Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ

Я, признаюсь, не фанат флоатеров, как и инфляционных ОФЗ-ин, и у себя в канале чаще пишу про ВДО и надёжные корпоративные бонды, но при высокой ставке ЦБ они дают доходность на уровне ВДО при значительно меньших рисках (даже в квадрате).
Рисёрч позволил выбрать вот такие выпуски, интересные по ликвидности и надёжности. Все ОФЗ-ПК привязаны к RUONIA. Обычно RUONIA чуть-чуть ниже ключевой ставки. Бонусом в конце — ВДО.
ОФЗ
Это все облигации 29 серии. Их больше, если не ошибаюсь, всего 18 выпусков, но не все достаточно ликвидны. Вот наиболее ликвидные с разными сроками погашения, которые можно подбирать в зависимости от целей.
ОФЗ 29006
ISIN: SU29006RMFS2.
Купон: RUONIA+1,2%.
Погашение: 29.01.2025.
ОФЗ 29007
ISIN: SU29007RMFS0.
Купон: RUONIA+1,3%.
Погашение: 03.03.2027.
ОФЗ 29008
ISIN: SU29008RMFS8.
Купон: RUONIA+1,4%.
Погашение: 03.10.2029.
ОФЗ 29009
ISIN: SU29009RMFS6.
Купон: RUONIA+1,5%.
Погашение: 05.05.2032.
ОФЗ 29010
ISIN: SU29010RMFS4.
Купон: RUONIA+1,6%.
Погашение: 06.12.2034.
ОФЗ 29014
ISIN: SU29014RMFS6.
Купон: RUONIA+0%.
Погашение: 25.03.2026.
ОФЗ 29021
ISIN: SU29021RMFS1.
Купон: RUONIA+0%.
Погашение: 04.04.2024.
ОФЗ 29022
ISIN: SU29022RMFS9.
Купон: RUONIA+0%.
Погашение: 20.07.2033.
Корпоративные с высоким рейтингом
Ликвидные и надёжные. Есть и другие, но в целом достаточно этих выпусков.
РусГидро, выпуск РусГидБП10
ISIN: RU000A106037.
Купон: КС+1,3%.
Погашение: 20.03.2028.
Инфраструктурные облигации Дом РФ, выпуск ИнфрОблР6
ISIN: RU000A106P97.
Купон: RUONIA+1,3%.
Погашение: 26.08.2027.
Норильский никель, выпуск НорНик Б09
ISIN: RU000A1069N8.
Купон: RUONIA+1,3%.
Погашение: 17.05.2028.
Газпром капитал, выпуск ГазпромК07
ISIN: RU000A106375.
Купон: RUONIA+1,3%.
Погашение: 05.04.2028.
ВЭБ РФ, выпуск ВЭБР-37
ISIN: RU000A106LL5.
Купон: RUONIA+1,8%.
Погашение: 25.08.2032.
РЖД, выпуск РЖД 1Р-26R
ISIN: RU000A106K43.
Купон: RUONIA+1,3%.
Погашение: 19.07.2028.
ВДО
Ну и бонусом ВДО-красавчики, которые не побоялись взлёта ключевой ставки. Они более волатильны, могут быть недостаточно ликвидными, спред с RUONIA или КС здесь намного выше. Тут не все, но если уж хочется смотреть в ВДО-ПК, то для примера можно посмотреть на эти выпуски.
Пионер лизинг, выпуск ПионЛизБР5
ISIN: RU000A104V00.
Купон: RUONIA+7%.
Погашение: 15.04.2032.
Мосгорломбард, выпуск МГКЛ 1Р1
ISIN: RU000A104XJ9.
Купон: КС+9%.
Погашение: 29.12.2026.
Сибнефтехимтрейд, выпуск СНХТ БО-02
ISIN: RU000A104DZ7.
Купон: КС+6,5%.
Погашение: 19.12.2026.
Легенда, выпуск Легенда2Р1
ISIN: RU000A1067H4.
Купон: КС+5%.
Погашение: 06.05.2027.
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