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Ценные бумаги

Святой рандом июля. BANEP — акции Башнефть-п

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
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Святой рандом июля. BANEP — акции Башнефть-п
Фото: https://www.kommersant.ru/doc/2584225

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро и ФосАгро.

А в июле случайной компанией оказалась БашНефть с привилегированными акциями. Эти акции у меня в портфеле уже есть, и это даже хорошо, потому что они только-только выплатили дивиденды, позволив инвесторам, и мне в их числе, сказочно разбогатеть на 199 рублей за каждую акцию.

Акции БашНефти торгуются на данный момент по 1350–1400 рублей, в лоте 1 штука. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 3 лота, но я экономил на школьных обедах и взял 4 штуки по 1400 на 5600 рублей. По классике они уже дешевле.

Что такое БашНефть?

Башнефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в Роснефть. Имеет в распоряжении 180 месторождений нефти (Башкирия, Татарстан, Оренбургская область и другие), 3 ПНЗ, 544 АЗС. Кормит Роснефть и Башкирию дивидендами.

Хороший рандом?

Исходя из отсутствующего годового отчёта и последних дивидендов (12% за 2022, 14% за 2021) — топчик. Отчётность у БашНефти последняя за 2021 год, но в июле-августе 2023 года как раз должны уже поделиться отчётом по МСФО сразу и за 2022, и за первый квартал 2023. Гадать-рассуждать про акции без отчёта не очень круто, но вот дивиденды за 2022 год заплатили, а они должны быть 25% от чистой прибыли по дивидендной политике. Значит прибыль есть. Или деньги Роснефти нужны — тут одно из двух.

Дивдоходность префов за 2022 год — 13,9%. Так как компания не публиковала отчётность за 2022, нельзя точно сказать, какую долю чистой прибыли эмитент направил на дивиденды. В 2022 году за 2021 это было 25% от прибыли. Вероятнее всего, за 2022 год было до 40–50%, так как эксперты считают, что прибыль снизилась. А в 2023 дивиденды могут быть ниже. Скорее всего, они и будут ниже. Впрочем, не зря рубль дешевеет, для нефтянки это позитивчик.

История дивидендов БашНефти

За 7 лет БашНефть не платила дивиденды дважды (за 2016 и за 2020, и то по префам были символические околонулевые выплаты), все остальные годы она радовала инвесторов, причём довольно щедро. После дивидендного гэпа акции подешевели, так что ценник выглядит вполне адекватно, но лишь при условии, что невозможно понять адекватную стоимость.

Башнефть считается дойной коровой Роснефти, долговая нагрузка низкая, нефть качать не перестала, теоретически за 2023 год дивиденды снизятся на 30-50%, тут можно обратиться к обзору Финама, где всё расписано подробно. По их прогнозам дивдоходность будет 7,4% по префам или 126 рублей на акцию. Они видят целевую цену префов по 1093 рубля на горизонте года (упс). Но лично меня не интересует такой короткий горизонт. Я и ранее планировал постепенно увеличивать позицию по БашНефти, так что рандом, видимо, что-то знает;)

На этой башкирской ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

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Комментарии

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    Святой рандом июля. BANEP — акции Башнефть-п

    Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

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