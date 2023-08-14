Мосбиржа: 3 млн активных инвесторов в июле 2023 года, почти в 2 раза выросли объёмы торгов золотом, рубль в стремительном обратном туземуне

Мосбиржа поделилась итогами июля 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель июльского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июль с июнем, так проще оценить динамику.

Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 37%

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль), а всего с начала года пришло почти 3,5 млн человек.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июле составило 3,06 млн человек (2,9 млн в июне). Растёт количество активных инвесторов, более трёх миллионов активных инвесторов за месяц не было с февраля 2022 года. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в июне стала снижаться, впервые за долгое время став ниже 80%, в июле доля стала чуть больше — 78,9% (76% в июне). Очень сильный рост по фьючерсам, а это, как мы знаем, казино (торговля с плечом около х4). Закончился дивидендный сезон, в августе дивидендов ни от кого никто не ждёт.

Общий объём торгов в июле вырос на 6,57% и составил 103,7 трлн рублей (97,3 трлн в июне).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 2,97% и составил 1 949 млрд рублей (1 892,7 млрд рублей в июне). Это 1,88% всего объёма (было 1,94%). Объёмы торгов акциями сохранились высокими, связываю это с продолжающимся ростом практически всех акций, несмотря на то, что дивидендный сезон закончился. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций июля по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 29,9% и ап 7,6%), Газпрома (17,6%), ЛУКОЙЛа (12%), Норникеля (7,4%), Сургутнефтегаза-п (6%), Яндекса (6%), Роснефти (5,3%), НОВАТЭКа (4,3%) и Магнита (3,9%). Сбер как всегда вне конкуренции.

Объём торгов облигациями увеличился сразу на 40,1% и составил 1 653,4 млрд рублей (1 180,2 млрд рублей в июне). Облигации снова уступили акциям по объёму, но в этот раз отрыв не гигантский. Доля от всех торгов — 1,59% (было 1,47%).

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов (в июне тоже было 68) на общую сумму 2 357,5 млрд рублей (в июне 2 283,1 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 1 370 млрд рублей (в июне 1 783,9 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Но размещений было всё равно достаточно. Например, ВУШ, Электрорешения, Эр-Телеком, ТГК-14, Глобал Факторинг Нетворк — самые интересные на мой взгляд, которые были. Успели до поднятия ставки ЦБ.

Срочный рынок упал на 13,1% и составил 6 трлн рублей (6,9 трлн рублей в июне) или 7,1%. 5,78% всего объёма.

Валютный рынок вырос на 15,1% и составил 27,4 трлн рублей (23,8 трлн рублей в июне). Это 26,42% объёма. Второй месяц подряд большой рост. Рубль стремительно падает, держать валюту считается хорошей практикой (всегда).

Денежный рынок вырос на 5,67% и составил 65,2 трлн рублей (61,7 трлн рублей в июне). 62,87% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно растут объёмы торгов золотом и другими металлами. В июле рост просто аномальный.

Объём торгов вырос на 84,4% и составил 53,5 млрд рублей (29 млрд рублей в июне), в том числе объем торгов золотом – 52,5 млрд рублей.

Видим большие объёмы торгов золотом, это почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает мощно закупаться в последние 6 месяцев. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля. Девальвация рубля как раз происходит прямо сейчас. Доллар и евро штурмуют новые высоты, правда под натиском ЦБ и новой ставки решили передохнуть.

Что в итоге? По фондовому рынку рост продолжился, хотя дивидендный сезон уже заканчивался. Акции всё ещё растут — растут объёмы, люди любят, когда рост и дивиденды. Полгода подряд рос индекс. Продолжают активно покупать золото. По облигациям тоже рост, ключевая ставка ЦБ может подняться снова в сентябре. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс никуда не поднимается. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой (но только по цвету) — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 78,9% всего объёма. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на рост индекса. Второй фактор роста — дивиденды. Третий — девальвация рубля, многим компаниям слабый рубль идёт в плюс, в частности экспортёрам. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно осторожно идут на рынок акций. Валюта и золото защищают от инфляции.

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