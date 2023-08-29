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igotosochi
Инвестиции

9 облигаций прямо сейчас с максимальной доходностью — выше 16%

Посмотрел, какие облигации сейчас дают самую высокую доходность. Параметры: от 1 до 5 лет, доступны неквалифицированным инвесторам. Оказалось, что бонды М.Видео вырвались вперёд. Некоторые выпуски с офертой или амортизацией.
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Не так давно, в июле, я смотрел облигации с доходностью выше 15%. Казалось бы, ставка ЦБ поднялась с тех пор на 4,5%, но вот доходность по ВДО так сильно не поднялась. Да и свежие облигации тоже не спешат радовать купонами от 16%. К примеру, у ФПК Гарант-Инвест 14,5%, у ФЭС-Агро 14%, а у Интерлизинга 13,5%.

Доходность указана эффективная к погашению, то есть с учётом реинвестирования всех купонов по этой ставке. Если указана оферта, то доходность к дате оферты. Ну и не забываем, что высокая доходность = высокий риск. Такие облигации эксперты рекомендуют брать только на небольшие доли портфеля или на свой страх.

М.Видео

  • Выпуск: МВ ФИНАНС 001Р-03.

  • ISIN: RU000A104ZK2.

  • Дата выпуска: 26.07.2022.

  • Дата погашения: 22.07.2025.

  • Доходность: 18,6%.

Ещё их выпуск: МВ ФИНАНС 001Р-04 с put-офертой 18.04.2025 и погашением 17.04.2026.

Последний отчёт напугал инвесторов, облигации подешевели, тем самым повысив доходность. Акции при этом остались почти без изменений. Да, у компании много долгов и нет собственного капитала.

АПРИ «Флай Плэнинг»

  • Выпуск: АПРИ ФП БО-002Р-02.

  • ISIN: RU000A106631.

  • Дата выпуска: 27.04.2023.

  • Дата put-оферты: 24.04.2025.

  • Дата погашения: 22.04.2027.

  • Доходность: 17%.

Один из крупнейших (в том числе и по долгам) застройщиков Южного Урала. В основном это Екатеринбург и Челябинск.

НИКА

  • Выпуск: НИКА 001Р-01.

  • ISIN: RU000A1050X7.

  • Дата выпуска: 02.08.2022.

  • Дата погашения: 29.07.2025.

  • Доходность: 17%.

Оптовая компания на рынке орехов и сухофруктов. Покупают арахис/изюм и пр., заливают шоколадом/глазурью, фасуют и продают. Если вдруг не сможет заплатить, инвесторы получат по ореху.

Энергоника

  • Выпуск: ЭНЕРГОНИКА 001Р-04.

  • ISIN: RU000A106R79.

  • Дата выпуска: 17.08.2023.

  • Дата погашения: 10.08.2028.

  • Доходность: 16,8%.

Энергосервисная компания для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности. Вкручивают лампочки в уличные фонари. Я не вкручиваю лампочки, но приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, если вас интересуют инвестиции в ВДО.

Талан-Финанс

  • Выпуск: ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03.

  • ISIN: RU000A1043B8.

  • Дата выпуска: 22.11.2021.

  • Дата погашения: 19.05.2025.

  • Доходность: 16,4%.

Талан-Финанс является частью группы компаний Талан — федерального застройщика, работающего с 2002 года. Города присутствия: Владивосток, Челны, Пермь, Сочи, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Ярославль.

Smartfact

  • Выпуск: СмартФакт БО-01-001P.

  • ISIN: RU000A106CM2.

  • Дата выпуска: 08.06.2023.

  • Дата погашения: 04.06.2026.

  • Доходность: 16,2%.

Небольшая факторинговая компания, основанная в 2014 году и предлагающая сервис онлайн-факторинга.

Славянск ЭКО

  • Выпуск: Славянск ЭКО 001Р-01.

  • ISIN: RU000A103WB0.

  • Дата выпуска: 19.10.2021.

  • Дата put-оферты: 15.10.2024.

  • Дата погашения: 13.10.2026.

  • Доходность: 16,1%.

Компания по производству и реализации нефтепродуктов: бензина, мазута и пр. в Краснодарском крае и Южном ФО.

ТД РКС

  • Выпуск: ТД РКС-Сочи 002Р-03.

  • ISIN: RU000A106DV1.

  • Дата выпуска: 19.06.2023.

  • Дата погашения: 15.06.2026.

  • Доходность: 16,1.

Застройщик, входит в группу РКС. РКС строит дома в самом солнечном городе России, а также в других городах: Москва, Анапа, Пенза, Тверь и пр. Застройщик небольшой.

Ещё не так давно М.Видео не было и в двадцатке самых доходных облигаций, а теперь они гордо ведут за собой котлетеров и туземунщиков, которые толерантны к высоким рискам. Ещё раз повторюсь: чем выше доходность, тем рискованнее инвестиции.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    igotosochi
    Инвестиции

    9 облигаций прямо сейчас с максимальной доходностью — выше 16%

    Посмотрел, какие облигации сейчас дают самую высокую доходность. Параметры: от 1 до 5 лет, доступны неквалифицированным инвесторам. Оказалось, что бонды М.Видео вырвались вперёд. Некоторые выпуски с офертой или амортизацией.

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