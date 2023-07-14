Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас

Ещё свежи истории с дефолтами по ряду ВДО (Обувь России, Эбис, Калита, Кисточки, Оптима и другие антитуземунные эмитенты), поэтомунеобходимо помнить про диверсификацию. А любителям пощекотать одно место ниже спины они могут доставить и дополнительный интерес. Другими словами, чтобы богатеющий котлетер не стал беднеющим, ему нужно котлетку поделить на тефтельки, иначе вместо искромётного туземуна можно получить дефолт (вроде бы доступным языком написал). В идеале стоит изучать всех эмитентов. Но это слишком трудозатратно для большинства инвесторов. Для меня в том числе. Смотрел не всех, примерно треть, про двух-трёх даже писал у себя в канале. Не зря они дают самую высокую доходность, совсем не зря.
Многие продвинутые инвесторы (или правильнее сказать спекулянты?) подобные выпуски берут на размещениях под апсайд и не держат до погашения, тем самым увеличивая доходность и снижая риски получить дефолт. Аппетит к высокой доходности притупляет другие чувства. Ну посудите сами: доходность 15% годовых даст х1,5 за 3 года (с учётом реинвестирования под такую же доходность). Приемлемо.
Итак, какие ВДО сейчас дают самую высокую доходность? Я выбрал выпуски корпоративных облигаций со сроком до погашения более 2 лет, не субординированные, не замещайки, с постоянным купоном. Для квалов пометил (к).
1. Русская контейнерная компания (B от НРА)
Компания предоставляет в аренду грузовые вагоны и контейнеры для перевозок и хранения. Торгуется с апсайдом.
Выпуск: РКК-БО-03 (ISIN: RU000A106GZ5)
Доходность: 16,7%
Купон: 16,5%
Погашение: 29.06.2028
Выпуск: РКК-БО-02 (ISIN: RU000A105ZW4)
Доходность: 16%
Купон: 18%
Погашение: 18.03.2027
Выпуск: РКК-БО-01 (ISIN: RU000A105VP7)
Доходность: 15,2%
Купон: 19%
Погашение: 17.02.2026
2. (к) Фордевинд (BB- от Эксперт РА)
МФО для квалов. Кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы.
Выпуск: МФК Фордевинд-001P-01/Фордевинд2 (ISIN: RU000A106DK4)
Доходность: 16,4%
Купон: 16%
Погашение: 30.05.2026
Выпуск: МФК Фордевинд-01-об/Фордевинд1 (ISIN: RU000A105849)
Доходность: 15,2%
Купон: 19,9%
Погашение: 05.09.2025
3. (к) Быстроденьги (BB от Эксперт РА)
МФО для квалов. Даёт деньги физлицам, а т. ч. под залог ПТС.
Выпуск: Быстроденьги-002P-02
Доходность: 16,2%
Купон: 16%
Погашение: 11.11.2026
4. СмартФакт (BB- от Эксперт РА)
Факторинг для МСБ.
Выпуск: СмартФакт-БО-01-001P (ISIN: RU000A106CM2)
Доходность: 16%
Купон: 15,75%
Погашение: 04.06.2026
5. (к) МГКЛ / Мосгорломбард (B+ от Эксперт РА)
Ломбард, займы под залог всего ценного, скупка и продажа шуб (ну не только).
Выпуск: МГКЛ-001P-02 (ISIN: RU000A105PJ2)
Доходность: 17,5%
Купон: 16,5%
Погашение: 22.06.2027
Выпуск: МГКЛ-001P-03 (ISIN: RU000A106FW4)
Доходность: 15,7%
Купон: 16%
Погашение: 25.06.2027
6. ТД РКС (BBB- от НКР)
Небольшой застройщик, строит дома комфорт-класса.
Выпуск: ТД РКС-002Р-03 (ISIN: RU000A106DV1)
Доходность: 15,5%
Купон: 15,25%
Погашение: 15.06.2026
7. Роял Капитал (BB от НРА)
Небольшая лизинговая компания из Калужской области. Лизинг физлицам и автосалонам тестовых авто, параллельный импорт. Свежий выпуск, кстати, буквально только что разместился.
Выпуск: Роял Капитал-БО-П09 (ISIN: RU000A106JC8)
Доходность: 15,5%
Купон: 15%
Погашение: 08.07.2026
8. МЛФТ / Мосрегионлифт (B от Эксперт РА)
Поставка и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов.
Выпуск: Мосрегионлифт-БО-02 (ISIN: RU000A106DJ6)
Доходность: 15,2%
Купон: 15,25%
Погашение: 25.05.2027
9. СибАвтоТранс (BB- от НРА)
Строительно-монтажные работы в Ямало-Ненецком Автономном округе.
Выпуск: СибАвтоТранс-001P-01 (ISIN: RU000A105SZ2)
Доходность: 15,3%
Купон: 18%
Погашение: 28.01.2027
Выпуск: СибАвтоТранс-001P-02 (ISIN:RU000A106CB5)
Доходность: 15%
Купон: 14,5%
Погашение: 30.05.2028
10. ХайТэк (B+ от Эксперт РА)
Системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и оборудования
Выпуск: Хайтэк-Интеграция 001P-01 (ISIN: RU000A106151)
Доходность: 15,1%
Купон: 15%
Погашение: 26.03.2026
11. СПМК (B от Эксперт РА)
Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада.
Выпуск: СПМК-02-боб (ISIN: RU000A106FN3)
Доходность: 15,1%
Купон: 14,4%
Погашение: 08.06.2027
Выпуск: СПМК-01-боб (ISIN: RU000A105BW5)
Доходность: 14,5%
Купон: 18%
Погашение: 23.10.2025
Есть ещё несколько эмитентов с доходностью почти 15%: Бизнес Альянс, Лизинг Трейд, АйДиКоллект, Пионер Лизинг, АГТК, Реиннольц.
Что из этого брать? Либо ничего, либо всё, либо к чему душа лежит (и наличие статуса квала позволяет). Я редко сам разбираю отчётности настолько рискованных эмитентов, потому что там крайне сложно разобраться в цепочках юрлиц, бенефициаров, кто за что отвечает и кто будет за всё это в случае чего платить. Но у меня в портфеле ВДО есть некоторые из них на очень скромные доли, которые меньше тех, которые я беру в основной облигационный портфель. Диверсификация в ВДО и в инвестициях в целом важнее всего — единственная инвестиционная рекомендация, которую я могу дать.
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