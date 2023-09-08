Мартышкин портфель. Итоги первого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился первый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Ранее был эксперимент портфелем случайных акций, где обезьяний портфель обогнал за год индекс на 27%. Эти портфели «на фантики», то есть, деньги ненастоящие. А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Сервис учета доходности инвестиций в акции и облигации - intelinvest.ru

intelinvest.ru

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Здесь нет сильных изменений. Лучше всего Лукойл: +8,55%. В плюсе также Роснефть, Новатэк, Газпром. Остальные в минусе. Хуже всего Яндекс: -6,72%.

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Лучше всего СаратовЭнерго-ао: +81,18%. В минусе только Русгрэйн: -1,63%. Остальные акции дали плюс примерно от 4% до 40%.

Результаты первого месяца

Народный портфель: +0,5%

Мартышкин портфель: +22,16%

Мартышка бодро начала. Сразу же оставила народный портфель далеко позади, но это ничего не означает, ведь всё может измениться с точностью до наоборот.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.