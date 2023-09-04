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Инвестиции

Свежие облигации: Ника на размещении

Любители получать на орехи довольны, выходит второй выпуск «ореховых» облигаций, но на этот раз с привкусом дихлофоса. ВДО в полном смысле этого слова. Низкий рейтинг, высокая доходность, инвестиции в оборотный капитал.
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Свежие облигации: Ника на размещении
Коллаж из ТБВ

Купон у Ники 17% — это больше, чем у ФЭС-Агро, Интерлизинга, ДАРС-Девелопмент и даже CTRL или Azur 16%. Но эти компании сильнее по финансовым показателям. Обещают в Нике выплачивать купоны деньгами, а не орехами. Ну и ждём скоро новые выпуски, не пропустите.

Объём выпуска — 300 млн, доходность 17%. Срок 5 года, с call-офертой и с амортизацией с 9-го купона. Купоны 4 раза в год. Рейтинг B- от НРА (декабрь 2022).

Ника — это орешки и сухофрукты в пакетиках. Покупают изюм с арахисом, заливают глазурью, кладут в пакетики и продают. Также это теперь ещё дихлофос и другие баллоны: освежители воздуха, газ и пр. Тикер 🥜🪲 Сайт: https://nikatorg.com

  • Выпуск: НИКА-001P-02.

  • Объём: 300 млн.

  • Начало размещения: 5 сентября 2023 (сбор заявок до 5 сентября).

  • Срок: 5 лет.

  • Купонная доходность: 17%.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: да.

  • Амортизация: да.

Почему Ника? У них же нет ничего кроме орехов

Согласен, лучше сюда не лезть, кроме оборотного капитала у компании ничего нет. Но прибыль генерируется, в 2022 году получили 46 млн (29 млн в 2021). Выручка снизилась при этом с 1,95 млрд до 1,82 млрд.

В 1П2023 прибыль вышла на уровне 2022 года — 41 млн против 39 млн. Выручка снизилась за полугодие с 860 млн до 650 млн. Но объёмы продукции на складах растут, возможно, успели накупить сухофруктов по низким ценам.

У Ники большие долги, особенно краткосрочный смущает. Краткосрочный долг 483 млн, долгосрочных долгов на 746 млн. Долгов у компании в 12 раз больше, чем собственный капитал. Компании за 2 года не удалось повысить собственный капитал и снизить долговую нагрузку.

О рисках говорит и низкий рейтинг — B- от НРА. Что говорят: высокий финансовый леверидж, низкий уровень перманентного капитала, низкая оценка покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности. Из плюсов только то, что Ника ещё не обанкротилась за 8 лет существования, а также нормальная рентабельность чистой прибыли.

Ну и вишенка на торте — Ника собралась заниматься продажей аэрозольной продукции! Дихлофосом их всех, дихлофосом! Странная смена вектора, как мне кажется. От орешков к пшикалкам.

Эта авантюра не про здравый ум.. Единственное — под апсайд или до 6–12 месяцев на свой страх и риск. Там и возможная оферта через 2 года (если ставка снизится сильно, под рефинанс можно устроить оферту), и амортизация начнётся. Выпуск для инвесторов с крепкими орешками. Я заявку небольшую подал, но срок держания этих облигаций ограничиваю для себя 6 месяцами, а то и меньше. Первый выпуск размещался долго и сложно, так что второй тоже может затянуться. Вообще, может даже даунсайд произойти вместо апсайда, выпуск-то без изюминки и с привкусом дихлофоса.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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