Греф, Костин, ключевая ставка и трэш-токи Набиуллиной

Греф:«Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».
Костин: «Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации на валютном рынке и снижению курса доллара, ЦБ воздержится пока от повышения ставки».
Любопытно, неужели курс доллара напугали одними разговорами, и теперь достаточно лишь нагнетать перед заседаниями по КС, что будет повышение?
Так сказать, трэш-ток от Набиуллиной. 🤬
Что в итоге влияет на укрепление нашей национальной валюты?
так называемые валютные интервенции ЦБ или даже просто их ожидания;
повышение ключевой ставки (очень странно работает);
трэш-токи Набиуллиной;
рост выручки отечественных экспортеров (если продавать будут);
а также действия спекулянтов.
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