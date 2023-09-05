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Ипотека

Рынок вторичного жилья в ипотеку F из-за льгот на первичном рынке и дорогих денег

ЦБР и аналитики, а мы с вами ведь тоже своего рода аналитики, прогнозируют, что пузырь раздувается и скоро лопнет (нет, он вечный). Льготные ипотеки на новостройки поддерживают строителей, а вторичное жильё можно покупать либо за нал, либо по ставкам от 14–15%. Давайте посчитаем.
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Рынок вторичного жилья в ипотеку F из-за льгот на первичном рынке и дорогих денег
Photo: Towfiqu barbhuiya, Unsplash

87% всех ипотечных кредитов в 2022 году — это льготные программы. Лишь 13-и процентам покупателей не повезло и пришлось брать за «фулл прайс». Нынешние ставки по ипотеке стали заградительными, а рассчитывать можно лишь на рефинансирование после снижения ставки ЦБ под более низкий процент.

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График от ЦБ показывает, как ввод льготных программ разогнал цены на первичку, ну а вторичка последовала за ней. Она не могла расти пропорционально, потому что без льгот средний ежемесячный платёж (а именно на него ориентируются покупатели) по вторичке раздувается до непосильного.

С 1К2020 по 2К2023 первичка подорожала в среднем на 72%, а вторичка на 49%. Конечно, некоторые города отличились и подорожали в 2 и более раз (привет, Сочи или Москва). Удивительно, но по данным ЦБ зарплаты выросли на 43% — почти как вторичный метр. Если вдруг кому-то поднимали зарплаты, помашите в монитор 46-ю процентами прибавленных денег.

Вторичный рынок

Я взял самую базовую программу у Сбера, именно он выдаёт большинство ипотек. Я выбрал СПб, там проще уложиться в лимит, так-то мне интереснее всего Сочи и Москва, я их ежемесячно мониторю. Срок выбрал 15 лет, потому что разница с 30 годами всего 8 тысяч рублей, а по статистике ипотека в среднем гасится примерно за 13–17 лет. Первоначальный взнос — 10% от 10 млн. Платёж — 140к в месяц. Ставка — 17,3%!

Итоговая сумма — 25,2 млн вместо 9 млн и +1 млн первоначального взноса. Итоговая переплата 160%.

Если воспользоваться всеми плюшками Сбера, то удастся снизить платёж до 100–110 тысяч в месяц. Уже лучше, от 18 до 21,6 млн или переплата от 80% до 116%. Тут придётся и зарплату на карту Сбера получать, и квартиру на Дом Клик выбрать, и взять страховку, которая включится в тело кредита — около 17–18% увеличения. Можно сразу же заплатить страховку, конечно. Но что-то мне подсказывает, что Сбер не дурак, выгода по факту будет минимальной, а то и не будет.

Первичный рынок

Как я уже писал выше, здесь на льготные программы приходится доля в 87%. ИТ — от 4,7%. Семейная — от 5,7%, господдержка (большая часть граждан может оформить, но есть лимиты: до 12 млн в Москве, СПб, МО и ЛО, 6 млн в других регионах) — от 7,7%. Военная — не сильно выгодно, от 13,1%.

Возьму вариант со стандартной господдержкой. Без дополнительных факторов это будет 8%. Тоже на 15 лет. При том, что господдержка работает, новостройки на данный момент не распродаются, как я уже писал, очень высока доля непроданных метров в построенных домах.

Первоначальный взнос — 10% от 10 млн. Платёж — 81к в месяц. Ставка — 8%!

Итоговая сумма — 14,6 млн вместо 9 млн и +1 млн первоначального взноса. Итоговая переплата 56%.

Внимательный читатель заметит, что здесь, во-первых, нужно уложиться в лимит, а во-вторых, метр в новостройке стоит больше. Поэтому прибавим 2 млн, разгонимся до стоимости квартиры в 12 млн, из которых 1,8 млн — первоначальный взнос. Больше 12 млн по льготной программе ну никак нельзя. Меньше 15% калькулятор не позволяет выставить первоначальный взнос. Квартира будет по метражу сопоставима с вторичкой за 10 млн, возможно, в районе попроще.

Первоначальный взнос — 15% от 12 млн. Платёж — 97к в месяц. Ставка — 8%!

Итоговая сумма — 17,6 млн вместо 10,2 млн и +1,8 млн первоначального взноса. Итоговая переплата 62%.

160% переплаты по вторичке против 62% переплаты по первичке — сильно, правда? Ну и кто в здравом уме готов на такую переплату?

Чтобы платежи сравнялись, вторичка должна стоить 8 млн, то есть, на треть меньше, чем первичка. Тогда первоначальный взнос будет 15% от 8 млн (1,2 млн), а ежемесячный платёж будет 99 тысяч рублей — почти как с первичкой за 12 млн.

А если воспользоваться всеми дополнительными факторами для снижения ставки, то платёж можно снизить до 90–92к в месяц. В любом случае, переплата по льготной программе будет ниже. А уж для айтишников и молодых семей вообще ситуация даже почти позитивная.

Если вспомнить, что после сдачи дома квартира, купленная на первичке, попадает на вторичный рынок, то стоит задуматься о том, как её можно продать дороже, если для покупателя это будет означать дополнительные 100%, да даже 50% переплаты? За эти деньги можно потерпеть неудобства первички, но не брать вторичку, не правда ли? Для инвесторов в недвижимость картина неоднозначная. У меня пока не такой большой портфель, чтобы инвестировать в бетон, поэтому инвестирую в бумажную недвижимость, пока что это АБ7 и РД.

Ситуация на вторичном рынке будет оставаться сложной до тех пор, пока ставки не станут отличаться хотя бы на 2–3%, но не на 9%.

Само собой, в Москве и Сочи, а отчасти и в СПб ситуация складывается уникальная. В этих городах много объектов дороже лимитов в 12 млн. Но и тут есть есть решение — специальные программы от застройщиков. Только там много нюансов, благодаря которым переплата может всё равно оказаться по факту выше.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

1
  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 19 минут назад

    Вчера новость не тутошнем ресурсе размещалась о квартире/доме/особняке, как там прально назвать, на набережной с видом на Кремль, Храм Христа Спасителя.  Я думаю вариант неплохой, вид хороший, место сносное, рядом хорошие продуктовые магазины, кофейни имеются. Меня только размер садика смущает, какой-то слишком маленький! этот явный минус ограничивает творческую свободу и выбор данного варианта(.

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