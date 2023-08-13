9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года

На мой взгляд, это лучшее, что разместилось этим летом.
По ссылкам можно почитать мои обзоры на выпуски. Поскольку по большинству апсайд, эффективная доходность стала ниже, чем по номиналу на размещении. Также в августе планируются ещё несколько интересных размещений, не пропустите.
ФЭС-Агро
Обзор выпуска: ФЭС-Агро-001Р-01.
ISIN: RU000A106P63.
Купон: 14%.
Цена: 102%.
Доходность: 13,81%.
Дата погашения: 06.08.2026.
Рейтинг: BB+.
К сожалению, на размещении купон подрезали до 14%. Обещали сначала 14,5-15%.
Восточная стивидорная компания
Обзор выпуска: ВосточнаяСК-001Р-04R.
ISIN: RU000A106P06.
Купон: 12%.
Цена: 99,91%.
Доходность: 12,39%.
Дата погашения: 28.07.2028.
Рейтинг: AA
На размещении принимались заявки от 1,4 млн. Сейчас уже нет. На 5 лет можно зафиксить купон.
Глобал факторинг нетворк
Обзор выпуска: ГлобалФакторинг-БО-03-001.
ISIN: RU000A106LS0.
Купон: 14,75%.
Цена: 101,96%.
Доходность: 14,84%.
Дата погашения: 05.07.2027.
Рейтинг: B+.
Мелкий факторинг, очень рискованный, мне он одновременно и нравится, и не нравится.
ТГК-14
Обзор выпуска: ТГК-14 001Р-02.
ISIN: RU000A106MW0.
Купон: 12,85%.
Доходность: 12,92.
Цена: 101,59%.
Дата погашения: 27.07.2027.
Рейтинг: BBB+.
Мутные типы с мутными мутками, и купон зажали в итоге. Обещали как минимум на 0,5% выше.
ЭР-Телеком
Обзор выпуска: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03.
ISIN: RU000A106JV8.
Купон: 12%.
Цена: 100,9%.
Доходность: 11,97%.
Дата погашения: 10.07.2025.
Рейтинг: A-.
Надёжный выпуск с не самой высокой доходностью от одного из крупнейших телекомов.
Электрорешения
Обзор выпуска: Электрорешения-001Р-01.
ISIN: RU000A106HF5.
Купон: 12,3%.
Цена: 101,9%.
Доходность: 12,03%.
Дата погашения: 06.07.2026.
Рейтинг: BBB.
Вполне интересный по надёжности производитель электрооборудования, купон удовлетворительный.
ВУШ
Обзор выпуска: ВУШ-001Р-02.
ISIN: RU000A106HB4.
Купон: 11,8%.
Цена: 99,9%.
Доходность: 12,37%.
Дата погашения: 02.07.2026.
Рейтинг: A-.
Поставляют хипстерам оборудования для самовыпиливания на улицах города, а нам — достаточно интересный выпуск облигаций, правда купон мог бы быть и повыше (но это про любой выпуск можно сказать).
Аренза
Обзор выпуска: Аренза-Про-001P-02.
ISIN: RU000A106GC4.
Купон: 13%.
Цена: 101%.
Доходность: 13,2%.
Дата погашения: 18.06.2026.
Рейтинг: BB-
Лизинг кофемашин и т. п., входит в АФК Система. Апсайд уже большой, но ИМХО надёжность повыше, чем BB-.
ТД РКС
Обзор выпуска: ТД РКС-002Р-03.
ISIN: RU000A106DV1.
Купон: 15,25%.
Цена: 101,69%.
Доходность: 15,32%.
Дата погашения: 15.06.2026.
Рейтинг: BBB-.
Небольшой застройщик, история может оказаться с повышенным риском. Самая высокая потенциальная доходность в списке.
Как видно, никто не просел сильно ниже номинала. И то, ВУШ минимально подешевел на 0,01% благодаря повышению ставки ЦБ. ВСК чуть ниже номинала. Остальные все до сих пор выше.
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