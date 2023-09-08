Мартышкин портфель. Итоги первого месяца инвестиционного эксперимента

Ранее был эксперимент портфелем случайных акций, где обезьяний портфель обогнал за год индекс на 27%. Эти портфели «на фантики», то есть, деньги ненастоящие. А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.
Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.
Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.
Сервис учета доходности инвестиций в акции и облигации - intelinvest.ru
Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.
Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366
Здесь нет сильных изменений. Лучше всего Лукойл: +8,55%. В плюсе также Роснефть, Новатэк, Газпром. Остальные в минусе. Хуже всего Яндекс: -6,72%.
Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.
Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/
Лучше всего СаратовЭнерго-ао: +81,18%. В минусе только Русгрэйн: -1,63%. Остальные акции дали плюс примерно от 4% до 40%.
Результаты первого месяца
Народный портфель: +0,5%
Мартышкин портфель: +22,16%
Мартышка бодро начала. Сразу же оставила народный портфель далеко позади, но это ничего не означает, ведь всё может измениться с точностью до наоборот.
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