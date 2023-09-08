Горячая десятка. Топ-10 дивидендных акций от аналитиков ВТБ

ВТБшный канал «Мои Инвестиции» поддался дурному влиянию коллег по цеху и тоже представил свой топ лучших акций. Ну, они тоже это делают регулярно. так что интересно посмотреть, кого и почему выбрали, а также кто выпал из топа и кто новенькие.

Горячая десятка выглядит так

Убрали акции Татнефти, которые выросли на 13% против роста индекса Мосбиржи на 5%, а также акции Whoosh, ММК и Северстали из-за финансовых результатов. Я эти компании из своего портфеля не убираю. Правда, ММК у меня не было, только ВУШ и Север. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции РФ и облигации. Там ещё больше контента.

Добавили:

Транснефть-ап

Почему? Сильная отчётность за 1П2023 и сплит акций, который позволит большему количеству инвесторов их покупать.

Позитив

Почему? Вывод продукта MaxPatrol O2, прогноз по финансовым показателям в 2П2023.

Мечел

Почему? Ожидание восстановления показателей и низкая цена. Показатель EV/EBITDA всего 2,4, а доходность свободного денежного потока FCF 60%.

Русал

Почему? Во-первых, из-за роста доллара, во-вторых, потому что цены на алюминий на дне и будут расти, также EV/EBITDA в районе 3,5.

Оставили:

X5

Почему? Сохранение высоких темпов выручки и инфляция, заложенная в товары.

Лукойл

Почему? Отчётность за 1П2023 выше конценсуса, а также ожидание высоких дивидендов.

Эталон

Почему? Сильные результаты 1П2023 и в ожидание новостей о возможной редомициляции.

Роснефть

Почему? Почти не упали темпы добычи, сильная отчётность за 1П2023 и ожидание хороших дивидендов делают Роснефть интересной.

Сбербанк

Почему? Высокая рентабельность капитала, рекорды по выдаче кредитов, ожидание дивидендов 30 рублей или даже больше на акцию.

Сургутнефтегаз-ап

Почему? Ожидают дивиденды с доходностью 27%. Лично у меня к эток компании вопросы, потому что не знаю, будут ли они когда-нибудь делить кубышку между миноритариями.

В целом — ничего нового не вижу тут. Правда, в отличие от других профессионалов, они в топе видят X5. Поскольку мой горизонт инвестирования ограничен только моей фантазией, я держу Сбер, Роснефть, Лукойл, Русал и Мечел — на мой взгляд, фундаментально сильные компании. Это не значит, что другие слабые, конечно. Просто не успел их взять по приемлемым ценам;)

Если же говорить про их топ, то они его регулярно обновляют, так-то несколько месяцев назад там были другие компании. Полгода назад из этого списка были: Сбер, Роснефть, Сургут-ап и Позитив.

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