Итоги 27 месяцев инвестиций в дивидендные акции и облигации РФ. 2,613 млн рублей

1 октября, значит пора доставать зонт и подводить итоги сентября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 27 месяцев позади. Погнали!

Инвестиции

Итак, главная часть отчета. У меня 4 брокера (Альфа, Тинькофф, ВТБ и БКС), 1 депозит и 1 краудлендинг, из которого я выхожу. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) в этом году пополнил на 400 000 у основного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет).

Все БС считаются суммарно в один для отчёта — биржевой. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 сентября 2 517 705 ₽:

Депозит: 994 490 ₽

Биржевой: 1 523 215 ₽

Скачал третий сезон Ведьмака и получил промокод на 100 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать. 95к закинул на основной БС, а пятёрку — на БС, куда покупаю китайские акции.

Добил необходимый объём для получения статуса квала, тем самым потратившись на комиссии, теперь пробую получить его. Каких-то крупных покупок не было, добавлял разного понемногу.

Купил ЗПИФ Атриум, акции и облигации, ещё получал купоны, дивидендов не было.

Облигации: Делимобиль, CTRL, Azur, ВСК, ОФЗ-ин, Дарс.

Акции: ММК (это был рандом), Татнефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Газпром, ВУШ, Bank of China и Agricultural Bank of China.

Результат сентября (а он отрицательный) сделали акции и облигации, которые подешевели, а также затраты на комиссии за прокрутку объёмов (чуть больше 3 000). К слову, подешевели даже ЗПИФы недвижки. Вовремя купил АБ7 и РД, конечно. По данным Интелинвест доходность портфеля снизилась до около 12,5% по XIRR. Но просадка в итоге небольшая совсем.

Сентябрь детально так:

Депозит: 994 490 + 8 411 (проценты) = 1 002 901 ₽

Биржевой: 1 523 215 + 100 000 (пополнение) - 12 780 ₽ (отрицательный рост) = 1 610 435 ₽

Суммарно: 2 517 705 + 100 000 (пополнение) - 4 369 (отрицательный рост) = 2 613 336 ₽

Ставка ЦБ снова поднялась с 12% до 13%. Облигации пошли уверенно вниз, так как стало понятно, что теперь это надолго. Моя стратегия предполагает покупку новых выпусков бондов на размещениях, так что повышение ставки позволяет брать облигации с большей доходностью.

Поговаривают, что ставку могут поднять ещё выше. Также говорят, что она себя ещё не полностью отыграла. Говорят много всего, в том числе и про доллар по 150 (почему не про 250?). Говорят, что индекс выдохся. Говорят, что кур доят.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 002 901 ₽ (+192 901 или +23,81%).

Биржевой: 1 424 000 → 1 610 435 ₽ (+186 435 или +13,09%).

Суммарно: 2 234 000 → 2 613 336 ₽ (+379 336 или +16,98%).

Доходность XIRR: 12,5%.

Средняя сумма пополнения: 82 740 ₽ в месяц. Когда только начинал, ставил планку в 66 000. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не получается. В сентябре, правда, получилось.

А вот так это выглядит на графике

Доходность сентября получилась -0,17% или -2,08% в переводе на годовые. Портфель вырос на 96к, перешагнул отметку в 2,6 млн. За текущую сумму можно купить OMODA C5 в максималке с передним приводом или это 8,81 метра в Сочи по цене объявлений 295к за метр. Если недвижка пойдёт вниз, как обещают, к концу года будет более 10 метров.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации 50%, фонды недвижимости 15%, акции 35% (5% китайские). Сейчас 47%/17%/31% (95%) + заблокированные активы, фонды акций и деньги (5%). Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 12,44%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 14,3%. Депозиты — 11,21%.

В ИИ есть некоторое расхождение по суммам, так как там по заблокированным активам другие цены, чуть выше, чем у брокеров. В рублях здесь депозит и рубли на БС, которые под заявками, поэтому общая сумма больше, чем размер только депозита. В фондах ЗПИФы на недвижку и немного фондов акций (около 30 000).

Начал формирование портфеля китайских дивидендных акций с финсектора. Дополнительным бонусом будет отсутствие необходимости заполнять декларации по иностранным дивидендам. Планирую постепенно увеличивать их долю, добавляя различные сектора, в октябре пока что продолжу покупать банки.

Вклад перевалил за 1 млн. Неплохо. Акции приблизились к 0,5 млн, включая гонконгские.

Премиум

Перешёл на Альфа-премиум. Причём совершенно бесплатно. Для этого нужно иметь 3 млн денег на всех счетах Альфы, включая брокерские, а поскольку у меня ещё и подушка там на накопительном счёте (в отчёт она, естественно, не идёт), то есть все шансы уложиться после бесплатного пробного периода. Первые 3 месяца в любом случае бесплатно, так что на 2,8 млн подключил, нужно будет 200к довнести в октябре и ноябре, чтобы не платить.

Так-то и без премиума там отличные условия по кэшбэку, а с премиумом ещё интереснее. Ну и бонусные штуки: такси, бизнес-залы в аэропортах и пр. На самом деле, я пока вижу для себя интерес только в кэшбэках. Больше категорий и больше процент. Остальным при случае буду пользоваться, конечно.

Для чего мне статус квала?

Статус квалифицированного инвестора я делаю для того, чтобы иметь возможность покупать несколько интересных видов активов, которые неквалам недоступны.

Исходя из этого, выделил для себя активы, которые интересны: ЗПИФы Паруса на недвижку, фонд замещающих облигаций от Тинькофф и ВДО из микрофинансов.

Что ещё?

Сентябрь был довольно утомительным, так что ничего выдающегося. Много трудился, мало отдыхал. Ездил кукухой.

Мой телеграм-канал подросс 5 220 до 5840 подписчиков (+620, неплохо). Ростом доволен. Это не рекорд, но кажется, что второй результат исторически.

Пополнил криптопортфель. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3 000 рублей в месяц, портфелю уже 5 месяца, в канале будет отчётик. Также думаю, куда переходить с Бинанса.

Продолжаю изучать рынок китайских дивидендных акций. После финсектора будет нефтегаз.

Не было времени на Resident Evil Village. Где бы его найти?

У моего стикерпака уже более 22 900 установок (+2 800). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 600 установок (+100).

Закрыл гештальт с 4k-телевизором. Телеком доволен, отлично показывает, рекомендую Samsung, а не Hisense.

Планы на октябрь: поиграть в RE Village. Пополнить БС на 100к. Получить квала и купить кое-что запрещённое для неквалов. Съездить куда-нибудь (но не кукухой). Пить пивко, пока осень.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.