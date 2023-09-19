19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор

Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый.

Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу.

Про нюансы инвестирования в китайские акции через СПб за HKD я писал тут. Сейчас они доступны квалам, но идёт работа по предоставлению возможность покупать их и неквалифицированным инвесторам.

В первую очередь из интересного — большая китайская четвёрка банков. Они крупнейшие не только в Китае, но и в мире. Являются системообразующими. Контролируются государством. Дивиденды у них самые большие в списке, как минимум, среди тех, что нам доступны через СПб. Доходность в HKD от 7% до 9%.

Bank of China Limited Class H

Старейший и 4-й по размеру банк Китая и мира.

Тикер: 3988.

ISIN: CNE1000001Z5.

Дивиденды за последние 5 лет: 7,11%, 7,03%, 10,63%, 11,27%, 9,96%.

Средняя доходность: 9,2%.

Agricultural Bank of China

Сельскохозяйственный банк КНР, но не только. 3-й по размеру банк Китая и мира.

Тикер: 1288.

ISIN: CNE100000Q43.

Дивиденды за последние 5 лет: 6,58%, 6,49%, 9,37%, 11,05%, 10,10%.

Средняя доходность: 8,72%

China Construction Bank

Китайский строительный банк. 2-й по размеру банк Китая и мира.

Тикер: 0939.

ISIN: CNE1000002H1.

Дивиденды за последние 5 лет: 6,16%, 5,81%, 7,87%, 9,65%, 9,69%.

Средняя доходность: 7,84%.

Industrial & Commercial Bank of China

Промышленно-торговый банк Китая. Крупнейший банк мира, хоть и довольно молодой. Соответственно, банк номер 1 в Китае. Любопытно, что размер дивидендов обратно пропорционален месту в четвёрке.

Тикер: 1398.

ISIN: CNE1000003G1.

Дивиденды за последние 5 лет: 5,81%, 5,36%, 7,54%, 9,54%, 9,20%.

Средняя доходность: 7,49%.

Далее посмотрим другие финансовые организации. У них тоже хорошая дивидендная история, хотя доходность ниже — от 5% до 7%. Тут финансовые корпорации и страховые компании.

К слову, дивидендная доходность в гонконгских долларах от 5% — довольно сильно. Если взять российские дивидендные акции нефтяников, то в ближайшие 12 месяцев ожидают от 8% до 12% — я уже писал об этом. Кроме СНГ, конечно, там ждут 20%+, но и консёрнов многовато по этому поводу. Да и в финсекторе у нас доходность похожая, правда вот разнообразия акций практически нет.

Итак.

CITIC Limited

Крупная ФПК, в которую входит банк и другие активы (энергетика, промышленность, недвижимость и др.)

Тикер: 0267.

ISIN: HK0267001375.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,34%, 4,46%, 8,89%, 7,87%, 7,90%.

Средняя доходность: 6,49%.

New China Life Insurance

Страховая компания, шестая по размеру в КНР и 46 в мире.

Тикер: 1336.

ISIN: CNE100001922.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,21%, 5,15%, 6,54%, 9,90%, 6,92%.

Средняя доходность: 6,34%.

PICC Property and Casualty

Народная страховая компания Китая.Номер 3 в Китае и 9 в мире.

Тикер: 2328.

ISIN: CNE100000593.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,86%, 5,37%, 7,74%, 7,46%, 7,07%.

Средняя доходность: 6,3%.

China Galaxy Securities

Финансовая компания, в топ-10 крупнейших брокерских компаний КНР.

Тикер: 6881.

ISIN: CNE100001NT6.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,30%, 4,27%, 6,44%, 9,92%, 7,23%.

Средняя доходность: 6,23%.

Postal Savings Bank of China

Почта-банк Китая. Номер 6 в Китае и 18 в мире.

Тикер: 1658.

ISIN: CNE1000029W3.

Дивиденды за последние 5 лет: 5,33%, 4,31%, 5,72%, 5,30%, 5,77%.

Средняя доходность: 5,29%.

China Pacific Insurance

Страховая номер 3 в Китае и 16 в мире.

Тикер: 2601.

ISIN: CNE1000009Q7.

Дивиденды за последние 5 лет: 4,49%, 4,28%, 4,78%, 5,56%, 6,53%.

Средняя доходность: 5,13%.

BOC Hong Kong

Холдинговая банковская компания, владелец Bank of China (Hong Kong) Ltd.

Тикер: 2388.

ISIN: HK2388011192.

Дивиденды за последние 5 лет: 5,04%, 5,68%, 5,29%, 4,42%, 5,10%.

Средняя доходность: 5,11%.

Остальные компании тоже очень сильные, но дивидендная доходность в них ниже 5%. Чтобы не перегружать пост скринами, далее без них.

CK Hutchison Holdings

Холдинговая компания, работает в сфере портов и сопутствующих услуг, розничной торговли, инфраструктуры и телекома.

Тикер: 0001.

ISIN: KYG217651051.

Дивиденды за последние 5 лет: 4,22%, 4,27%, 4,28%, 5,29%, 6,25%.

Средняя доходность: 4,86%.

China Life Insurance Company

Страховая номер 2 в Китае и 6 в мире.

Тикер: 2628.

ISIN: CNE1000002L3.

Дивиденды за последние 5 лет: 1,25%, 4,13%, 5,33%, 7,21%, 4,47%.

Средняя доходность: 4,48%.

Ping An Insurance Group Co of China

Страховая номер 1 в Китае и 2 в мире.

Тикер: 2318.

ISIN: CNE1000003X6.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,28%, 2,75%, 3,20%, 6,23%, 6,00%.

Средняя доходность: 4,29%.

China Merchants Bank

Банк номер 8 в Китае и 25 в мире.

Тикер: 3968.

ISIN: CNE1000002M1.

Дивиденды за последние 5 лет: 4,25%, 3,67%, 3,64%, 3,60%, 4,86%.

Средняя доходность: 4,00%.

CITIC Securities Company

Крупнейший китайский инвестиционный банк

Тикер: 6030.

ISIN: CNE1000016V2.

Дивиденды за последние 5 лет: 3,37%, 3,44%, 3,26%, 3,89%, 3,80%.

Средняя доходность: 3,55%.

Hong Kong Exchanges and Clearing

Биржа Гонконга, где покупают акции.

Тикер: 0388.

ISIN: HK0388045442.

Дивиденды за последние 5 лет: 2,96%, 2,65%, 1,92%, 1,95%, 2,12%.

Средняя доходность: 2,32%.

AIA Group Limited

Крупнейшая гонконгская страховая, номер 33 в мире.

Тикер: 1299.

ISIN: HK0000069689.

Дивиденды за последние 5 лет: 1,75%, 1,55%, 1,42%, 1,86%, 1,77%.

Средняя доходность: 1,67%.

China International Capital Corp (CICC)

Ведущий инвестиционный банк Китая.

Тикер: 3908.

ISIN: CNE100002359.

Дивиденды за последние 5 лет: 1,41%, 0,00%, 1,23%, 2,00%, 1,47%.

Средняя доходность: 1,22%.

Планирую добавлять в свой китайский портфель акции из первой десятки. Дивидендная доходность выше 5% в HKD — более чем приемлемо.