Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

Чуть больше трёх месяцев прошло с размещения прошлого выпуска облигаций по самые помидоры закредитованного Гарант-Инвеста, и тут на подходе новый выпуск для тех, кто любит инвестиции в недвижимость в том числе через облигации. Ведь в управлении Гаранта коммерческая недвижимость.
7
Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
Рендер: WestMall, ФПК Гарант-Инвест

Если сравнить с последними размещениями, такими как Интерлизинг, ГФН, ФЭС-Агро и ВСК, то уровень риска тут скорее как у Глобал Факторинг Нетворк. Ребятам нужны деньги для рефинансирования и инвестиций в новые ТРЦ и МФК, а тут ставка ЦБ подросла прилично. Также из интересного впереди ДАРС, СОПФ Дом РФ и новый выпуск Делимобиля, не пропустите.

Объём выпуска — 4 млрд, доходность 13,75–14,5%. Срок 5 лет, без оферты, с амортизацией (36 купон 25%, 47 купон 37,5%). Купоны 12 раз в год. Рейтинг BB+ от АКРА (май 2023) и BBB от НРА (июль 2023) и НКР (май 2023).

Гарант-Инвест — российская финансово-промышленная группа, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности, а также в области девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. В группу входят банк, девелоперская компания и как раз ФПК. Владеет центрами «Галерея Аэропорт», «Тульский», «Коломенский», «Пражский Град», «Москворечье», «Ритейл Парк», «Перово молл» и сетью «Смолл». Тикер: 🛍🏬 Сайт: https://garant-invest.ru

  • Выпуск: ФПК Гарант-Инвест-002Р-07.

  • Объём: 4 млрд.

  • Начало размещения: 29 августа 2023 (сбор заявок до 23 августа).

  • Срок: 5 лет.

  • Купонная доходность: 13,75–14,5%.

  • Выплаты: 12 раз в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: да.

Почему Гарант-Инвест? Ходит кто-то в эти ТРЦ кроме ЧВК Рёдан?

Мало того, что ходят, так ещё и отмечается рост трафика. У Гаранта довольно качественный портфель коммерческой недвижки, который обеспечивает не только хороший пассажиропоток, но и стабильный кэшфлоу с аренды. Чтобы оценить дела компании, нужно понять, как работает бизнес. Гарант строит/покупает коммерческую недвижимость и зарабатывает на аренде. Траты — управление имеющимися активами и инвестиции в новые. Кэшфлоу должен как минимум покрывать расходы на инвестиции, собственно, примерно так оно и происходит, из-за чего прибыль невысокая.

В 1П 2023 посещаемость ТЦ Гаранта составила более 19 млн, увеличившись на 12,8% относительно 1ПГ 2022 года, и вернулась на доковидный уровень. Вакантность в торговых центрах на конец 1ПГ 2023 года составила 2,3 % — очень хороший показатель, почти 98% площадей сданы.

Текущая инвестиционная стоимость объектов – 30 млрд, 95% площадей – торговые, 5% – офисные площади. EBITDA более 3 млрд, за 1П 2023 — 1,45 млрд (1,34 млрд в 1П 2022). Консервативная история с доходностью около 10%, но тут стоит иметь в виду, что 2 строящихся актива приносят пока только расходы.

Теперь смотреть на показатель Чистый долг / EBITDA не так страшно. Но всё равно показатель, равный 9,8, серьёзный. Однако показатель покрытия процентных платежей EBITDA / Процентные платежи в районе 1,1–1,2.

Новые активы оцениваются как весьма перспективные, при завершения строительства и вводе в эксплуатацию они обеспечат дополнительную выручку до 1 млрд рублей в год. ТЦ WestMall должны сдать до конца года, а новый МФК в Люберцах будет готов только через несколько лет.

Купон пока до конца не ясен, но думаю, что 14,5% реализуем. Для любителей купонов повыше есть список облигаций с доходностью от 15% ещё до того, как это стало мейнстримом. Объём довольно большой, так что несколько недель будет размещаться, а апсайд будет, но при условии, что в сентябре ставка ЦБ как минимум не вырастет.

Лично у меня двоякое отношение к этому эмитенту. С одной стороны — коммерческая недвижимость, гарантирующая стабильный консервативного уровня кэшфлоу, с другой — высокий уровень долга. Но компания имеет положительную историю выплат по долгам, растущий портфель недвижимости и, что самое важное, комфортный уровень покрытия процентных платежей. Я-то участвую, но сумму выделяю небольшую. Диверсификация, само собой, и есть уже в портфеле предыдущий выпуск.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

    Чуть больше трёх месяцев прошло с размещения прошлого выпуска облигаций по самые помидоры закредитованного Гарант-Инвеста, и тут на подходе новый выпуск для тех, кто любит инвестиции в недвижимость в том числе через облигации. Ведь в управлении Гаранта коммерческая недвижимость.

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
    7
    Логотип Синтегс
    Синтегс
    Банки

    Какие изменения в учётные системы внесёт программа долгосрочных сбережений в 2024 году?

    Если у компаний предполагается заключение договоров долгосрочных сбережений, то для учета операций с ними нужно в информационных системах добавить отдельные счета.

    10
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    1
    302
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расходы по налогу на прибыль

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

    Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
    221
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству

    В прошлом году стартовало новое решение для управления качеством — 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Это специальное расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Расскажем подробнее о возможностях новой версии и кому она подойдет.

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству
    256
    Читать еще