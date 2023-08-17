Пока «спроса на недвижимость нет», Москва ставит рекорды по ипотекам

Росреестр пересчитал по пальцам всех, кто хочет жить в новеньких квартирах Москвы, и оказалось, что 2023 год не просто жирный для застройщиков, но и рекордный даже относительно 2021 года. Спасибо Новой Москве или так называемому ТИНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа), хотя не только он спонсирует людей новыми кредитными обязательствами.

179 новых новостроек в Москве

За семь месяцев 2023 года на кадастровый учет в Москве поставлено 179 многоквартирных домов общей площадью 6,4 млн кв. м. ТИНАО — 56 домов, также 48 строек на юго-востоке столицы.

Я ежемесячно мониторю ситуацию по недвижимости в Москве, вот тут, например, было подробно по июлю. Если кратко: цены в рублях постепенно растут.

Вернёмся к новостройкам. Квартиры в этих домах с удовольствием покупают. За семь месяцев в Росреестре зарегистрирован максимальный в Москве объём ипотечных сделок! Денег у людей полно, чтобы платить кредиты, а жить где-то нужно.

Рекорды по ипотекам

В июле 2023 — 13 309 ипотек. Это максим с начала года. По сравнению с июлем прошлого года (8 083) число ипотек увеличилось на 64,7%, а к аналогичному периоду 2021 года (11 859) — на 12,2%. Хотя уже в августе может случиться пик, а сентябрь поумерит спрос возросшими ставками.

2023 год ставит рекорды, за 7 месяцев — более 78 тысяч ипотек. Это на 29% больше, чем 7 месяцев 2022 (60 тысяч) и на 8,5% больше 7 месяцев 2021 года (72 тысячи).

Котлованы тоже на максималках, скоро уже даже в котлованах мест не останется. За июль — 8 634 ДДУ на квартиры. К слову, нежилые помещения тоже активно берут, но там-то понятно — это бизнес или инвестиции. Лично мне с моими инвестиционными возможностями больше подходит бумажная недвижимость, например, у меня есть РД и АБ7. По РД, кстати, есть даже свежий обзор.

Рекорды по ДДУ

С квартирами тоже понятно. Либо чтобы жить, либо это инвестиции/спекуляции. В любом случае, такой рост говорит о том, что люди верят в то, что цены пойдут вверх. Так зачем же обманывать ожидания? Цены вверх и идут (всегда).

Из 78 тысяч ипотек 54 тысячи — это ДДУ с котлованами. Рекорд. Предыдущий рекорд — 52 тысячи за 7 месяцев в 2021 году.

Так вот, за 7 месяцев 2023 — 54 452 ДДУ на квартиры, на 6,8% больше 7 месяцев 2022 года (50 943 жилых ДДУ) и на 4,2% больше аналогичного периода 2021 года (52 254 жилых ДДУ). Рекордный 2021 год могут побить, впрочем, после повышения ставки ЦБ кредиты дорожают, но ничего, россияне поднажмут. О том, что изменилось в связи с повышением ставки, я достаточно подробно как раз писал.

Ценный метр

При этом цены на недвижимость в Москве растут с мая. Если тогда цена метра была 255 000, то сегодня — 269 000 рублей.

Ну вот, а в этих ваших интернетах говорят, что квартиры в Москве никто не покупает, спроса нет.

Что будет с ценами дальше?

Ну, раз спрос есть, раз он рекордный, единственном сдерживающим цены фактором будут ставки по ипотекам. Как видно, цены растут перед повышением ставок, люди пытаются успеть купить. Потом они не падают, конечно, при снижении ставок, но это тоже нормально, ведь ипотека людям будет обходиться дешевле. И в итоге имеем что? Что недвижимость всегда растёт. Правда не в долларах. В долларах она никуда не растёт.

Кроме того, драйвером роста стала девальвация рубля. Переложиться из обесценивающихся так называемых денег в недвижимость и инвестировать в долги — традиционная российская практика, считающаяся хорошей.

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