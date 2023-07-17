Да будет порядок: заношу все портфели в Интелинвест

Наконец-то собрался с силами и оплатил аккаунт в Интелинвесте. Дороговато, конечно (хотя, это кому как), но решился на этот шаг в связи с несколькими задачами и идеями.

Интелинвест — инструмент для контроля и аналитики инвестиций в одном месте. Можно заносить сделки, считать доходность, сравниваться с индексами, создавать любые портфели, создавать портфели с портфелями — любой кипиш за ваши деньги.

Впрочем, меня всегда тормозила не столько цена подписки, сколько то, что не все йогурты одинаково полезны. Например, мой йогурт (читай брокер) не отдаёт данные по API, что в 21 веке не считается комильфо. В общем, цели у меня такие: собрать портфели, посмотреть статистику, поэкспериментировать. Обо всём по порядку.

1. Хочу там собрать всю статистику и аналитику по всем своим портфелям и активам. Здесь есть несколько подводных камней

По API тянутся не все брокеры. Тинькофф, например, ок, Альфа вообще не ок. Из Альфы надо выгружать эксельки и загружать в Интел. ВТБ тоже. Джет только вручную, кажется. Депозиты тоже.

Из-за переноса ИИС и БС из ВТБ в Альфу вспомнить/выгрузить/загрузить старые данные проблематично, тут нужно много времени, конечно, чтобы всё добить.

В общем, придётся потратить приличное количество времени на все переносы. С Джетом, собственно, самое печальное, но и простое с другой стороны. Можно как и с депозитом раз в месяц обновлять данные вручную.

В связи с применением бубна нужно искать костыли и что-то тюнить вручную, поэтому статистика не будет до конца верной. Ну и какие-то подводные камни ещё всплывут. Тот же вычет, например, надо правильно учесть, но я до него даже не добрался пока.

2. Хочу там же вести экспериментальные портфели

Например, там уже лежит обезьяний портфель.

Есть идея сделать эксперимент «Обезьяна против человека» — сравнение случайного выбора с самыми популярными у инвесторов бумагами.

Есть идея посмотреть на длинном горизонте, стоит ли покупать акции лузеров — компаний, у которых в моменте дела идут плохо. А сравнивать их с успешным успехом — теми, кто тащит рынок вверх.

Множество других, которые я ещё не придумал.

Для всего этого нужно много портфелей, поэтому бесплатными инструментами не обойтись. Если пункт 2 можно реализовать несколькими аккаунтами с бесплатным пробным периодом, то пункт 1 нельзя. С подпиской — всё ∞.

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