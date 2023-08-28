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Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.
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Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении
Фото: ДОМ.РФ

В отличии от тех же ФЭС-Агро или Интерлизинга, в которых купон постоянный (и даже больше текущего по флоатерам), в флоатерах купон переменный. В данном случае он зависит от RUONIA. Ну а с постоянным купоном скоро будет, например, Делимобиль, не пропустите.

Объём выпуска — 20 млрд, доходность RUONIA+1,5%. Срок 4 года, без оферты и амортизации. Купоны 4 раза в год. Рейтинг AAA от Эксперт РА.

Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» СОПФ — создано для привлечения средств с рынков капитала для финансирования региональной инфраструктуры. Общество полностью принадлежит Дом РФ, которое, в свою очередь, на 100% принадлежит государству. Дом РФ обладает особым статусом Единого института развития в жилищной сфере. Благодаря особому регуляторному режиму Дом РФ защищён от банкротства. Тикер: 🏡🏢 Сайт: https://xn--n1aceo.xn--d1aqf.xn--p1ai/investors/

  • Выпуск: СОПФ ИнфрОблиг-06

  • Объём: 20 млрд

  • Начало размещения: 31 августа 2023 (сбор заявок до 29 августа)

  • Срок: 4 года

  • Купонная доходность: RUONIA+1,5%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему СОПФ? Кому нужны эти дома, когда можно жить в коробке от холодильника?

Ну как, есть бизнес, а есть государственные программы. Вот, например, тот самый случай. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. По состоянию на первое полугодие 2023 года одобрено 42 проекта в 22 регионах с общим объёмом займов 138 млрд рублей. Финансирование осуществляется по 22 проектам в 13 регионах.

Купон плавающий, зависит от RUONIA

На всякий случай вспомним, что это такое.

Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — «эталонная» процентная ставка, представляющая собой взвешенную процентную ставку по необеспеченным межбанковским кредитам (депозитам) в рублях на условиях «овернайт». RUONIA измеряет стоимость денег (ликвидности) для банков на краткосрочном межбанковском рынке и позволяет оценивать состояние спроса и предложения на ликвидность.

То есть, будет браться средняя, к ней добавляться 1,5%. 1,5% — не финально, возможно, будет ниже (или выше, но вряд ли). На данный момент ставка RUONIA равна примерно 11,7–11,9 (меняется ежедневно).

Сегодня особо без финансовых показателей, думаю, и так понятно, что такое Дом РФ и вся их структура. Тем не менее, прибыль за 1П2023 растёт (25 млрд против 20 млрд в 1П2022). Процентные доходы вообще выросли почти в 2 раза. Да и рейтинг AAA — по сути, это ОФЗ.

При вере в поднятие ставки ЦБ выпуск интересный. При вере в снижение ставки ЦБ выпуск уже не так интересен. Первый купон будет в районе 13,25%. При ставке ЦБ 6% купон будет порядка 7,25%. Поскольку я пока что весь августовский бюджет потратил (привет, РД), участвовать 100% не буду.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

    Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.

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