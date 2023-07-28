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Инвестиции

10 тракторов или иранский сценарий на Мосбирже. Эффективный рынок по-русски

Индекс Мосбиржи сделал ожидаемое упражнение — перешагнул планку в 3 000 пунктов. Наши любимые 10 раз по 300 или 10 тракторов. Спасибо всем причастным, конечно, но насколько вообще велика причастность инвесторов к этому? Вдруг рынок сам по себе эффективный и показывает ровно столько, сколько должен, а не потому что инвесторы толкают его вверх?
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10 тракторов или иранский сценарий на Мосбирже. Эффективный рынок по-русски
Photo: Tech Daily, Unsplash

Эффективный рынок

Существует идея, концепция или теория эффективности финансового рынка. Она основывается на оценке справедливой стоимости ценных бумаг, которая складывается из текущей оценки и оценки ожидаемых доходов в краткосрочной перспективе (3–12 месяцев), то есть инвестиционной стоимости.

Эффективный рынок — это такой рынок, на котором цена каждой ценной бумаги всегда совпадает с её инвестиционной стоимостью. Возможно ли это в принципе? Сторонники концепции считают, что да, но есть нюансы, которые означают, что нет.

На идеальном рынке бумага всегда стоит ровно столько, сколько у неё справедливая стоимость, а это невозможно, потому что информация не может моментально отражаться на цене, поскольку её дистрибуция всегда уникальна.

Что влияет на стоимость ценной бумаги:

  • историческая информация о динамике, отчётности, объёмах торгов, дивидендах и пр.;

  • аналитическая прогнозная информация;

  • инсайдерская информация;

  • микро- и макроэкономическая, политическая информация;

  • риски (конкретные для компании, отраслевые, политические, экономические, инфраструктурные, инфляционные, валютные и т. д.).

Я выделил последний пункт, хотя он в целом в предпоследний относится, просто для понимания важности. Если в стоимости отражена только прошлая информация, то эффективность слабая. Если полностью отражена вся публичная информация, то средняя. Если же вообще вся информация отражена (в том числе инсайдерская), то сильная. Рынков с сильной эффективностью не существует, так наш рынок находится где-то между слабо- и среднеэффективным состояниями.

Кроме акций есть ещё и облигации, про которые я даже больше пишу у себя в канале, но там ситуаций в чём-то схожая. Доходность в акциях получается выше, чем в надёжных облигациях, а в ВДО — может оказаться очень даже на уровне. При несопоставимой волатильности.

На чём растут или падают акции?

Отчётности, новости, слухи, валютные курсы, экономические показатели. Во второстепенных эшелонах — ещё памп.

Сейчас индекс Мосбиржи растёт под влиянием курса рубля.

3000 пунктов — это уровень пиков 2020 года (до ковида). К слову, он вырос в 2022 и 2023 годах с уровня, который был в 2017. И тогда, и сейчас в стоимость были заложены паника, риски, санкции. Никуда риски не исчезли.

Индекс RTS, тот же самый индекс, который считается в долларах, ведёт себя иначе, ведь здесь учитывается курс рубля. 1033 пункта — это ковидный минимум 2020 года. Эта отметка пересекалась в 2005, 2007, 2014, 2016 и далее ежегодно.

Но это хорошие новости. Как минимум, инвестируя в российский фондовый рынок, можно можно застраховаться от девальвации. И не забываем про дивиденды, которые в индексах Мосбиржи и RTS не учитываются. Но учитываются в RTSR. Разница значений за год между RTS и RTSR — 12%.

А вот индекс Мосбиржи и индекс Мосбиржи полной доходности:

Дивиденды и котики — вот какая идея в инвестициях в российский фондовый рынок. Ой, не котики, а хомячки, конечно же.

Так что с эффективностью? И когда уже про иранский сценарий?

Не было, нет и не будет. Или была, есть и будет с учётом множества оговорок.

Рынок эффективен в первую очередь не по определению эффективности рынка, а по эффективности отдачи от инвестиций. Неэффективны наши доходы, которые в рублях, но что поделать.

Иранский сценарий предполагает, что он растёт вместе с инфляцией, а покупка валюты затруднительна и сопряжена со спредами, санкциями и экспортом природных ресурсов, которые торгуются за валюту. Впрочем, там это сложно, вот, например, автомобили пытаются в Россию даже продавать свои на базе старых Пежо. Ракеты на графиках иранского индекса TEDPIX повторяют ракеты в инфляциях. У нас давно не было 40%-ой инфляции, экономика всё же более крепкая, чем в Иране. Спасибопожалуйста.

Индекс Мосбиржи состоит из 42 бумаг (не компаний, т. к. некоторые компании имеют в индексе обычные и привилегированные акции, например, Сбербанк).

В индексе много экспортёров и финансов. Экспортёры зависят от курса, банки как минимум покрывают инфляцию за счёт высоких ставок. Это ещё Газпром притаился, если бы и он смог решить свои проблемы с экспортом, индекс бы рос ещё активнее. В рублях, конечно же.

Мы уже давно живём по иранскому сценарию, можем жить по индийскому сценарию, разве что, как бы написать грамматически политкорректно, по сценарию страны под названием Нигер давно не жили.

Нужно ли покупать акции на всю котлету? Это, надеюсь, каждый решит для себя самостоятельно, я лишь хочу сказать, что фондовый рынок — один из вариантов сохранения капитала, кроме него есть облигации, недвижимость, валюты, металлы. Только диверсификация и дистанция расставят всё по своим местам.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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    Индекс Мосбиржи сделал ожидаемое упражнение — перешагнул планку в 3 000 пунктов. Наши любимые 10 раз по 300 или 10 тракторов. Спасибо всем причастным, конечно, но насколько вообще велика причастность инвесторов к этому? Вдруг рынок сам по себе эффективный и показывает ровно столько, сколько должен, а не потому что инвесторы толкают его вверх?

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