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Инвестиции

Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров

Позитивная (надеюсь) новость на днях чуть не прошла мимо. Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам». Но, конечно же, как всегда, есть нюанс. Не все брокеры в принципе будут предоставлять возможность покупки китайских акций даже «квалам».
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Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров
Photo: Dan Freeman, Unsplash

Например, подсанкционные брокеры отмалчиваются и пока «не дают информацию», а по факту, полагаю, и не предоставят такую возможность.

Что произошло?

СПб Биржа завершила перевод всех активов Гонконга в дружественную инфраструктуру. Ранее брокеры зарубили возможность «неквалам» покупать почти все активы, оставив им только несколько фондов. Акции купить было невозможно без заветного статуса.

Теперь же появилась возможность для того, чтобы брокеры, ранее ограничившие неквалифицированным инвесторам доступ к акциям Гонконга, вернули его обратно.

А что там можно купить и зачем?

Подробно я об этом уже писал, а если коротко, то это самые сильные компании Китая с листингом в Гонконге. Их акции очень дивидендные, поэтому присмотреться к ним стоит. При желании, естественно. Это и финсектор, и нефтянка, и металлурки, и айти — выбор есть, хотя далеко не все китайские акции доступны через СПб Биржу. Обещают расширять. Но там много нюансов с комиссиями, так что стоит их обязательно учитывать.

Риски-то остались?

Инфраструктурные риски благодаря дружественной цепочке снизились:

«Все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам на СПБ Бирже, также будут учитываться в дружественных депозитариях. Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов», — гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов.

Но полностью их исключать нельзя ни в коем случае:

«По мнению Банка России, реализуемые группой СПБ меры по диверсификации учетно-расчетной инфраструктуры снижают, но не исключат кастодиальные риски. Поэтому планируется продолжить практику информирования неквалифицированных инвесторов о рисках, связанных с вложениями в ценные бумаги иностранных эмитентов», — ЦБР.

Кастодиальный риск — это риск потери ценных бумаг, находящихся на ответственном хранении, из-за неплатежеспособности, халатности, использования активов не по назначению, мошенничества, ненадлежащего управления или неадекватного ведения учета хранения кастодианом.

Кастодиан (кастодиальный или депозитарный банк) — это банк, осуществляющий хранение ценных бумаг и иных финансовых активов клиентов, а также управление этими ценными бумагами. Кастодиальный банк может предоставлять такие услуги, как клиринг, расчеты по сделкам, валютные операции, операции займа ценных бумаг и др. Euroclear или Clearstream — это как раз кастодианы (депозитарные банки).

Кроме того, про риски на азиатских рынках можно почитать на РБК, очень увлекательно:

Например: «в странах Азии также достаточно часто фиксируются случаи, при которых финансовые инструменты и активы, а также сделки и деловые контакты ограничиваются в обороте по религиозному, культурному, национальному или иному признаку. В этой связи инвестиции в таких юрисдикциях сопряжены с риском их утраты по любому непредвиденному обстоятельству, которые в большей части непредсказуемы для российских управляющих и инвесторов».

Казино? Ну почти. В итоге, если и инвестировать в этот рынок, то стоит выбирать максимально надёжные компании, не забывая про диверсификацию. Лично я не планирую более 5% активов держать в гонконгских акциях. А пока — продолжаю изучать этот интересный рынок, а также решил уже заняться получением статуса квалифицированного инвестора, который должен подтвердиться уже в ближайшее время. Понятно, что для покупки гонконгских акций он может в скором времени и не потребоваться, но есть и другие интересные лично для меня активы, в первую очередь — ЗПИФы недвижимости (например, Парус плюсом к моим РД и АБ7) и ВДО, доступные только «квалам».

Альтернативы

Если говорить об альтернативах, то у квалифицированных инвесторов вообще-то есть возможность покупать акции недружественных стран. Пойдут ли они массово в Китай? Не факт, что-то пока не очень идут. «Неквалы» могут. Для фанатов азиатских валют есть также замещающие облигации в юанях. Не гонконгский доллар, но близко к нему. В конце концов, можно просто покупать юани и HKD, как и другие валюты, в том числе тот самый наличный доллар, тут квалификация вообще никакая не нужна.

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igotosochi

igotosochi

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Комментарии

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