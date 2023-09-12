Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ

Флоатеры — облигации с плавающим купоном, который зависит от RUONIA или ставки ЦБ. Они не так сильно реагируют на изменение ставки, то есть менее волатильны. Конечно, в идеале стоит их покупать перед повышением ключевой ставки, но кто же знает, что с ней будет дальше, так что хорошей практикой считается иметь их в портфеле.

Я, признаюсь, не фанат флоатеров, как и инфляционных ОФЗ-ин, и у себя в канале чаще пишу про ВДО и надёжные корпоративные бонды, но при высокой ставке ЦБ они дают доходность на уровне ВДО при значительно меньших рисках (даже в квадрате).

Рисёрч позволил выбрать вот такие выпуски, интересные по ликвидности и надёжности. Все ОФЗ-ПК привязаны к RUONIA. Обычно RUONIA чуть-чуть ниже ключевой ставки. Бонусом в конце — ВДО.

ОФЗ

Это все облигации 29 серии. Их больше, если не ошибаюсь, всего 18 выпусков, но не все достаточно ликвидны. Вот наиболее ликвидные с разными сроками погашения, которые можно подбирать в зависимости от целей.

ОФЗ 29006

ISIN: SU29006RMFS2.

Купон: RUONIA+1,2%.

Погашение: 29.01.2025.

ОФЗ 29007

ISIN: SU29007RMFS0.

Купон: RUONIA+1,3%.

Погашение: 03.03.2027.

ОФЗ 29008

ISIN: SU29008RMFS8.

Купон: RUONIA+1,4%.

Погашение: 03.10.2029.

ОФЗ 29009

ISIN: SU29009RMFS6.

Купон: RUONIA+1,5%.

Погашение: 05.05.2032.

ОФЗ 29010

ISIN: SU29010RMFS4.

Купон: RUONIA+1,6%.

Погашение: 06.12.2034.

ОФЗ 29014

ISIN: SU29014RMFS6.

Купон: RUONIA+0%.

Погашение: 25.03.2026.

ОФЗ 29021

ISIN: SU29021RMFS1.

Купон: RUONIA+0%.

Погашение: 04.04.2024.

ОФЗ 29022

ISIN: SU29022RMFS9.

Купон: RUONIA+0%.

Погашение: 20.07.2033.

Корпоративные с высоким рейтингом

Ликвидные и надёжные. Есть и другие, но в целом достаточно этих выпусков.

РусГидро, выпуск РусГидБП10

ISIN: RU000A106037.

Купон: КС+1,3%.

Погашение: 20.03.2028.

Инфраструктурные облигации Дом РФ, выпуск ИнфрОблР6

ISIN: RU000A106P97.

Купон: RUONIA+1,3%.

Погашение: 26.08.2027.

Норильский никель, выпуск НорНик Б09

ISIN: RU000A1069N8.

Купон: RUONIA+1,3%.

Погашение: 17.05.2028.

Газпром капитал, выпуск ГазпромК07

ISIN: RU000A106375.

Купон: RUONIA+1,3%.

Погашение: 05.04.2028.

ВЭБ РФ, выпуск ВЭБР-37

ISIN: RU000A106LL5.

Купон: RUONIA+1,8%.

Погашение: 25.08.2032.

РЖД, выпуск РЖД 1Р-26R

ISIN: RU000A106K43.

Купон: RUONIA+1,3%.

Погашение: 19.07.2028.

ВДО

Ну и бонусом ВДО-красавчики, которые не побоялись взлёта ключевой ставки. Они более волатильны, могут быть недостаточно ликвидными, спред с RUONIA или КС здесь намного выше. Тут не все, но если уж хочется смотреть в ВДО-ПК, то для примера можно посмотреть на эти выпуски.

Пионер лизинг, выпуск ПионЛизБР5

ISIN: RU000A104V00.

Купон: RUONIA+7%.

Погашение: 15.04.2032.

Мосгорломбард, выпуск МГКЛ 1Р1

ISIN: RU000A104XJ9.

Купон: КС+9%.

Погашение: 29.12.2026.

Сибнефтехимтрейд, выпуск СНХТ БО-02

ISIN: RU000A104DZ7.

Купон: КС+6,5%.

Погашение: 19.12.2026.

Легенда, выпуск Легенда2Р1

ISIN: RU000A1067H4.

Купон: КС+5%.

Погашение: 06.05.2027.

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