Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги первого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился первый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
8
Мартышкин портфель. Итоги первого месяца инвестиционного эксперимента
Фото freepik.com

Ранее был эксперимент портфелем случайных акций, где обезьяний портфель обогнал за год индекс на 27%. Эти портфели «на фантики», то есть, деньги ненастоящие. А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Сервис учета доходности инвестиций в акции и облигации - intelinvest.ru

intelinvest.ru

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Здесь нет сильных изменений. Лучше всего Лукойл: +8,55%. В плюсе также Роснефть, Новатэк, Газпром. Остальные в минусе. Хуже всего Яндекс: -6,72%.

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Лучше всего СаратовЭнерго-ао: +81,18%. В минусе только Русгрэйн: -1,63%. Остальные акции дали плюс примерно от 4% до 40%.

Результаты первого месяца

  • Народный портфель: +0,5%

  • Мартышкин портфель: +22,16%

Мартышка бодро начала. Сразу же оставила народный портфель далеко позади, но это ничего не означает, ведь всё может измениться с точностью до наоборот.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

46 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Маркетплейсы

    Эксперимент со скидками в Озоне. Финал спустя 17 месяцев

    Завершил эксперимент спустя 17 месяцев (апрель 2022 — август 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Спойлер: за 2–3 года. Спойлер №2: я так и не накопил;)

    35
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов

    Платежный календарь страхует от кассовых разрывов. По сути это план на будущее о том, когда вы получите деньги, а когда потратите.

    Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов
    2,3 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Задумались о новой работе? Выбирайте лучшее предложение из подборки вакансий дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    137
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

    Первая полноценная рабочая неделя осени подходит к концу. В столице начались дожди, немного грустно. А знаете где всегда весело? Правильно, в Трибуне! У нас на этой неделе было много всего интересного. Подготовили небольшой обзор самого-самого.

    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
    33
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Инвестиции

    Инвестиции в себя. Как прокачать свой человеческий и социальный капитал?

    Последние несколько месяцев усиленно тусю в одном клубе предпринимателей. Знакомлюсь там с разными интересными людьми — ну вот как с Вячеславом Васильевым, который меня пригласил на подкаст — обсудили с ним эти ваши любимые «инвестиции в себя», человеческий и социальный капитал, ну и вообще любые виды капитала в расширительном понимании.

    21
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Зарплата

    Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

    Сама по себе замена имеет право быть. Никто вам не запретит, будучи участником компании, одновременно с этим оказывать ей же услуги по управлению, например, или вести юридические дела, вести учет или заниматься рекламой, маркетингом. Ну вот нельзя запретить это. Тогда в чем дело?

    Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?
    66
    Логотип Такском
    Такском
    ЭДО

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

    В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества
    602
    Читать еще