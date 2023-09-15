4 облигации с защитой от инфляции — линкеры ОФЗ-ИН

Защититься от инфляции и обогнать её — задача, которая стоит перед любым инвестором, поскольку доходность ниже инфляции можно смело считать отрицательной. Защитить от инфляции могут: валюта и активы, привязанные к валюте, например, замещающие облигации или акции экспортёров.

Также это могут быть облигации с купоном, привязанным к RUONIA или ключевой ставке. И есть облигации, у которых номинал индексируется на размер инфляции.

Так называемые линкеры (ОФЗ-ИН) защищают от инфляции благодаря ежемесячной индексации номинала облигаций на уровень инфляции (с задержкой в три месяца) и купону в размере 2,5%. То есть, цена облигации растёт, а купон считается исходя из этой цены.

Линкеры получили заслуженную популярность при разгоне инфляции. До 2022 года на них смотрели не так охотно.

На данный момент есть 4 десятилетних линкера с полугодовыми купонами. Это облигации федерального займа с кодом 52. Если интересно, что значат все номера ОФЗ, я об этом писал тут.

Список ОФЗ-ИН

ОФЗ 52002

ISIN: SU52002RMFS1.

Дата размещения: 21.03.2018 — этот выпуск самый старый, сильнее всех уже вырос на размер инфляции.

Дата погашения: 02.02.2028.

Доходность: купон 2,5% + размер инфляции.

Текущий номинал: 1405,1₽.

ОФЗ 52003

ISIN: SU52003RMFS9.

Дата размещения: 12.08.2020.

Дата погашения: 17.07.2030.

Доходность: купон 2,5% + размер инфляции.

Текущий номинал: 1277,5₽.

ОФЗ 52004

ISIN: SU52004RMFS7.

Дата размещения: 08.09.2021.

Дата погашения: 17.03.2032.

Доходность: купон 2,5% + размер инфляции.

Текущий номинал: 1201,02₽.

ОФЗ 52005

ISIN: SU52005RMFS4.

Дата размещения: 15.03.2023 — этот выпуск самый свежий, самый длинный и ниже номинала.

Дата погашения: 11.05.2033.

Доходность: купон 2,5% + размер инфляции.

Текущий номинал: 1030,33₽.

Что важно понимать?

Во-первых, что доходность считается Мосбиржей и всеми брокерами по текущей цене в %% и купону 2,5%, поскольку инфляция в будущем неизвестна.

Во-вторых, нужно смотреть не только на цену в %% от номинала, но и на сам номинал. График показывается в %%, а номинал меняется ежеквартально. За счёт этого доходность повышается (при положительной инфляции) или уменьшается (при отрицательной инфляции).

В-третьих, нужно помнить про первоначальный номинал (1 000 рублей), дату с момента отсчёта и текущую стоимость.

Кроме того, рынок сам находит справедливую цену, поэтому на бирже цена может быть как выше, так и ниже номинала. Как и с любыми другими биржевыми облигациями.

То есть, график здесь нужно смотреть не так же, как графики акций или обычных облигаций. Чем старше выпуск, тем больше номинал. Инфляция же.

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