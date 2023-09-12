Греф, Костин, ключевая ставка и трэш-токи Набиуллиной

Пока большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, Герман Оскарович и Андрей Леонидович не ждут такого поворота. Для укрепления рубля хватает трэш-токов Эльвиры Сахипзадовной.

Греф:«Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

Костин: «Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации на валютном рынке и снижению курса доллара, ЦБ воздержится пока от повышения ставки».

Любопытно, неужели курс доллара напугали одними разговорами, и теперь достаточно лишь нагнетать перед заседаниями по КС, что будет повышение?

Так сказать, трэш-ток от Набиуллиной. 🤬

Что в итоге влияет на укрепление нашей национальной валюты?

так называемые валютные интервенции ЦБ или даже просто их ожидания;

повышение ключевой ставки (очень странно работает);

трэш-токи Набиуллиной;

рост выручки отечественных экспортеров (если продавать будут);

а также действия спекулянтов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.