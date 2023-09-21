Святой рандом сентября. MAGN (дивидендные акции ММК)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Приволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Сегежа, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк.

А в сентябре случайной компанией оказался Магнитогорский Металлургический Комбинат. Так вышло, что у меня этих акций в портфеле не было. Теперь есть.

Акции ММК торгуются на данный момент примерно по 50 рублей, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 10 лотов, что я и сделал по цене 50,58 рублей (после этого они традиционно подешевели). Вполне вероятно, что буду их покупать позже ещё.

Инвестиционный бюджет в сентябре в большей степени идёт на облигации, тем более ставка ЦБ поднялась, что даёт солидную доходность по бондам. Например, из новенького — от Джи-Групп понравился выпуск. Но и акции дешевеют, так что надеюсь, будет ещё много возможностей по ним.

Что такое ММК?

ММК — российский металлургический комбинат в городе Магнитогорск Челябинской области. Один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Производит сталь, чугун, металлопродукцию, в том числе для автопрома. В РФ располагается на почётном 3 месте среди чёрных металлургов.

Хороший рандом?

Как раз не так давно ММК отчитался по МСФО за 1П2023. Несмотря на санкции и снижение производства, дела у компании идут неплохо. Выручка сократилась на 12,5% в годовом выражении, до 353 млрд, во многом на фоне снижения цен на сталь. В результате EBITDA уменьшилась на 14,5%, до 88 млрд, рентабельность осталась высокой — 25%. Свободный денежный поток сократился на 48% до 9 млрд, отражая рост капитальных затрат на 36% г/г. Показатель Чистый долг / EBITDA отрицательный, на уровне -0,6.

Если сравнивать производство в 1П2023 с 1П2021, оно почти вернулось к прежним уровням. Чугун и товарная металлопродукция слегка отстают, железнорудное сырьё отстаёт почти на треть. Если сравнивать с 1П2022, то всё кроме железнорудного сырья стало лучше.

Сложности и манёвры

Компании сектора черной металлургии (Северсталь, ММК и НЛМК) отказались от выплаты дивидендов за 2022 год. В 2022 году недружественные страны закрыли свои рынки для российских компаний и вынудили их переориентировать поставки на внутренний или другие внешние рынки. Доля поставок на внутренний рынок у ММК превышает 90%. До санкций было около 80%. Не смотрели на ЕС, можно и не начинать. Все смотрят теперь на восток.

Но ММК всё же больше смотрит на внутренний рынок: готовы выйти на рынок кораблестроения, также есть сфера автомобилестроение, это не говоря уже про прокат. Металл много где используется, в том числе в строительстве, так что варианты для манёвнов есть и внутри страны, и на востоке.

История дивидендов ММК

Дивиденды за 2022 год не платили. Эксперты отмечают, что ММК и другие металлурги предпочли оставить денежные средства на балансе, чтобы не привлекать новый долг для затрат по переориентации экспорта, завоеванию доли на внутреннем рынке, снижению себестоимости и реализации инвестиционных программ. Но поговаривают, что могут вернуться к выплатам. Северсталь и НЛМК у меня в портфеле уже были, теперь буду ждать дивиденды от всей этой троицы.

История же дивидендов у ММК очень хорошая. До 2022 года дивиденды стабильно росли, достигая даже 13%. Как только возобновятся выплаты, инвесторам станет хорошо. Дивполитика говорит следующее: выплата дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока, если показатель Чистый долг / EBITDA 1. Как я писал выше, сейчас показатель отрицательный.

Металлурги, и ММК в том числе, достаточно интересны для дивидендного портфеля, так что уверен, что выбор святого рандома хороший.

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