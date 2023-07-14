Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас

Сегмент ВДО (высокодоходных = высокорискованных = мусорных облигаций) в последние 2 года прямо-таки развивается бурными темпами. Большинство выпусков выкупается физлицами, правда вот держать их до погашения не всегда безопасно. В смысле, вообще не безопасно. Но высокая доходность привлекает инвесторов, поэтому сначала пара слов про риски.
8
Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас
Photo: janilson furtado, Unsplash

Ещё свежи истории с дефолтами по ряду ВДО (Обувь России, Эбис, Калита, Кисточки, Оптима и другие антитуземунные эмитенты), поэтомунеобходимо помнить про диверсификацию. А любителям пощекотать одно место ниже спины они могут доставить и дополнительный интерес. Другими словами, чтобы богатеющий котлетер не стал беднеющим, ему нужно котлетку поделить на тефтельки, иначе вместо искромётного туземуна можно получить дефолт (вроде бы доступным языком написал). В идеале стоит изучать всех эмитентов. Но это слишком трудозатратно для большинства инвесторов. Для меня в том числе. Смотрел не всех, примерно треть, про двух-трёх даже писал у себя в канале. Не зря они дают самую высокую доходность, совсем не зря.

Многие продвинутые инвесторы (или правильнее сказать спекулянты?) подобные выпуски берут на размещениях под апсайд и не держат до погашения, тем самым увеличивая доходность и снижая риски получить дефолт. Аппетит к высокой доходности притупляет другие чувства. Ну посудите сами: доходность 15% годовых даст х1,5 за 3 года (с учётом реинвестирования под такую же доходность). Приемлемо.

Итак, какие ВДО сейчас дают самую высокую доходность? Я выбрал выпуски корпоративных облигаций со сроком до погашения более 2 лет, не субординированные, не замещайки, с постоянным купоном. Для квалов пометил (к).

1. Русская контейнерная компания (B от НРА)

Компания предоставляет в аренду грузовые вагоны и контейнеры для перевозок и хранения. Торгуется с апсайдом.

Выпуск: РКК-БО-03 (ISIN: RU000A106GZ5)

  • Доходность: 16,7%

  • Купон: 16,5%

  • Погашение: 29.06.2028

Выпуск: РКК-БО-02 (ISIN: RU000A105ZW4)

  • Доходность: 16%

  • Купон: 18%

  • Погашение: 18.03.2027

Выпуск: РКК-БО-01 (ISIN: RU000A105VP7)

  • Доходность: 15,2%

  • Купон: 19%

  • Погашение: 17.02.2026

2. (к) Фордевинд (BB- от Эксперт РА)

МФО для квалов. Кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы.

Выпуск: МФК Фордевинд-001P-01/Фордевинд2 (ISIN: RU000A106DK4)

  • Доходность: 16,4%

  • Купон: 16%

  • Погашение: 30.05.2026

Выпуск: МФК Фордевинд-01-об/Фордевинд1 (ISIN: RU000A105849)

  • Доходность: 15,2%

  • Купон: 19,9%

  • Погашение: 05.09.2025

3. (к) Быстроденьги (BB от Эксперт РА)

МФО для квалов. Даёт деньги физлицам, а т. ч. под залог ПТС.

Выпуск: Быстроденьги-002P-02

  • Доходность: 16,2%

  • Купон: 16%

  • Погашение: 11.11.2026

4. СмартФакт (BB- от Эксперт РА)

Факторинг для МСБ.

Выпуск: СмартФакт-БО-01-001P (ISIN: RU000A106CM2)

  • Доходность: 16%

  • Купон: 15,75%

  • Погашение: 04.06.2026

5. (к) МГКЛ / Мосгорломбард (B+ от Эксперт РА)

Ломбард, займы под залог всего ценного, скупка и продажа шуб (ну не только).

Выпуск: МГКЛ-001P-02 (ISIN: RU000A105PJ2)

  • Доходность: 17,5%

  • Купон: 16,5%

  • Погашение: 22.06.2027

Выпуск: МГКЛ-001P-03 (ISIN: RU000A106FW4)

  • Доходность: 15,7%

  • Купон: 16%

  • Погашение: 25.06.2027

6. ТД РКС (BBB- от НКР)

Небольшой застройщик, строит дома комфорт-класса.

Выпуск: ТД РКС-002Р-03 (ISIN: RU000A106DV1)

  • Доходность: 15,5%

  • Купон: 15,25%

  • Погашение: 15.06.2026

7. Роял Капитал (BB от НРА)

Небольшая лизинговая компания из Калужской области. Лизинг физлицам и автосалонам тестовых авто, параллельный импорт. Свежий выпуск, кстати, буквально только что разместился.

Выпуск: Роял Капитал-БО-П09 (ISIN: RU000A106JC8)

  • Доходность: 15,5%

  • Купон: 15%

  • Погашение: 08.07.2026

8. МЛФТ / Мосрегионлифт (B от Эксперт РА)

Поставка и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов.

Выпуск: Мосрегионлифт-БО-02 (ISIN: RU000A106DJ6)

  • Доходность: 15,2%

  • Купон: 15,25%

  • Погашение: 25.05.2027

9. СибАвтоТранс (BB- от НРА)

Строительно-монтажные работы в Ямало-Ненецком Автономном округе.

Выпуск: СибАвтоТранс-001P-01 (ISIN: RU000A105SZ2)

  • Доходность: 15,3%

  • Купон: 18%

  • Погашение: 28.01.2027

Выпуск: СибАвтоТранс-001P-02 (ISIN:RU000A106CB5)

  • Доходность: 15%

  • Купон: 14,5%

  • Погашение: 30.05.2028

10. ХайТэк (B+ от Эксперт РА)

Системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и оборудования

Выпуск: Хайтэк-Интеграция 001P-01 (ISIN: RU000A106151)

  • Доходность: 15,1%

  • Купон: 15%

  • Погашение: 26.03.2026

11. СПМК (B от Эксперт РА)

Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада.

Выпуск: СПМК-02-боб (ISIN: RU000A106FN3)

  • Доходность: 15,1%

  • Купон: 14,4%

  • Погашение: 08.06.2027

Выпуск: СПМК-01-боб (ISIN: RU000A105BW5)

  • Доходность: 14,5%

  • Купон: 18%

  • Погашение: 23.10.2025

Есть ещё несколько эмитентов с доходностью почти 15%: Бизнес Альянс, Лизинг Трейд, АйДиКоллект, Пионер Лизинг, АГТК, Реиннольц.

Что из этого брать? Либо ничего, либо всё, либо к чему душа лежит (и наличие статуса квала позволяет). Я редко сам разбираю отчётности настолько рискованных эмитентов, потому что там крайне сложно разобраться в цепочках юрлиц, бенефициаров, кто за что отвечает и кто будет за всё это в случае чего платить. Но у меня в портфеле ВДО есть некоторые из них на очень скромные доли, которые меньше тех, которые я беру в основной облигационный портфель. Диверсификация в ВДО и в инвестициях в целом важнее всего — единственная инвестиционная рекомендация, которую я могу дать.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал об инвестициях, финансах и недвижимости.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами

    Хороший заголовок отражает суть статьи: читатель понимает, что ждать от материала, поэтому охотно кликает на заголовок и сразу переходит к содержанию. Например, в этой статье большинство людей не прочитают то, что сейчас читаете вы, а сразу пойдут за советами. В статье рассказываю, как писать так же.

    Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами
    11
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас

    Сегмент ВДО (высокодоходных = высокорискованных = мусорных облигаций) в последние 2 года прямо-таки развивается бурными темпами. Большинство выпусков выкупается физлицами, правда вот держать их до погашения не всегда безопасно. В смысле, вообще не безопасно. Но высокая доходность привлекает инвесторов, поэтому сначала пара слов про риски.

    Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас
    8
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии

    Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог УСН на взносы за себя. Для этого нужно уплатить взносы не в конце года, а до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. В статье расскажем, как правильно отразить уменьшение налога и сформировать необходимые документы в 1С: Бухгалтерии.

    Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии
    306
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀

    В этот раз рабочая неделю нам показалось бесконечной, но при этом продуктивной и богатой на интересные темы. Спасибо депутатам, которые стали постоянным ньюсмейкерами постов Трибуны. Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.

    Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀
    87
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Аутсорсинг

    SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг

    Передача отдельных процессов в бизнесе на аутсорсинг позволяет эффективно распределить задачи, получить качественный результат и сэкономить деньги. Но не все компании осмеливаются на этот шаг. Стоит ли пользоваться услугами сторонних исполнителей и зачем нужен SWOT-анализ делегирования, разберем на примере аутсорсинга линейного персонала.

    SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг
    154
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Ценные бумаги

    Новые требования к сделкам с акциями и долями российских компаний, совершаемым с лицами из «недружественных» государств

    Какие предъявляются требования к условиям сделок с акциями и долями российских компаний и какие обязательства будет нести перед государством приобретатель бизнеса у «недружественного» лица с 12.07.2023г.

    66
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Опцион — способ скрыть взаимозависимость в дроблении бизнеса? Разбор реального кейса

    Хотя в каждом арбитражном деле по дроблению бизнеса суды говорят что взаимозависимость законом не запрещена, но тем не менее по видимому взаимозависимость являются главным фактором попадания компаний в предпроверочный анализ.

    72
    Логотип VnProgers
    VnProgers
    Автоматизация учета

    Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин

    Ранее мы уже разбирали ключевые причины провала проектов по автоматизации учета. Пришло время для второй части: ещё 5 факторов, которые могут привести внедрение к краху. Изучите, чтобы не повторить ошибок.

    Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин
    72
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

    Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.

    С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»
    1
    710
    Логотип megapolis.grupp
    megapolis.grupp
    Мошенничество

    Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?

    Уже многим из нас звонили из «службы безопасности банка» и иных контор, которыми прикрываются мошенники. Сегодня мы рассмотрим одну из подобных историй.

    Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?
    91
    Читать еще