, мать его, Зуко! Он ещё существует, а вкус у него всё такой же отвратный. Ну и продукты. Кофе пока не покупаю, так как в Переке те же самые дешевле. А вот манго сушёное беру в Озоне, очень хорошее. С роллами от МЛ пока перерыв, перешёл на подножный корм, а точнее на поке собственного производства.

Если честно, то копить на что-то больше года — ну такое себе занятие, думал, что эксперимент кончится быстрее, но тут посмотрел телеки Hisense, понравились, красивые. 23-24к – это уже совсем скоро можно оформить покупку. 4-5 ещё подсобрать нужно. Как раз к новому году может и выйдет. Правда это даже не QLED. За него уже 28 000 (TCL).

Какой статус-то?

Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 38,75%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 64,59%! Но если Hisense за 23 762, то 81,54%! Это уже совсем близко. Если TCL QLED, то 69%.

Как-то так вышло, что за последнее время мало что смотрел на телеке. Но вот что хочется отметить, так это корейский сериал Мышь. Очень добротный детективчик про маньяков. В июле уже футбольный сезон возобновится, можно будет на членистоногих пинателей кожаного снаряда посмотреть. Ну и посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в июле.

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