Итоги 26 месяцев инвестиций. 2,517 млн рублей. Отчет

1 сентября, значит пора собирать ранец в школу и подводить итоги августа! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 26 месяцев позади. Погнали!

Инвестиции

Итак, главная часть отчета. У меня 4 брокера (Альфа, Тинькофф, ВТБ и БКС), 1 депозит и 1 краудлендинг, из которого я выхожу. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) в этом году пополнил на 400 000 у основного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет).

С этого месяца решил объединить все БС в один для отчёта — биржевой. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 августа 2 384 870 ₽:

Депозит: 985 874 ₽.

Биржевой: 1 398 996 ₽.

Готовился к школе и нашёл в пенале с фломастерами 103 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать. Сотку закинул на основной БС, а трёшку — на новый БС в БКС, на котором планирую покупать китайские акции. Выбрал его из-за условий по комиссиям на покупку. В Тиньке они высокие, в Альфе и ВТБ недоступные китайские акции.

Основной покупкой в августе был пай РД. На него пошла почти вся сумма пополнения (99 200), но также были получены купоны и дивиденды, так что другие покупки тоже были. Вместе с АБ7 и Атриумом (его тоже докупал в августе) достигнута целевая доля бумажной недвижки в портфеле (10% всего или 17% биржевого).

Покупал акции и облигации, получал дивиденды и купоны (их много, не буду перечислять).

Облигации: Гарант-Инвест, Интерлизинг, ВСК, ФЭС-Агро, ТГК-14.

Акции: Новатэк (это был рандом), Башнефть, Аэрофлот, Сегежа.

Дивиденды получены: только от АФК Система.

Сырные облигации не брал. Ну это абсурд и хайп.

Результат августа сделали акции. Облигации наоборот просели из-за повышения ставки ЦБ, упали сильнее других облигации М.Видео из-за очень плохого отчёта.

Ещё в июле оплатил подписку в Интелинвесте и посчитал реальные доходности (около 13,5% по XIRR), после чего решил закрыть Джетленд в связи с бессмысленностью и низкой доходностью и перевожу деньги на БС ВДО. Пока что треть только перевёл.

Акции продолжают расти, в этом году инвесторы прям счастливы:

Многие из этих людей становятся настоящими котлетерами и туземунщиками, ежемесячно инвестируя в то, что предполагает их стратегии, и уверенно идут к поставленным целям.

Август детально так:

Депозит: 985 874 + 8 616 (проценты) = 994 490 ₽.

Биржевой: 1 398 996 + 103 000 (пополнение) + 29 835 ₽ (рост) = 1 523 215 ₽.

Суммарно: 2 384 870 + 103 000 (пополнение) + (рост) = 2 517 705 ₽.

Ставка ЦБ поднялась с 8,5% до 12%. После этого облигации просели, но не так уж и сильно. Рынок не думает, что это надолго. Моя стратегия предполагает покупку новых выпусков бондов на размещениях, так что повышение ставки позволяет брать облигации с большей доходностью.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 994 490 (+184 490 или +22,78%).

Биржевой: 1 324 000 → 1 523 215 (+199 215 или +15,05%).

Суммарно: 2 134 000 → 2 517 705 ₽ (+383 705 или +17,98%).

Доходность XIRR: 13,5%.

Средняя сумма пополнения: 82 076 ₽ в месяц. Когда только начинал, ставил планку в 66 000. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не получается. В августе, правда, получилось.

А вот так это выглядит на графике

Доходность августа получилась 1,25% или 15,01% в переводе на годовые. Портфель с учётом пополнения вырос на 132к, перешагнул отметку в 2,5 млн. За текущую сумму можно купить OMODA C5 в бедной комплектации или это 8,65 метра в Сочи по цене объявлений 291к за метр. Если всё будет хорошо, к концу года будет более 10 метров. Вообще, с недвижимостью сейчас тяжело.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

До туземуна ещё далеко. Вот бы инопланетяне похитили и сразу на Луну.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации 50%, фонды недвижимости 15%, акции 35%. Сейчас 47%/17%/31% (95%) + заблокированные активы, фонды акций и деньги (5%). Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 13,5%. До повышения ставки ЦБ превышала 14%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 17,3%. Депозиты — 11,2%.

В ИИ есть некоторое расхождение по суммам, так как там по заблокированным активам другие цены, чуть выше, чем у брокеров, и в разные моменты считал, но расхождение в пределах днеаного колебания. В рублях здесь депозит и рубли на БС, которые под заявками, поэтому общая сумма больше, чем размер только депозита. В фондах ЗПИФы на недвижку и немного фондов акций (около 30 000).

Из плохого — облигации М.Видео. Из-за плохого отчёта (да и состояния бизнеса) они падают. Я их продолжаю держать, потому что их доля в портфеле небольшая, а также верю, что у компании будет позитивный сценарий (поглощение кредитором за долги или улучшение бизнеса — не знаю).

Но а так-то в целом портфель чувствует себя хорошо, превышая прогнозную доходность (10–12%). В сентябре планирую увеличивать долю облигаций, а также попробую зайти в китайские акции.

Премиум

В ближайшие два-три месяца хочу перейти на Альфа-премиум. Причём совершенно бесплатно. Для этого нужно иметь 3 млн денег на всех счетах Альфы, включая брокерские, а поскольку у меня ещё и подушка там на накопительном счёте (в отчёт она, естественно, не идёт), то есть все шансы. А первые 3 месяца в любом случае бесплатно, так что можно на 2,7 млн заходить при условии довнесения 300к за эти 3 месяца.

До конца года точно должно быть больше 3, чтобы без рисков. Так-то и без премиума там отличные условия по кэшбэку, а с премиумом ещё интереснее. Ну и бонусные штуки: такси, бизнес-залы в аэропортах, повышенные ставки и пр. На самом деле, я пока вижу для себя интерес только в кэшбэках. Больше категорий и больше процент. Остальным при случае буду пользоваться, конечно.

Что ещё?

Побывал в доме отдыха в районе Домодедово, на ФНЛ и в Парке Горького. Почему-то не получилось никуда больше сгонять за город, хотя санаторий под вымышленным названием «Пенсия» в Московской области отлично позволил почилить на природе. Жаль, что мало.

Мой телеграм-канал подрос с 4 110 до 5220 подписчиков (+1 110, рекорд). Ростом доволен. Это не прост рекорд, это в 2 раза лучше прошлого рекорда.

Пополнил криптопортфель. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3 000 рублей в месяц, портфелю уже 4 месяца, в канале будет отчётик. Не нравятся разговоры про возможный уход Бинанса из РФ. Но ничего, посмотрим, что будет.

Продолжаю изучать рынок китайских дивидендных акций. Финсектор интересный. Нефтяники тоже, но на СПб мало кто из них доступен. Скоро будет пост про акции финсектора.

Начал Resident Evil Village. Прикольно, но времени маловато на неё. Очень простая по сравнению с RE4 remake. Но мне идеально, геймер из меня очень посредственный.

У моего стикерпака уже более 20 100 установок (+2 700). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 500 установок (+200).

Планы на сентябрь: снова немного поиграть в RE Village. Пополнить БС на 100к. Съездить куда-нибудь (можно даже кукухой). Пить пивко, пока осень.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.