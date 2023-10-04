Свежие облигации: ЯТЭК на размещении

Хотел какой-нибудь креативный заход придумать под пост, но ничего не вспомнилось кроме как «крут как якут». Так что смотрим на свежий выпуск Якутской топливно-энергетической компании и пытаемся понять, реально ли они сейчас круты с купоном от 15% или не такие уж якутские газовики и крутые.

Купоном в районе 15% у компаний даже с рейтингом A сейчас вряд ли кого-то можно удивить, при текущей ставке ЦБ, тем более с прогнозом повышения. Но 15% — более чем рабочая доходность. Недавно разместился Джи Групп с итоговым купоном 15,4%. До повышения ставок хорошо смотрелись Интерлизинг, Делимобиль, ДАРС и ФЭС-Агро, которые продолжают быть актуальными благодаря дисконту. Для секты свидетелей повышения ставки ЦБ до бесконечности есть флоатеры АФК Система. Для рисковых парней и девчонок есть Azur и CTRL — небольшие, но гордые лизинговые компании. А теперь будет ЯТЭК — по сравнению с прошлым выпуском у него купон заявлен огого! Неужели снизят?

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона 15,2–16% (что-то мне не верится, конечно, даже в нижнюю границу). Срок на 3 года, оферта через 1,5 года, без амортизации. Купоны квартальные. Рейтинг A от АКРА (апрель 2023).

ЯТЭК — основное и старейшее газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия) с 1967 года, работает в экстремальных климатических условиях. За время существования ЯТЭК потребителям Якутии было поставлено более 59 млрд м³ природного газа. Тикер: 🥶💨 Сайт: https://www.yatec.ru

Выпуск: ЯТЭК-001Р-03.

Объём: 5 млрд.

Начало размещения: 13 октября 2023 (сбор заявок до 10 октября).

Срок: 3 года.

Купонная доходность: 15,2–16%.

Выплаты: 4 раза в год.

Оферта: да (через 1,5 года).

Амортизация: нет.

Почему ЯТЭК? Что-то бывает кроме Газпрома и Новатэка?

ЯТЭК добывает 86% якутского газа, запасов там столько, что всё равно никто не поймёт, сколько это: в год добывают 1,9 млрд кубометров, а всего у них там 660 млрд кубометров — приемлемо.

Кроме того, что газа у ЯТЭК достаточно, компания генерирует прибыль и развивает свою подпольную, а точнее подземную сеть газовых месторождений. Расширились в 2022 году, правда немного снизили объёмы добычи.

Выручка ЯТЭК в 2022 году составила 7 580 млн, что на 3% ниже, чем в 2021. EBITDA составила 3 317 млн (снижение на 13%), а вот чистая прибыль выросла с 943 млн в 2021 до 1 833 млн в 2022, почти в 2 раза. Как видим, в 2022 году пришлось вложиться в запуск новых месторождений газа. Показатель Чистый долг / EBITDA вырос с 2 до 2,3. Но вот отношение долга к собственному капиталу Debt / Equity снизилось с 1,2 до 1,1. По оценке АКРА, отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в районе 3,1. Показатели по долгам достаточно комфортные, нужно просто продавать больше газа, и тогда всё будет отлично.

На бирже есть акции ЯТЭК, которые чувствуют себя достаточно неплохо. Правда дивиденды по ним можно встретить реже, чем честность компаний перед миноритариями. Платили очень мало: около 2% в 2016 и 2016, около 0,5% в 2021.

В обращении сейчас 2 выпуска облигаций, один из них как раз рефинансируется новым, он до 31 октября. Ещё один до апреля 2025, доходность по нему 14,5%. При условии оферты через 1,5 года, которая совпадает с погашением второго выпуска, думаю, что купон должны дать не менее 14,8%, чтобы был резон его покупать. Предложение для компании с рейтингом A неплохое, конечно. Оферта добавляет сомнений, как и вероятное повышение ставки ЦБ, но тут решающим фактором будет выступать надёжность компании. Но оферта. Но купон снизят скорее всего. Но ставку ЦБ как поднимут до 25%. При купоне 15% и выше участвую. Так-то якуты не настолько уж и круты, так получается?