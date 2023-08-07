Святой рандом августа. NVTK (акции Новатэк)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, БашНефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Поволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне:Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро и Башнефть.

А в августе случайной компанией оказался Новатэк. Эти акции у меня в портфеле уже есть, более того, я уже мог ощутить, как становлюсь богаче, получая дивиденды этой компании.

Акции Новатэка торгуются на данный момент по 1600–1750 рублей, в лоте 1 штука. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 3 лота, что я и сделал по цене 1618 рублей (после этого они традиционно подешевели). Купил бы и больше, на самом деле, но ограничен в августе по бюджету вследствие запланированной покупки РД. По текущим ценам, конечно, сейчас годовой максимум, а так-то и выше 2000 рублей было в конце 2021 года.

Что такое Новатэк?

Новатэк — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Хороший рандом?

Если обратить внимание на финансовую отчётность, то видно, что дела у Новатэка идут хорошо. За 2022 год компания не показывала результаты, но за первое полугодие 2023 года показала. Можно сравнить с 2021. Выручка за 6 месяцев в этом году 630 млрд против 509 млрд в за первое полугодие 2021.

Чистая прибыль (156 млрд) и маржинальность по EBITDA (более 60%) держатся на высоком уровне. По сравнению с 2021 годом прибыль упала, хотя пол года рубль стоил как самолёт, теперь-то ситуация обратная, как самолёт стоит доллар, за который и продаётся СПГ.

Компания развивается. Запуск «Арктик СПГ 2» намечен на конец 2023 года, уже в 2024 году он даст свои результаты. Также компания анонсировала запуск терминала СПГ на Камчатке до конца 2023 года. Но все запуски могут и отложиться, если будут проблемы с поставками оборудования. А могут и не отложиться.

История дивидендов Новатэка

Новатэк платит дивиденды. Иначе, собственно, в рандомном выборе его бы и не было. И платит с недавних пор хорошо. Более 8% в прошлом году, да и в этом году ожидается добавка, суммарно может выйти до 9%. Но прогнозы — дело неблагодарное, поэтому доверяю рандомному выбору и надеюсь, что СПГ будет востребован по хорошим ценам.

8% — с одной стороны, не очень много, с другой стороны, в будущем может быть и побольше. Так-то вон даже не самые лучшие фонды недвижимости дают доходность больше 8%, но там волатильности нет такой, как в акциях.

Поскольку я уже и ранее покупал акции Новатэка, вывод будет простым. Выбором святого рандома лично я доволен, компания сейчас смотрится интереснее Газпрома, хоть и не так интересно, как нефтяники.

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