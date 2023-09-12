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igotosochi
Экономика России

Греф, Костин, ключевая ставка и трэш-токи Набиуллиной

Пока большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, Герман Оскарович и Андрей Леонидович не ждут такого поворота. Для укрепления рубля хватает трэш-токов Эльвиры Сахипзадовной.
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Греф:«Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

Костин: «Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации на валютном рынке и снижению курса доллара, ЦБ воздержится пока от повышения ставки».

Любопытно, неужели курс доллара напугали одними разговорами, и теперь достаточно лишь нагнетать перед заседаниями по КС, что будет повышение?

Так сказать, трэш-ток от Набиуллиной. 🤬

Что в итоге влияет на укрепление нашей национальной валюты?

  • так называемые валютные интервенции ЦБ или даже просто их ожидания;

  • повышение ключевой ставки (очень странно работает);

  • трэш-токи Набиуллиной;

  • рост выручки отечественных экспортеров (если продавать будут);

  • а также действия спекулянтов.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Экономика России

    Греф, Костин, ключевая ставка и трэш-токи Набиуллиной

    Пока большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, Герман Оскарович и Андрей Леонидович не ждут такого поворота. Для укрепления рубля хватает трэш-токов Эльвиры Сахипзадовной.

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