Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 8,5% → 12%. Что это значит?

Неожиданно, но ожидаемо на внеплановом собрании Набиуллина прибавила к ключевой ставке 3,5%. Как минимум на месяц до 15 сентября, когда состоится следующее заседание, живём с такой ставкой. Как и на ком это всё отразится?

Облигации

Текущие выпуски от повышения ставки дешевеют, чем они длиннее, тем сильнее. Поскольку ставка стала неожиданной, хоть и прогнозируемой, облигации уже снижались заранее и продолжают снижаться, тем самым повышая доходность при покупке по более низким ценам. RGBI снижается ещё с июня, когда пошли разговоры про повышение ставки.

Впрочем, с ВДО немного не так прямолинейно, как с ОФЗ. Они живут по слегка своим правилам, вторичный рынок ВДО ещё поколбасит. При том, что при ключевой ставке 7,5% были большие апсайды по многим выпускам, сейчас по ним же можно увидеть цену 100%, как на размещении при ставке на 3,5% ниже. Ну а поскольку мы не знаем, как долго будет держаться ставка 12%, сложно строить прогнозы. 17% доходности, которые хочется видеть, практически нигде не наблюдается, даже по самому трэшу 15%. Так и ОФЗ будут сравняются с ВДО;) Смотрю на ВУШ, Электрорешения, Эр-Телеком, ТГК-14, Глобал Факторинг Нетворк, которые я покупал одними из последних — пока держатся.

Новые выпуски придётся размещать под более высокие проценты. Это хорошо для инвесторов, которые покупают облигации. Не очень хорошо для бизнеса, поскольку деньги для них становятся дороже. Посмотрим, кто не успел до повышения. Но тенденция у эмитентов — давать премию ниже адекватной премии за риск. Ощущение такое, что рынок готов сметать вообще что угодно, если больше 12–13%. +3,5% кто даст? Не знаю, не знаю…

Акции

В целом, тут скорее нехорошо, чем хорошо. Бизнесу сложнее развиваться, поскольку придётся привлекать более дорогие деньги. Сильнее скажется на тех, кто сильнее закредитован, рефинансирование долга будет дороже. Например, большие долги у АФК. Также стоит помнить, что высокая ставка смещает фокус инвесторов с акций на депозиты и облигации, так что приток капитала на рынок акций снизится.

Нужно искать бенефициаров повышения ставки. Кто приходит в голову? Банки, которые могут больше зарабатывать на кредитах. Но сейчас ситуация может быть такой, что весь индекс продолжит рост, поскольку на нём всё ещё подавляющие объёмы делают физлица. В случае отрицательного роста это хорошо для долгосрочных инвесторов, можно купить любимые акции дешевле. Если индекс пойдёт к 4000, тоже все будут довольны, ведь это будет вечный двигатель роста и туземун.

Поскольку драйвером роста индекса был всё последнее время рост доллара, то скорее в эту сторону нужно смотреть, а не на ставку ЦБ. Вообще, и так уже индекс дорогой, куда ему дальше-то? Хватит на какое-то время, пусть в себя приходит.

Рубль

Чем выше ставка, тем недоступнее становится национальная валюта, что ведёт к её удорожанию. Но это же рубль, поэтому с ним что угодно может случиться. В базовом сценарии должен дорожать. Доллар по 80? Эксперты считают, что скорее по 85. Но пока нет даже 95.

Если говорить про цены, то они всегда повышались и будут повышаться. Тут можно говорить много умных слов про инфляцию, денежно-кредитную политику ЦБ, целевые значения. Да, на какое-то время рост цен ослабеет.

Депозиты, кредиты

Тут всё максимально прозрачно. Ставки растут и по вкладам, и по кредитам. Любители жить в кредит будут беднеть, любители сберегать будут богатеть. В цифрах, так-то все будут беднеть из-за инфляции.

Что ещё сказать? Это возможность зафиксировать в облигациях большую доходность на ближайшие годы. Будем следить за новыми размещениями, выбирать, что понравится. Инвестировать всё ещё законно, едем дальше.

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