Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • igotosochi
  • Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне
Логотип igotosochi
igotosochi

Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне

Мосбиржа поделилась итогами июля 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель июльского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июль с июнем, так проще оценить динамику.
8
Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне
Фото: Московская биржа

Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 37%

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль), а всего с начала года пришло почти 3,5 млн человек.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июле составило 3,06 млн человек (2,9 млн в июне). Растёт количество активных инвесторов, более трёх миллионов активных инвесторов за месяц не было с февраля 2022 года. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в июне стала снижаться, впервые за долгое время став ниже 80%, в июле доля стала чуть больше — 78,9% (76% в июне). Очень сильный рост по фьючерсам, а это, как мы знаем, казино (торговля с плечом около х4). Закончился дивидендный сезон, в августе дивидендов ни от кого никто не ждёт.

Общий объём торгов в июле вырос на 6,57% и составил 103,7 трлн рублей (97,3 трлн в июне).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 2,97% и составил 1 949 млрд рублей (1 892,7 млрд рублей в июне). Это 1,88% всего объёма (было 1,94%). Объёмы торгов акциями сохранились высокими, связываю это с продолжающимся ростом практически всех акций, несмотря на то, что дивидендный сезон закончился. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций июля по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 29,9% и ап 7,6%), Газпрома (17,6%), ЛУКОЙЛа (12%), Норникеля (7,4%), Сургутнефтегаза-п (6%), Яндекса (6%), Роснефти (5,3%), НОВАТЭКа (4,3%) и Магнита (3,9%). Сбер как всегда вне конкуренции.

Объём торгов облигациями увеличился сразу на 40,1% и составил 1 653,4 млрд рублей (1 180,2 млрд рублей в июне). Облигации снова уступили акциям по объёму, но в этот раз отрыв не гигантский. Доля от всех торгов — 1,59% (было 1,47%).

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов (в июне тоже было 68) на общую сумму 2 357,5 млрд рублей (в июне 2 283,1 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 1 370 млрд рублей (в июне 1 783,9 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Но размещений было всё равно достаточно. Например, ВУШ, Электрорешения, Эр-Телеком, ТГК-14, Глобал Факторинг Нетворк — самые интересные на мой взгляд, которые были. Успели до поднятия ставки ЦБ.

Срочный рынок упал на 13,1% и составил 6 трлн рублей (6,9 трлн рублей в июне) или 7,1%. 5,78% всего объёма.

Валютный рынок вырос на 15,1% и составил 27,4 трлн рублей (23,8 трлн рублей в июне). Это 26,42% объёма. Второй месяц подряд большой рост. Рубль стремительно падает, держать валюту считается хорошей практикой (всегда).

Денежный рынок вырос на 5,67% и составил 65,2 трлн рублей (61,7 трлн рублей в июне). 62,87% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно растут объёмы торгов золотом и другими металлами. В июле рост просто аномальный.

Объём торгов вырос на 84,4% и составил 53,5 млрд рублей (29 млрд рублей в июне), в том числе объем торгов золотом – 52,5 млрд рублей.

Видим большие объёмы торгов золотом, это почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает мощно закупаться в последние 6 месяцев. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля. Девальвация рубля как раз происходит прямо сейчас. Доллар и евро штурмуют новые высоты, правда под натиском ЦБ и новой ставки решили передохнуть.

Что в итоге? По фондовому рынку рост продолжился, хотя дивидендный сезон уже заканчивался. Акции всё ещё растут — растут объёмы, люди любят, когда рост и дивиденды. Полгода подряд рос индекс. Продолжают активно покупать золото. По облигациям тоже рост, ключевая ставка ЦБ может подняться снова в сентябре. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс никуда не поднимается. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой (но только по цвету) — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 78,9% всего объёма. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на рост индекса. Второй фактор роста — дивиденды. Третий — девальвация рубля, многим компаниям слабый рубль идёт в плюс, в частности экспортёрам. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно осторожно идут на рынок акций. Валюта и золото защищают от инфляции.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

40 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне

    Мосбиржа поделилась итогами июля 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель июльского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июль с июнем, так проще оценить динамику.

    Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне
    8
    Логотип pravopom.com
    pravopom.com

    В итоге можно направлять любые претензии к Wildberries, а не только по образцу Вайлдберриз

    В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.

    111
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    «Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    11
    327
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Что делать если затопили соседи? Как действовать, чтобы виновник возместил Вам убытки?

    Юридические советы из своей обширной практики по вопросам возмещения убытков, последовательность действий в случае причинения вам убытков в связи с заливом квартиры и во сколько это обойдется (подготовка к суду) — в статье.

    Что делать если затопили соседи? Как действовать, чтобы виновник возместил Вам убытки?
    170
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1

    Выше в статье «Чем порождается задача?» я указывал, что задача порождается проблемой. Кроме того, в разделе 3 я опишу предпосылки появления потребности в повышении ПИТ, которые формируются определёнными проблемами менеджмента. В дальнейшем в разделе 4 я продолжу анализ проблем управления в рамках поиска опять же проблемы, только уже ключевой.

    Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1
    38
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Налог на прибыль

    Как учесть курсовые разницы в 2023 году 

    В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на 3 года, меняют порядок учета курсовых разниц. Разберем, как правильно учесть курсовые разницы в 2023 году.

    Как учесть курсовые разницы в 2023 году 
    227
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Сверка по ЕНС в 2023 году

    Одним из способов уточнить свои налоговые обязательства, узнать сумму списаний и зачислений на ЕНС, корректность распределения ЕНП в счет оплаты обязательных платежей, является сверка расчетов с бюджетом. Разберем, как в 2023 году проводится эта процедура, в какой срок и что изменилось в текущем году.

    Сверка по ЕНС в 2023 году
    3
    327
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Особенности Сербского языка. Где и как легче всего учить язык? Знают ли русский язык в Сербии?

    Сербский язык относится к славянской языковой семье и имеет богатую историю, простирающуюся на протяжении веков. Он известен своей гибкой грамматикой и богатой лексикой. Важной характеристикой Сербского языка является наличие двух алфавитов: кириллического и латинского, которые употребляются параллельно.

    Особенности Сербского языка. Где и как легче всего учить язык? Знают ли русский язык в Сербии?
    91
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор

    Содержание карточки товаров влияет на объем продаж на маркетплейсе. Вы узнаете, как правильно заполнить карточку товара на Ozon и WB, чтобы получить максимум прибыли. Все на конкретных примерах: правильное описание, ключевые слова, фото, видео. Расскажем, как не надо заполнять карточки товаров, покажем ошибки, дадим рекомендации, как их исправить. 

    Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор
    205
    Читать еще