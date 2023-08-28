Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

В отличии от тех же ФЭС-Агро или Интерлизинга, в которых купон постоянный (и даже больше текущего по флоатерам), в флоатерах купон переменный. В данном случае он зависит от RUONIA. Ну а с постоянным купоном скоро будет, например, Делимобиль, не пропустите.
Объём выпуска — 20 млрд, доходность RUONIA+1,5%. Срок 4 года, без оферты и амортизации. Купоны 4 раза в год. Рейтинг AAA от Эксперт РА.
Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» СОПФ — создано для привлечения средств с рынков капитала для финансирования региональной инфраструктуры. Общество полностью принадлежит Дом РФ, которое, в свою очередь, на 100% принадлежит государству. Дом РФ обладает особым статусом Единого института развития в жилищной сфере. Благодаря особому регуляторному режиму Дом РФ защищён от банкротства. Тикер: 🏡🏢 Сайт: https://xn--n1aceo.xn--d1aqf.xn--p1ai/investors/
Выпуск: СОПФ ИнфрОблиг-06
Объём: 20 млрд
Начало размещения: 31 августа 2023 (сбор заявок до 29 августа)
Срок: 4 года
Купонная доходность: RUONIA+1,5%
Выплаты: 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Почему СОПФ? Кому нужны эти дома, когда можно жить в коробке от холодильника?
Ну как, есть бизнес, а есть государственные программы. Вот, например, тот самый случай. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. По состоянию на первое полугодие 2023 года одобрено 42 проекта в 22 регионах с общим объёмом займов 138 млрд рублей. Финансирование осуществляется по 22 проектам в 13 регионах.
Купон плавающий, зависит от RUONIA
На всякий случай вспомним, что это такое.
Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — «эталонная» процентная ставка, представляющая собой взвешенную процентную ставку по необеспеченным межбанковским кредитам (депозитам) в рублях на условиях «овернайт». RUONIA измеряет стоимость денег (ликвидности) для банков на краткосрочном межбанковском рынке и позволяет оценивать состояние спроса и предложения на ликвидность.
То есть, будет браться средняя, к ней добавляться 1,5%. 1,5% — не финально, возможно, будет ниже (или выше, но вряд ли). На данный момент ставка RUONIA равна примерно 11,7–11,9 (меняется ежедневно).
Сегодня особо без финансовых показателей, думаю, и так понятно, что такое Дом РФ и вся их структура. Тем не менее, прибыль за 1П2023 растёт (25 млрд против 20 млрд в 1П2022). Процентные доходы вообще выросли почти в 2 раза. Да и рейтинг AAA — по сути, это ОФЗ.
При вере в поднятие ставки ЦБ выпуск интересный. При вере в снижение ставки ЦБ выпуск уже не так интересен. Первый купон будет в районе 13,25%. При ставке ЦБ 6% купон будет порядка 7,25%. Поскольку я пока что весь августовский бюджет потратил (привет, РД), участвовать 100% не буду.
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