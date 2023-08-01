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Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.
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Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
Фото: Восточная стивидорная компания

Только что разместились облигации от ТГК-14 и Глобал Факторинг Нетворк (мои обзоры на них по ссылкам), рисков в которых значительно больше. ВСК со своим рейтингом Группы Global Ports AA ожидаемо уступает около 2% по доходности. Впрочем, 12% у AA — это не то же самое, что 14% у B+.

Кроме того, скоро ждём: ФЭС Агро (просто зверюга с 15%+), Лизинг Трейд, Селектел и Новые технологии. О них тоже обязательно напишу (не пропустите). Про Совкомлизинг с 10% писать скорее всего не буду, но если кому-то такая доходность ок, вариант шикарный.

Объём выпуска — 10 млрд, доходность ожидается 12–12,4%, срок 5 лет, без оферты (?), без амортизации. Купоны дважды в год. Рейтинг AA от Эксперт РА (май 2023) от референта Global Ports.

Восточная стивидорная компания — контейнерный терминал в морском порту Восточный, входит в группу Global Ports. Один из крупнейших на ДВ. Компания специализируется на перевалке контейнеров, а также оказывает все виды стивидорных и экспедиторских услуг. Тикер: 🚢📦 Сайт: https://www.globalports.com/ru/terminals/vostochnaya-stevedoring-company

  • Выпуск: ВосточнаяСК-001Р-04R

  • Объём: 10 млрд

  • Начало размещения: 4 августа 2023 (сбор заявок до 2 августа)

  • Срок: 5 лет

  • Купонная доходность: 12–12,4%

  • Выплаты: 2 раза в год

  • Оферта: нет (под вопросом)

  • Амортизация: нет

Почему ВСК? Они продают грузовые контейнеры, в которых можно жить?

Конечно, в контейнерах можно при желании жить, но сам бизнес ВСК как части Global Ports всё же в другом. Это один из семи крупных терминалов, также у ГП есть логистический комплекс в СПб. ВСК — ключевой и крупнейший актив Global Ports.

У Global Ports дела идут отлично, а новый выпуск нужен для рефинансирования выпуска евробондов, который гасится в сентябре этого года. Единственный нюанс — отчётности у компании нет, поэтому приходится ориентироваться на информацию от Эксперт РА и УК Доходъ.

В 2022 году дальневосточный морской бассейн стал первым по грузоперевозкам, обойдя балтийский. ВСК теперь — это 59% всего оборота Группы (ранее был 31%). Так что ВСК — это прямо кормилица GP, которые демонстрируют приверженность следованию консервативной финансовой политике и целей по снижению долговой нагрузки, которые были достигнуты уже по итогам 2021 года, когда соотношение Чистый долга / EBITDA составило ниже 2. По оценке ЦК Доходъ на данный момент показатель Чистый долг /EBITDA равен 1, то есть, лучше уже практически некуда. Показатель EBITDA / Процентный расходы в районе 7,1.

Гасить нужно 81 млн долларов, то есть, от 10 ярдов даже останется около 2,6 млрд на инвестиции в бизнес. Скорее всего, как раз в ВСК. Компания уже купила прилегающие к терминалу земли, нужно их обустраивать. Ожидается расширение в 1,5 раза. Торговля с Китаем растёт. Прямые маршруты уже даже появились в Китай даже из СПб.

Короче говоря, выпуск интересный. Доходность для рейтинга AA достаточно вкусная. Единственный нюанс — на размещении заявки принимают от 1,4 млн. Это не помешало мне подать заявку на меньшую сумму, но не факт, что она исполнится. Если нет, то посмотрим после размещения. Также нужно будет посмотреть, будет ли там в итоге оферта. Кажется, что нет, но нужно уточнить.

Также стоит упомянуть о том, что у Global Ports есть и акции, правда с листингом в Лондоне. Обещают до конца года переезд в Россию. Только вот листинг на Мосбирже пока не планируется, а жаль.

Резюмирую. Считаю, что прогнозируемый купон достаточно интересный с учётом высокого рейтинга. Если моя скромная заявка исполнится, хорошо, если нет, посмотрю на вторичном рынке. В любом случае, в связи с планами покупки РД в августе, не имею возможности брать существенную долю. Но сам выпуск нравится.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

38 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

    Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
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