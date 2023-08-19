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Инвестиции

Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин

Нихао всем. Быстренько вспоминаем словарь инвестора. Д — это диверсификация. К — это Китай. Д — Это дивиденды. Вот вам три причины обратить внимание на акции китайских компаний, торгуемые через цепочку дружественных депозитариев на гонконгской бирже.
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Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин
Photo: Hanny Naibaho, Unsplash

Пока что такая цепочка работает лишь для ETF, но хардкор богатеющих туземунщиков и котлетеров давно уже признаёт только стокпикинг.

За чей счёт банкет?

СПб Биржа — это зомби, который восстал из могилы, и теперь предлагает через некоторых брокеров покупать акции китайских компаний с листингом на ГФБ — Гонконгской фондовой бирже. Если верить в то, что СПб Биржа не обанкротится, дружественная цепочка не станет недружественной, интернет в РФ не заблокируют и ещё примерно в 100500 рисков, которые не произойдут, то покупка китайских акций может помочь диверсифицировать, сохранить и приумножить. Дядя Ляо — лучший друг русского Ивана, так что вера тверда.

Приняв на себя все риски или смирившись с ними, пора узнать, что китайский фондовый рынок — это много историй про дивиденды, причём с неплохой дивдоходностью в валюте, которая достаточно сильная относительно доллара. Она даже так же и называется — доллар, только гонконгский или HKD.

Кроме того, китайские индексы на данный момент на хороших низких значениях. Геополитика, а ранее пандемия неплохо опустили цены. Hang Seng сейчас на уровнях максимумов 13-летней давности, а от исторического максимума ниже на 40%.

Псс, парень, как тебе дивдоходность 8% в HKD?

Китайцы очень похожи на русских. Они любят дивиденды, айтишку, нефтегазовый и финансовый секторы. Дивдоходность там вполне себе похожа на мосбиржевскую — 6–8%, но в HKD. Через СПб Биржу нет доступа вообще ко всем компаниям, но элита, так сказать, аналоги наших голубых фишек, там присутствуют. Обещают, что их будет 200 (несправедливо по отношению к трактористу), а сейчас уже несколько десятков.

Нюансы

Торги проходят с 8 до 18 часов МСК, режим Т+2, нам доступны акции компаний, зарегистрированных на материковом Китае, продающихся на ГФБ. Покупать их необходимо строго за HKD.

Комиссии

Комиссии, поборы и налоги придётся платить постоянно:

  • комиссия за покупку HKD — по тарифу брокера, вряд ли кто-то пополнит БС сразу гонконгскими баксами ведь;

  • комиссия за покупку акций — брокерскую комиссию по тарифу брокера;

  • гербовый сбор — нужно заплатить китайцам, его собирает ГФБ, составляет 0,13%, но минимум 1 HKD (что-то около 12–13 рублей);

  • налог с прибыли возьмёт и передаст компетентным налоговым органам брокер (тут как обычно, никаких дополнительных денег не возьмут), он такой же, как и с дивидендов;

  • налог с дивидендов, который нужно будет оплатить самостоятельно, равный 13% (15%, если доход свыше 5 млн).

Сектора

Направления для диверсификаций все те же, что и везде. Мне кажутся интересными ритейл, энергетический, финансовый и, естественно, нефтегазовый сектора. В ближайшее время планирую посмотреть нефтяников и банки, не пропустите.

Айтишку и телеком, в принципе, тоже интересно будет посмотреть. Но стоит иметь в виду, что пока даже не все сектора доступны, не говоря уже про все компании. Телекома пока нет, зато ИТ-компаний достаточно, но там плохо с дивидендами.

Утка по-пекински

Знаете, что говорит уточка тем, кто не диверсифицируется? Зря-зря.

Помнится, до всем известных событий инвестиционные гуру говорили про диверсификацию что-то типа: 70% в акции самой сильной экономики мира, по 15% в акции РФ и Китая. Сегодня мы приобрели множество инфраструктурных рисков, которые привели инвестиции в акции Илона Маска к рискованным, а про Китай вообще почему-то все забыли. Ваш скромный слуга считает, что дивидендные акции Китая — если не маст, то достаточно интересный вариант. Планирую инвестировать туда и постепенно разбираться в китайских рисках, нюансах и т. п., а то эксперты в комментариях только и говорят, что: там Тайвань, там коммунистическая партия, да там курс рисуется, пузырь на пузыре и так далее. Короче говоря, примерно то же самое, что и про наши акции.

В ближайшее время (но не в самое ближайшее) будут посты с конкретикой про доступные нам китайские компании, которые подарили миру свои дивидендные акции. Тема довольно обширная, поэтому заинтересовавшимся рекомендую ознакомиться с полезными ссылками.

Полезные ссылки:

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин

    Нихао всем. Быстренько вспоминаем словарь инвестора. Д — это диверсификация. К — это Китай. Д — Это дивиденды. Вот вам три причины обратить внимание на акции китайских компаний, торгуемые через цепочку дружественных депозитариев на гонконгской бирже.

    Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин
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