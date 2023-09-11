Мосбиржа в августе: безумный рост объёмов торгов, особенно акциями, 3,4 млн активных инвесторов, золото всё ещё популярно

Мосбиржа поделилась итогами августа 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель августовского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню август с июлем, так проще оценить динамику.

Если сравнивать с августом прошлого года, то рост составил впечатляющие 57%.

Очень сильно выросли объёмы торгов акциями — на 67% м/м! Также выросли объёмы на срочном рынке, золото продолжает пользоваться популярностью. Физлица продолжают нести на биржу свои деньги.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2023 года достигло 26,81 млн (+422 тысячи человек за август), ими открыто 45,9 млн счетов (+1 млн счетов за август), а всего с начала года пришло более 3,5 млн человек.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июле составило 3,4 млн человек (3 млн в июле). Растёт количество активных инвесторов, а август стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в августе снова увеличилась и составила 82,7% (в июле 78,9%). Физлица продолжают отдуваться за себя и того парня (юрлицо), при этом они активно пополняют счета новыми деньгами.

Общий объём торгов в августе вырос на 22,95% и составил 127,5 трлн рублей (103,7 трлн в июле).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на гигантские 67,68% и составил 3 268,1 млрд рублей (1 949 млрд рублей в июле). Это 2,56% всего объёма (было 1,88%). Это рекорд с февраля 2022. Индекс на новых максимумах, начался новый дивидендный сезон, ключевая ставка высокая и с высокой степенью вероятности снова поднимется в сентябре. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 29,7% и ап 7,4% соответственно), Газпрома (16,9%), ЛУКОЙЛа (13,5%), Норникеля (7%), Сургутнефтегаза-п (6,1%), Яндекса (5,7%), Роснефти (5,5%), НОВАТЭКа (4,5%) и Магнита (3,7%). Список как и в июле.

Объём торгов облигациями увеличился на 8,71% и составил 1 797,5 млрд рублей (1 653,4 млрд рублей в июле). Облигации снова уступили акциям по объёму, в этот раз отрыв гигантский — в 2 раза. Доля от всех торгов — 1,41% (было 1,59%).

В августе на фондовом рынке Московской биржи размещено 70 облигационных займов (в июле было 68) на общую сумму 3 397,2 млрд рублей (в июле 2 357,5 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 2 421,9 млрд рублей (в июле 1 370 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Размещений было много, несмотря на поднявшуюся ставку ЦБ. Например, Глобал Факторинг Нетворк, ВСК, ФЭС-Агро, Новые Технологии, Селектел, Интерлизинг — самые интересные на мой взгляд, которые были. Не все успели до поднятия ставки ЦБ.

Срочный рынок вырос на огромные 55% и составил 9,3 трлн рублей (6 трлн рублей в июле) или 7,29% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок прилично вырос на 24,4% и составил 34,1 трлн рублей (27,4 трлн рублей в июле). Это 26,74% объёма. Третий месяц подряд большой рост. Рубль стремительно падает, держать валюту считается хорошей практикой (всегда).

Денежный рынок вырос на 17,48% и составил 76,6 трлн рублей (65,2 трлн рублей в июле). 60,07% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно растут объёмы торгов золотом и другими металлами. В августе объём повторился.

Объём торгов составил 53,5 млрд рублей (столько же, 53,5 млрд рублей, в июле), в том числе объем торгов золотом – 52,3 млрд рублей.

Видим большие объёмы торгов золотом, это почти весь объём по драгметаллам. Кто-то продолжает мощно закупаться в последние 7 месяцев. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля. Девальвация рубля как раз происходит прямо сейчас. Доллар и евро штурмуют новые высоты.

Что в итоге? Мы видим очень большой рост в объёмах по всем рынкам, но самый фантастический рост в акциях и фьючерсах. Рынок настроен крайне позитивно, принося всё больше и больше новых денег. Облигации поспокойнее. Очень активно продолжают брать золото. Ключевая ставка ЦБ может подняться снова в сентябре. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс никуда не поднимается. Об этом я писал подробнее тут.

Смотрите внимательно. В долларах RTS снова упёрся в уровень 1060 пунктов (уже снова отступил). Синий — индекс RTS, золотой (но только по цвету) — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 82,7% всего объёма. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на рост индекса. Второй фактор роста — дивиденды. Третий — девальвация рубля, многим компаниям слабый рубль идёт в плюс, в частности экспортёрам. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно осторожно идут на рынок акций. Валюта и золото защищают от инфляции.

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