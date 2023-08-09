Обезьяна против человека: чей инвестиционный портфель окажется круче?

В прошлом году я начал эксперимент с обезьяньим портфелем, когда генератор случайных чисел имитировал выбор обезьяной 10 случайных акций РФ, которые торгуются на Мосбирже, и сравнивал его с индексом. Через год оказалось, что обезьяна обыграла индекс на +27%. Посмотрим на результаты ещё через год.

Теперь же появилась идея нового эксперимента. На Мосбирже есть десяток самых популярных акций, которые покупают неквалифицированные инвесторы. Поэтому в народный портфель добавляем их в примерно равной пропорции, по 10% на каждую.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт вести буду на Интелинвесте, тем более, я оплатил его и могу создавать любое количество портфелей. Если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.

На самом деле, там в топ-10 входят и обычные, и привилегированные акции Сбера, но не хочется брать и те, и другие, так что добавил Новатэк, который идёт следующим, а также входит в топ-10 у квалов.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Поскольку обезьяны у меня нет, пришлось привлечь список всех 246 акций, торгующихся на Мосбирже, и генератор случайных чисел.

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Кажется, что мартышка неравнодушна к нефтяникам и энергетикам,

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

В народном портфеле все акции от серьёзных компаний с большой капитализацией. Не все голубые фишки, но это солидная компания. В обезьяний портфель попали как большие компании, так и пятнадцатый эшелон, который могут разгонять спекулянты-памперы, так что вдвойне интересно будет посмотреть. Все цены взяты по ценам закрытия на пятницу 4 августа.

На кого ставите? Кто вырвется вперёд в первый месяц?

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