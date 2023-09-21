Свежие облигации: Бизнес Альянс на размещении

Смутные времена предлагают мутные схемы от эмитентов, а в некоторых случаях — насмешку над инвесторами, от которых эмитенты хотят получить денег. Нужно быть готовыми к этому, поэтому сегодня смотрим на новый выпуск Бизнес Альянса — лизинговой компании восемнадцатого эшелона, которая решила сыграть с инвесторами в напёрстки.

Объём выпуска — 500 млн, доходность вниз от 16,5% к 13,5%. Срок 3 года, без оферты, без амортизации. Купоны 4 раза в год. Рейтинг BB от АКРА (август 2023).

ЛК «Бизнес Альянс» — лизинговая компания из Москвы, ведёт свою деятельность с 2006 года. С ЖКХ работает с 2020 года, также есть направления по лизингу оборудования, ж/д и дорожно-строительной техники и даже кораблей. Тикер: 🚜🚢 Сайт: http://www.lcba.ru

Выпуск: Бизнес Альянс-001Р-02.

Объём: 500 млн.

Начало размещения: 21 сентября.

Срок: 3 года.

Купонная доходность: 16,5% → 13,5%.

Выплаты: 4 раза в год.

Оферта: нет.

Амортизация: нет.

Почему Бизнес Альянс? Коммунальщикам нужно ещё больше тракторов?

Сначала — про плевок в душу инвесторам. А то вдруг кто-то упустит. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки первых трёх купонов — 16,5%, 4 — 16%, 5 — 15,5%, 6 — 15%, 7 — 14,5%, 8 — 14%, с 9 по 12 — 13,5%. И это в условиях низкого рейтинга BB. У того же Джи-Групп ориентир 15,5% на весь срок (повысили после повышения ключевой ставки с 14,5%). Есть и уже разместившиеся недавно ФЭС-Агро (14%), Интерлизинг (13,5%) и ДАРС (15%). Интер даже с дисконтом, а значит доходность выше.

Кроме того, есть первый выпуск БА (а он мне нравился в своё время) с купоном 14,85% и дисконтом. А тут — лесенка. Вниз. Если взять по номиналу и держать до погашения, то доходность будет менее 16%. Средняя купонная доходность 14,875%. Ну такое. От мелкого лизинга ожидаешь крепкий постоянный купон в районе 17–18%. Но наши ожидания — это наши проблемы.

Если говорить про бизнес, то раньше это была техника для коммунальщиков в Москве, о диверсификации говорить не приходилось. БА начал экспансию в других городах: СПб, Екатеринбург и Сочи. Там, как мы прекрасно понимаем, тоже нужна техника. Также изменилась структура: спецтехника для ЖКХ (39%), металлургическое оборудование (35%) и техники для транспортировки угля (22%). Ранее 88% было в ЖКХ.

Сама компания не относится к лидерам лизингового рынка и скромно занимает 46 место по объему портфеля за 6 месяцев 2023. В рейтинге 2022 от Эксперт РА — 93 место. Многие известные эмитенты находятся где-то рядом или выше: Лизинг Трейд, Соби-Лизинг, Техно Лизинг, ПР Лизинг, Роделен (кстати, тоже скоро размещение будет, не пропустите). А у таких компаний как Европлан или Балтийский Лизинг ставки намного ниже, не говоря уже про Ресо Лизинг или ГТЛК. Для сравнения: портфель Бизнес Альянса в 50 раз меньше, чем у Европлана (5 млрд против 250 млрд рублей). Про монстров типа Сбера, ГПБ или ВТБ вообще молчу, там другая лига даже по сравнению с Европланом и БЛ.

У БА снизился за год показатель достаточности капитала (ПДК) с 14,7% до 10%, что в свою очередь обусловлено ростом портфеля, опережающим капитализацию компании. При этом растёт лизинговый портфель (прогноз за 2023 — 10 млрд против 7,5 млрд в 2022). Прогнозная Чистая прибыль за 2023 — 92 млн против 64 млн в 2022.

Нельзя сказать, что БА — прямо классная компания, облигации которой нужно котлетить. Классическая лизинговая модель может пошатнуться у мелкой компании из-за дорогих денег и проблем лизингополучателей, диверсификация всё же слабовата. Добавляет негатива условия по выпуску. Если бы купон был постоянным, я бы на небольшую долю портфеля поучаствовал. При снижаемом купоне — не очень-то и интересно, так что без меня.

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