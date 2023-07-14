Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас

Сегмент ВДО (высокодоходных = высокорискованных = мусорных облигаций) в последние 2 года прямо-таки развивается бурными темпами. Большинство выпусков выкупается физлицами, правда вот держать их до погашения не всегда безопасно. В смысле, вообще не безопасно. Но высокая доходность привлекает инвесторов, поэтому сначала пара слов про риски.

Ещё свежи истории с дефолтами по ряду ВДО (Обувь России, Эбис, Калита, Кисточки, Оптима и другие антитуземунные эмитенты), поэтомунеобходимо помнить про диверсификацию. А любителям пощекотать одно место ниже спины они могут доставить и дополнительный интерес. Другими словами, чтобы богатеющий котлетер не стал беднеющим, ему нужно котлетку поделить на тефтельки, иначе вместо искромётного туземуна можно получить дефолт (вроде бы доступным языком написал). В идеале стоит изучать всех эмитентов. Но это слишком трудозатратно для большинства инвесторов. Для меня в том числе. Смотрел не всех, примерно треть, про двух-трёх даже писал у себя в канале. Не зря они дают самую высокую доходность, совсем не зря.

Многие продвинутые инвесторы (или правильнее сказать спекулянты?) подобные выпуски берут на размещениях под апсайд и не держат до погашения, тем самым увеличивая доходность и снижая риски получить дефолт. Аппетит к высокой доходности притупляет другие чувства. Ну посудите сами: доходность 15% годовых даст х1,5 за 3 года (с учётом реинвестирования под такую же доходность). Приемлемо.

Итак, какие ВДО сейчас дают самую высокую доходность? Я выбрал выпуски корпоративных облигаций со сроком до погашения более 2 лет, не субординированные, не замещайки, с постоянным купоном. Для квалов пометил (к).

1. Русская контейнерная компания (B от НРА)

Компания предоставляет в аренду грузовые вагоны и контейнеры для перевозок и хранения. Торгуется с апсайдом.

Выпуск: РКК-БО-03 (ISIN: RU000A106GZ5)

Доходность: 16,7%

Купон: 16,5%

Погашение: 29.06.2028

Выпуск: РКК-БО-02 (ISIN: RU000A105ZW4)

Доходность: 16%

Купон: 18%

Погашение: 18.03.2027

Выпуск: РКК-БО-01 (ISIN: RU000A105VP7)

Доходность: 15,2%

Купон: 19%

Погашение: 17.02.2026

2. (к) Фордевинд (BB- от Эксперт РА)

МФО для квалов. Кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы.

Выпуск: МФК Фордевинд-001P-01/Фордевинд2 (ISIN: RU000A106DK4)

Доходность: 16,4%

Купон: 16%

Погашение: 30.05.2026

Выпуск: МФК Фордевинд-01-об/Фордевинд1 (ISIN: RU000A105849)

Доходность: 15,2%

Купон: 19,9%

Погашение: 05.09.2025

3. (к) Быстроденьги (BB от Эксперт РА)

МФО для квалов. Даёт деньги физлицам, а т. ч. под залог ПТС.

Выпуск: Быстроденьги-002P-02

Доходность: 16,2%

Купон: 16%

Погашение: 11.11.2026

4. СмартФакт (BB- от Эксперт РА)

Факторинг для МСБ.

Выпуск: СмартФакт-БО-01-001P (ISIN: RU000A106CM2)

Доходность: 16%

Купон: 15,75%

Погашение: 04.06.2026

5. (к) МГКЛ / Мосгорломбард (B+ от Эксперт РА)

Ломбард, займы под залог всего ценного, скупка и продажа шуб (ну не только).

Выпуск: МГКЛ-001P-02 (ISIN: RU000A105PJ2)

Доходность: 17,5%

Купон: 16,5%

Погашение: 22.06.2027

Выпуск: МГКЛ-001P-03 (ISIN: RU000A106FW4)

Доходность: 15,7%

Купон: 16%

Погашение: 25.06.2027

6. ТД РКС (BBB- от НКР)

Небольшой застройщик, строит дома комфорт-класса.

Выпуск: ТД РКС-002Р-03 (ISIN: RU000A106DV1)

Доходность: 15,5%

Купон: 15,25%

Погашение: 15.06.2026

7. Роял Капитал (BB от НРА)

Небольшая лизинговая компания из Калужской области. Лизинг физлицам и автосалонам тестовых авто, параллельный импорт. Свежий выпуск, кстати, буквально только что разместился.

Выпуск: Роял Капитал-БО-П09 (ISIN: RU000A106JC8)

Доходность: 15,5%

Купон: 15%

Погашение: 08.07.2026

8. МЛФТ / Мосрегионлифт (B от Эксперт РА)

Поставка и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов.

Выпуск: Мосрегионлифт-БО-02 (ISIN: RU000A106DJ6)

Доходность: 15,2%

Купон: 15,25%

Погашение: 25.05.2027

9. СибАвтоТранс (BB- от НРА)

Строительно-монтажные работы в Ямало-Ненецком Автономном округе.

Выпуск: СибАвтоТранс-001P-01 (ISIN: RU000A105SZ2)

Доходность: 15,3%

Купон: 18%

Погашение: 28.01.2027

Выпуск: СибАвтоТранс-001P-02 (ISIN:RU000A106CB5)

Доходность: 15%

Купон: 14,5%

Погашение: 30.05.2028

10. ХайТэк (B+ от Эксперт РА)

Системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и оборудования

Выпуск: Хайтэк-Интеграция 001P-01 (ISIN: RU000A106151)

Доходность: 15,1%

Купон: 15%

Погашение: 26.03.2026

11. СПМК (B от Эксперт РА)

Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада.

Выпуск: СПМК-02-боб (ISIN: RU000A106FN3)

Доходность: 15,1%

Купон: 14,4%

Погашение: 08.06.2027

Выпуск: СПМК-01-боб (ISIN: RU000A105BW5)

Доходность: 14,5%

Купон: 18%

Погашение: 23.10.2025

Есть ещё несколько эмитентов с доходностью почти 15%: Бизнес Альянс, Лизинг Трейд, АйДиКоллект, Пионер Лизинг, АГТК, Реиннольц.

Что из этого брать? Либо ничего, либо всё, либо к чему душа лежит (и наличие статуса квала позволяет). Я редко сам разбираю отчётности настолько рискованных эмитентов, потому что там крайне сложно разобраться в цепочках юрлиц, бенефициаров, кто за что отвечает и кто будет за всё это в случае чего платить. Но у меня в портфеле ВДО есть некоторые из них на очень скромные доли, которые меньше тех, которые я беру в основной облигационный портфель. Диверсификация в ВДО и в инвестициях в целом важнее всего — единственная инвестиционная рекомендация, которую я могу дать.

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