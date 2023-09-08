Эксперимент со скидками в Озоне. Финал спустя 17 месяцев

Завершил эксперимент спустя 17 месяцев (апрель 2022 — август 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Спойлер: за 2–3 года. Спойлер №2: я так и не накопил;)

В ходе эксперимента я считал экономию от использования Озон-карты. Стоимость телека размером ровно 50″ рассматривал до 50 000, в итоге мне это надоело, и я купил телек за 42 000.

Особо внимательные читатели обратили внимание, что я не подводил итоги июля, так что подведу итоги сразу за 2 месяца и расскажу, что купил в итоге, и какую часть удалось накопить.

Какую скидку я считал?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считал только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в июле и августе?

А хрен его знает, по ощущениям ничего. Конечно, есть шанс, что будет что-то выгодное с октября по январь, там как раз будут распродажи всякие. Но летом сезон был мёртвый.

Что сделал я?

Я перестал покупать продукты в Озон Фреш, в связи с этим траты в Озоне снизились. Впрочем, я покупал там много всего по мелочи, да и кое-что съедобное брал тоже (манго, например, one love).

За едой я решил гонять в магазины X5, там и цены всё же ниже, и программа лояльности отличная. С Пакетом X5 — более 10% выходит. Ну, с моими покупками, потому что часто беру готовую еду (роллы от Много Лосося, например, с кэшбэком 20%). Ну и ходить полезно, когда работаешь удалённо, даже поход в магазин гуд.

Теперь го к цифрам.

За июль-август:

Потрачено: 19 655 ₽.

Накоплено скидками: 1 576 ₽.

Средний процент скидки: 8,01%.

За 17 месяцев:

Потрачено: 329 966 ₽.

Накоплено: 20 953 ₽.

Средний процент скидки: 6,35%.

На том и зафиксируемся. Сначала итоги.

6,35% — хорошая скидка. Реально, причём, не какие-то фейковые цены, а адекватные. Я всегда сравнивал цены с другими магазинами и маркетплейсами, не покупал, если где-то дешевле. Кроме продуктов, конечно же, цены на них похожи на Магнолию или Перекрёсток, например, выше Пятёрочки или Дикси, но ниже, чем в ВВ или тем более Азбуке. Вряд ли я тут кому-то открыл Америку. Лавно сильно дороже Фреша. Кофе, который был зачастую драйвером покупок, я стал покупать в Перекрёстке. Оказалось, что тот же самый кофе там дешевле, хоть это и парадоксальным открытием стало для меня. Озон — топчик, я там собрал ПК, в том числе видеокарту брал, ни разу не было проблем, а если приезжало не то, то не возникало проблем с отказом. Реально, рекомендую. Лучше, чем ВБ, СММ и ЯМ. Но это субъективно, конечно. Программу лояльности быстро порезали. Когда сервис разгоняется, она всегда топчик, потом стала уже не такой щедрой.

4k-телевизор

Сначала я выбрал Hisense 50E7HQ с QLED. Но что-то пошло не так. Первый оказался с разбитой матрицей, поменяли. Второй перестал работать через полтора дня. Вернул.

В итоге вместо китайчика выбрал Samsung UE50AU7002U без QLED — одну из самых простых моделей, но надёжную и, как показал опыт использования, с прекрасным экраном и без всяких этих ваших новомодных технологий.

Купил я его не в Озоне, а в М.Видео. Тут всё сложилось. У них классная программа лояльности, а телек этот стоит там как в Озоне. Также по карте Альфы 5% кэшбэк. Итого 25%, неплохо.

Телек настолько крутой, что уже на следующий день после покупки он стал стоить 44 999 вместо 42 999. Я заплатил 42 120 (бонусы какие-то списали), 2 000 вернут кэшбэком в Альфе, а 8 424 рублей кэшбэка вернут в М.Видео. Как раз что-то там ещё и куплю ненужное.

Но на следующий день он подешевел до 38 999. Не понимаю, как это работает.

Ну да ладно, не возвращать же телевизор ещё раз.

Телевизором доволен, эксперимент объявляю завершённым на 50% или 66% с учётом стоимости телека минус кэшбэк. Чур за мной не повторять, просто можно иметь в виду, что можно в среднем получать 6–7% скидки в Озоне. Это хороший уровень, выше, чем по повышенным категориям по картам банков. Накопить на телек можно, но довольно долго.

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