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Инвестиции

Участвую в IPO Группы Астра — так сказать, «отечественного Microsoft/CISCO/Oracle/SAP и пр.»

Приветствую всех котлетеров и туземунщиков, богатеющих на первичных размещениях IT-компаний. Под конец года наконец-то начались модные IPO. Ну и правильно, облигации выпускать дорого, а на хайповых акциях можно собрать неплохую котлету денег на реализацию проектов по импортозамещению и цифровому суверенитету.
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Участвую в IPO Группы Астра — так сказать, «отечественного Microsoft/CISCO/Oracle/SAP и пр.»
Лого: Астра Линукс

Группа Астра делает защищённое инфраструктурное ПО: ОС Астра Линукс, всякие там сервисы, СУБД, средства для виртуализации, развёртывания и другие it4it-решения. Наконец-то что-то интересное, а не эти ваши лизинговые компании третьего эшелона с размещениями облигаций.

Импортозамещение и цифровой суверенитет дают Астре много клиентов, как и другим ИТ-компаниям. Тут самая понятная аналогия с IPO Группы Позитив, которая делает ИБ-продукты. Кроме того, Астра заставляет чиновников пересесть с Винды на Линух — каеф же, не? Но интереснее посмотреть на финансы, не биллинг облачных сервисов же мы будем брать, а акции.

Справедливое

Астра установила ориентир цены за акцию на IPO, которое пройдёт в октябре. Сбор заявок с 5 по 12 октября, само размещение состоится 13 октября. Ценовой диапазон установлен на уровне от 300 до 333 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне 63,0–69,9 млрд. Тикер: ASTR.

Справедливость цены подтверждается аналитиками Альфа-Банка, которые оценили капитализацию Астры от 70 млрд рублей до 90,7 млрд рублей. В Тинькофф Инвестициях дают схожую оценку капитализации. По данным Альфы и Strategy Partners, на горизонте до 2030 года среднегодовой темп роста рынка инфраструктурного ПО в России составит 25%. В результате объём этого рынка вырастет до 270 млрд рублей в 2030 году со 100 млрд рублей в 2023 году (77 млрд рублей по итогам 2022 года). При этом доля продуктов российских разработчиков ПО на этом рынке будет увеличиваться до приблизительно 90% (243 млрд рублей) в 2030 году с 51% в текущем (51 млрд рублей). Это вполне ожидаемо, наш рынок массово покинули крупнейшие вендоры (SAP, Oracle, Microsoft и другие), которые держали подавляющую долю всего рынка.

Если исходить из аналитики Альфы, то акции Астры должны после IPO, а то и во время его, подорожать. Но как будет на самом деле — неизвестно. К тому же, всего 5% акций отправят на рынок. Это всего лишь 3,15–3,5 млрд рублей. Рынок способен поглотить намного больше. Не исключена история как с Генетико. Держим в уме рост акций Positive Technologies. Держим в уме IPO акций CarMoney, которые никуда не выросли. Ну и ВУШ, он даже немного вырос, потом упал, но торгуется сейчас дороже, чем на IPO. Чего-чего, а провала IPO я точно не жду. Как минимум, не грохнутся после размещения на дно.

Финансовые показатели

По итогам 1П2023 года выручка Астры по МСФО составила 3,1 млрд рублей, что в 3,1 раза больше аналогичного периода 2022! Сильные госконтракты, однако. Показатель EBITDA увеличился в 3,1 раза, до 1 млрд рублей, а скорр. EBITDA до 651,9 млн рублей с 48 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза — до 1,16 млрд рублей. По данным компании, на конец июня текущего года ее клиентская база выросла до 19 тысяч уникальных клиентов, из них 70% — корпоративные заказчики.

2022 год был сильным. Выручка выросла в 2,5 раза, EBITDA выросла в 2,7 раза, Чистая прибыль выросла в 2,9 раза.

Мультипликаторы типа P/E в айтишке не сильно применимы, тем не менее, показатель P/E будет в районе 20. Вдруг кому интересно. Если по 300 акции отдадут.

Дивиденды

За 2022 год Астра выплатила около 25% чистой прибыли в виде дивидендов своим акционерам. Согласно новой дивидендной политике, компания может увеличить выплаты минимум до 50% чистой прибыли при условии, что она сохранит низкий уровень долговой нагрузки (показатель Чистый долг / EBITDA не более 1). При показателе показатель Чистый долг / EBITDA до 2 — дивы до 25%, до 3 — до 15%, больше 3 — без дивидендов.

Около 3% годовых можно получить уже в уже в 2024 году. Дальше — больше, но это не точно. Компания роста, не иначе, а хорошие дивиденды до конца года ждём от нефтяников.

Что в итоге?

Вангую овербукинг, взлёт ракеты и туземун. Шучу, конечно, не знаю, как будет. Точно лишь то, что участвовать планирую, сама Астра среди ИТ-компаний на хорошем счету, продукты работают (а это немаловажно), ну и жопоболь чиновников от Астры Линукс оцениваю тоже исключительно положительно. Сам продолжу оставаться на Mac OS. Никаких прогнозов о том, куда пойдёт цена, делать не буду. Скоро всё узнаем.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

1
  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 1 час назад

    аватарочку сменил?

    смотри, разбалуешь нас сейчас ежедневными обзорами, а потом мы будем нудно нудеть что ты совсем обленился и обзоров мало)

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