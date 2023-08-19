Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин

Нихао всем. Быстренько вспоминаем словарь инвестора. Д — это диверсификация. К — это Китай. Д — Это дивиденды. Вот вам три причины обратить внимание на акции китайских компаний, торгуемые через цепочку дружественных депозитариев на гонконгской бирже.

Пока что такая цепочка работает лишь для ETF, но хардкор богатеющих туземунщиков и котлетеров давно уже признаёт только стокпикинг.

За чей счёт банкет?

СПб Биржа — это зомби, который восстал из могилы, и теперь предлагает через некоторых брокеров покупать акции китайских компаний с листингом на ГФБ — Гонконгской фондовой бирже. Если верить в то, что СПб Биржа не обанкротится, дружественная цепочка не станет недружественной, интернет в РФ не заблокируют и ещё примерно в 100500 рисков, которые не произойдут, то покупка китайских акций может помочь диверсифицировать, сохранить и приумножить. Дядя Ляо — лучший друг русского Ивана, так что вера тверда.

Приняв на себя все риски или смирившись с ними, пора узнать, что китайский фондовый рынок — это много историй про дивиденды, причём с неплохой дивдоходностью в валюте, которая достаточно сильная относительно доллара. Она даже так же и называется — доллар, только гонконгский или HKD.

Кроме того, китайские индексы на данный момент на хороших низких значениях. Геополитика, а ранее пандемия неплохо опустили цены. Hang Seng сейчас на уровнях максимумов 13-летней давности, а от исторического максимума ниже на 40%.

Псс, парень, как тебе дивдоходность 8% в HKD?

Китайцы очень похожи на русских. Они любят дивиденды, айтишку, нефтегазовый и финансовый секторы. Дивдоходность там вполне себе похожа на мосбиржевскую — 6–8%, но в HKD. Через СПб Биржу нет доступа вообще ко всем компаниям, но элита, так сказать, аналоги наших голубых фишек, там присутствуют. Обещают, что их будет 200 (несправедливо по отношению к трактористу), а сейчас уже несколько десятков.

Нюансы

Торги проходят с 8 до 18 часов МСК, режим Т+2, нам доступны акции компаний, зарегистрированных на материковом Китае, продающихся на ГФБ. Покупать их необходимо строго за HKD.

Комиссии

Комиссии, поборы и налоги придётся платить постоянно:

комиссия за покупку HKD — по тарифу брокера, вряд ли кто-то пополнит БС сразу гонконгскими баксами ведь;

комиссия за покупку акций — брокерскую комиссию по тарифу брокера;

гербовый сбор — нужно заплатить китайцам, его собирает ГФБ, составляет 0,13%, но минимум 1 HKD (что-то около 12–13 рублей);

налог с прибыли возьмёт и передаст компетентным налоговым органам брокер (тут как обычно, никаких дополнительных денег не возьмут), он такой же, как и с дивидендов;

налог с дивидендов, который нужно будет оплатить самостоятельно, равный 13% (15%, если доход свыше 5 млн).

Сектора

Направления для диверсификаций все те же, что и везде. Мне кажутся интересными ритейл, энергетический, финансовый и, естественно, нефтегазовый сектора. В ближайшее время планирую посмотреть нефтяников и банки, не пропустите.

Айтишку и телеком, в принципе, тоже интересно будет посмотреть. Но стоит иметь в виду, что пока даже не все сектора доступны, не говоря уже про все компании. Телекома пока нет, зато ИТ-компаний достаточно, но там плохо с дивидендами.

Утка по-пекински

Знаете, что говорит уточка тем, кто не диверсифицируется? Зря-зря.

Помнится, до всем известных событий инвестиционные гуру говорили про диверсификацию что-то типа: 70% в акции самой сильной экономики мира, по 15% в акции РФ и Китая. Сегодня мы приобрели множество инфраструктурных рисков, которые привели инвестиции в акции Илона Маска к рискованным, а про Китай вообще почему-то все забыли. Ваш скромный слуга считает, что дивидендные акции Китая — если не маст, то достаточно интересный вариант. Планирую инвестировать туда и постепенно разбираться в китайских рисках, нюансах и т. п., а то эксперты в комментариях только и говорят, что: там Тайвань, там коммунистическая партия, да там курс рисуется, пузырь на пузыре и так далее. Короче говоря, примерно то же самое, что и про наши акции.

В ближайшее время (но не в самое ближайшее) будут посты с конкретикой про доступные нам китайские компании, которые подарили миру свои дивидендные акции. Тема довольно обширная, поэтому заинтересовавшимся рекомендую ознакомиться с полезными ссылками.

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