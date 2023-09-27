6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR

Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить.

Конечно, можно туда и на всю котлету в долгосрок, но тогда будет исключительно средняя доходность денежного рынка без премии, которую можно получить в других инструментах, в частности в облигациях.

Хорошей практикой считается использование этих фондов на краткосрочные периоды. Также здесь с высокой степенью вероятности будет отсутствовать волатильность, то есть, паи подобного фонда всегда слегка растут. А что это вообще за фонды и что в них?

Фонды (на денежный рынок) инвестируют в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО (REPO - Repurchase agreement / обратный выкуп) с ЦК (Центральный Контрагент) под ОФЗ с КСУ (Клиринговый Сертификат Участия). Если попытаться понять, что это значит, то сначала это кажется очень очень сложно, потом — вообще не сложно.

Это покупка ценных бумаг с обязательством продать их в определенный срок по заранее оговоренной цене.

С помощью договора обратного РЕПО продавец получает возможность быстро одолжить деньги. В отличие от обратного, обычный (прямой) договор РЕПО — это возможность одолжить деньги. Ценными бумагами тут являются ОФЗ. То есть, грубо говоря, компании одалживают деньги под залог ОФЗ по фиксированной на дату и срок ставке.

Вот, например, ставки RUSFAR (в рублях) на 27 сентября. На день — 12,48%. На неделю — 12,68%. На месяц — 12,91%. На 3 месяца — 13,11%.

Исторические значения (в рублях) за год на день, месяц, 3 месяца:

Ставки близки с ключевой ставке ЦБ.

Существуют 6 фондов на рубль и один на юань. Если говорить про исправно функционирующие, то вот они, всего 4 (3 рублёвых и 1 юаневый):

LQDT — ВИМ (ВТБ) — Ликвидность, ₽

Комиссия: максимум 0,5% от СЧА в год.

Рост с начала года: + 5,69%.

Старейший из этих фондов. Он хорошо себя зарекомендовал, показывает отличную ликвидность, но вот в периоды пиковых объёмов всё же бывают пробои, как было в феврале или сентябре 2022.

Бонус: комиссия 0% за сделки в ВТБ Инвестициях. Очевидно, что клиентам этого брокера на других смотреть нет смысла.

AKMM — Альфа-Капитал — Денежный рынок, ₽

Комиссия: максимум 0,34% от СЧА в год.

Рост с начала года: + 5,67%.

У этого фонда от Альфы самая низкая комиссия за управление, за счёт этого с начала года доходность незначительно выше, чем у LQDT.

SBMM — УК Первая (Сбер) — Инструменты денежного рынка, ₽

Комиссия: максимум 0,55% от СЧА в год

Рост с начала года: + 5,33%

Фонд от Сбера с начала года имеет худшую из трёх фондов доходность. Возможно, комиссия была реализована по-максимуму или УК в этом году просто хуже управляла фондом.

Бонус: комиссия 0% за сделки в Сбер Инвестициях. Очевидно, что клиентам этого брокера на других смотреть нет смысла.

График по трём этим фондам:

SBCN — УК Первая (Сбер) — Фонд Сберегательный в юанях, ¥

Комиссия: максимум 0,7% от СЧА в год

Сравнить юаневый фонд не с чем, так что можно сравнить с юанем. Фонд совсем молодой, запустился с января, вот с начала года и сравним.

Рост фонда с начала года: + 31,19%.

Рост юаня с начала года: + 29,44%.

Получается, что фонд выгоднее, чем держать просто в юанях. Доходность вышла 1,75%. Если есть желание просто покупать юани, то это хорошая альтернатива. Также можно покупать юаневые облигации или акции на гонконгской бирже, но за HKD.

Если говорить про фонды, в которых что-то пошло не так, то вот они:

TMON — Тинькофф — Денежный рынок, ₽

Этот фонд самый молодой, у него какие-то проблемы с волатильностью, возможно, с управлением. Забавно, но в Тинькофф Инвестициях этот фонд недоступен, при этом у других брокеров есть. Тинькофф заботится о своих клиентах, видимо, намекая, что не надо там этого. Комиссия — до 0,19% от СЧА до 2025 и будет до 0,59% после. На всякий случай не рассматривал бы его.

RCMM — Райф — Денежный рынок, ₽

Фонд перестал функционировать, хотя и продолжает торговаться на бирже. Паи не растут, фондом не управляют. Нахождение Райфа в России под вопросом, возможно, что-то изменится в будущем, пока RCMM и другие фонды Райфа вне игры. Категорически не рассматривал бы его.

Ещё один важный момент — комиссии за покупку. В зависимости от тарифа брокера, комиссия может составлять от 0,01% до 0,5% (если не выше), в среднем от 0,06% до 0,3%. Чтобы фонд отработал комиссию, придётся подождать несколько дней, поэтому есть смысл их покупать на срок от 1 недели до трёх месяцев (кроме LQDT на ВТБ и SBMM на Сбере). Также можно копить в таких фондах на дорогие активы или ждать, когда чёрный лебедь прилетит и обрушит акции любимой компании, которую хочется купить с дисконтом. Сидеть в этих фондах долго — решение нерациональное, разве что фонд на юани может быть неплохой альтернативой покупке китайской валюты. Но даже в юанях доходность крайне низкая.

В итоге, фонды на денежный рынок подойдут в первую очередь для краткосрочного сохранения капитала или парковки денег. Доходность тут низкая. Но они не падают в цене даже при изменении ставок, исключение — резкая распродажа или массовые закупки, когда цена может сильно отклониться от справедливой. В этом случае стоит использовать лимитные, а не рыночные заявки, особенно на большие суммы. Эти инструменты можно сравнить с накопительными счетами, но важно помнить, что продавая паи, всегда придётся платить налог на доход в отличие от НС в банке.