Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин

Пока что такая цепочка работает лишь для ETF, но хардкор богатеющих туземунщиков и котлетеров давно уже признаёт только стокпикинг.
За чей счёт банкет?
СПб Биржа — это зомби, который восстал из могилы, и теперь предлагает через некоторых брокеров покупать акции китайских компаний с листингом на ГФБ — Гонконгской фондовой бирже. Если верить в то, что СПб Биржа не обанкротится, дружественная цепочка не станет недружественной, интернет в РФ не заблокируют и ещё примерно в 100500 рисков, которые не произойдут, то покупка китайских акций может помочь диверсифицировать, сохранить и приумножить. Дядя Ляо — лучший друг русского Ивана, так что вера тверда.
Приняв на себя все риски или смирившись с ними, пора узнать, что китайский фондовый рынок — это много историй про дивиденды, причём с неплохой дивдоходностью в валюте, которая достаточно сильная относительно доллара. Она даже так же и называется — доллар, только гонконгский или HKD.
Кроме того, китайские индексы на данный момент на хороших низких значениях. Геополитика, а ранее пандемия неплохо опустили цены. Hang Seng сейчас на уровнях максимумов 13-летней давности, а от исторического максимума ниже на 40%.
Псс, парень, как тебе дивдоходность 8% в HKD?
Китайцы очень похожи на русских. Они любят дивиденды, айтишку, нефтегазовый и финансовый секторы. Дивдоходность там вполне себе похожа на мосбиржевскую — 6–8%, но в HKD. Через СПб Биржу нет доступа вообще ко всем компаниям, но элита, так сказать, аналоги наших голубых фишек, там присутствуют. Обещают, что их будет 200 (несправедливо по отношению к трактористу), а сейчас уже несколько десятков.
Нюансы
Торги проходят с 8 до 18 часов МСК, режим Т+2, нам доступны акции компаний, зарегистрированных на материковом Китае, продающихся на ГФБ. Покупать их необходимо строго за HKD.
Комиссии
Комиссии, поборы и налоги придётся платить постоянно:
комиссия за покупку HKD — по тарифу брокера, вряд ли кто-то пополнит БС сразу гонконгскими баксами ведь;
комиссия за покупку акций — брокерскую комиссию по тарифу брокера;
гербовый сбор — нужно заплатить китайцам, его собирает ГФБ, составляет 0,13%, но минимум 1 HKD (что-то около 12–13 рублей);
налог с прибыли возьмёт и передаст компетентным налоговым органам брокер (тут как обычно, никаких дополнительных денег не возьмут), он такой же, как и с дивидендов;
налог с дивидендов, который нужно будет оплатить самостоятельно, равный 13% (15%, если доход свыше 5 млн).
Сектора
Направления для диверсификаций все те же, что и везде. Мне кажутся интересными ритейл, энергетический, финансовый и, естественно, нефтегазовый сектора. В ближайшее время планирую посмотреть нефтяников и банки, не пропустите.
Айтишку и телеком, в принципе, тоже интересно будет посмотреть. Но стоит иметь в виду, что пока даже не все сектора доступны, не говоря уже про все компании. Телекома пока нет, зато ИТ-компаний достаточно, но там плохо с дивидендами.
Утка по-пекински
Знаете, что говорит уточка тем, кто не диверсифицируется? Зря-зря.
Помнится, до всем известных событий инвестиционные гуру говорили про диверсификацию что-то типа: 70% в акции самой сильной экономики мира, по 15% в акции РФ и Китая. Сегодня мы приобрели множество инфраструктурных рисков, которые привели инвестиции в акции Илона Маска к рискованным, а про Китай вообще почему-то все забыли. Ваш скромный слуга считает, что дивидендные акции Китая — если не маст, то достаточно интересный вариант. Планирую инвестировать туда и постепенно разбираться в китайских рисках, нюансах и т. п., а то эксперты в комментариях только и говорят, что: там Тайвань, там коммунистическая партия, да там курс рисуется, пузырь на пузыре и так далее. Короче говоря, примерно то же самое, что и про наши акции.
В ближайшее время (но не в самое ближайшее) будут посты с конкретикой про доступные нам китайские компании, которые подарили миру свои дивидендные акции. Тема довольно обширная, поэтому заинтересовавшимся рекомендую ознакомиться с полезными ссылками.
Полезные ссылки:
РБК: «Территория мифов». Что будет с китайским фондовым рынком в 2023 году.
Ведомости: Стоит ли покупать сейчас подешевевшие китайские акции.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Комментарии