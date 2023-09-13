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Валютный рынок

Какие акции сильнее всего коррелируют с курсом доллара?

В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара, но мне интереснее показалась их инфографика по корреляции российских акций с этой валютой. Как мы знаем, доллар всегда растёт, а рубль всегда отрицательно укрепляется, поэтому курсовые риски можно переложить на акции.
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Какие акции сильнее всего коррелируют с курсом доллара?
Photo: engin akyurt, Unsplash

Конечно же, другие риски при этом сохраняются. А вот так выглядит инфографика:

Сильнее всего корреляция оказалась у нефтяников: Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть, Лукойл, Газпромнефть. Транснефть отстаёт. Газовый Новатэк оказался более подверженным перепадам курса, чем Газпром.

Лично мне в принципе нравятся акции нефтяников. Они дивидендные, позволяют снизить курсовые риски. Для моего портфеля — то, что нужно.

Вот, к примеру, префы Сургутнефтегаза (синий) и доллар (золотой) за 6 месяцев:

Очень сильная корреляция у застройщиов: ПИК, Самолёт, Эталон. Финсектор тоже коррелирует неплохо: Сбер, Тинькофф, Мосбиржа. ВТБ тоже, хотя он сильнее коррелирует жадностью Костина, и то отрицательно.

Если говорить про инвестиции в недвижимость, то акции застройщиков сильно волатильны по сравнению с фондами недвижимости типа АБ7 или РД, но могут оказаться сильно интереснее в плане доходности (да и убытка тоже).

Также стоит выделить супермаркеты: Магнит, X5, FixPrice, OZON. Из айтишников высокий уровень корреляции у Яндекса и Headhunter. АФК Система, у которой большой портфель разных бизнесов, тоже в топе, тут же и их МТС.

Ещё в топе: энергетики Юнипро, Интер РАО и Мосэнерго, Совкомфлот, Ростелеком (сильнее МТС, к слову) и Норникель.

Все эти ребята будут расти, если будет расти доллар. В целом, даже при учёте, что у большинства инвесторов портфели небольшие, можно диверсифицироваться — выбор есть. Также хорошей практикой считается наличие в портфеле валюты.

А будет ли расти доллар?

Рано или поздно ещё как будет, но, возможно, не прямо сейчас. Есть мнение от аналитиков ТИ, что доллар будет стоить 85–90 рублей к концу года (это уровень лета 2023). Они полагают, что вместе с увеличением валютных продаж экспортерами, улучшением конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужением дисконта Urals к Brent это может привести к укреплению рубля до 90 рублей за доллар уже к концу сентября.

Кроме того, эксперты указали, что готовность властей принимать жесткие меры для сдерживания курса дает явный сигнал о том, что уровни около 100 рублей за доллар являются критическими. Поэтому потенциал ослабления рубля выше этой отметки в среднесрочной перспективе ограничен. Но на то они и эксперты, чтобы ошибаться. Так что будущего точно никто не знает.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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